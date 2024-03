Több hete már, hogy hivatalosan is megjelentek a Galaxy S24-es csúcskategóriás mobilok, amelyek minden eddiginél több MI-alapú funkciót hoztak el a Samsung készülékeibe. Ezekben a telefonokban debütált ugyanis a Galaxy AI, amit a dél-koreai vállalat a Google-lel közösen fejlesztett. A funkciók rendkívül hasznosak voltak, a jó hír pedig az, hogy hamarosan azok más mobilokban is elérhetővé válnak – névlegesen a Galaxy S23-as telefonokban.

A Samsung még februárban jelentette be, hogy a One UI 6.1-es frissítéssel a tavalyi csúcsmodellek is megkapják a Galaxy AI adta új funkciókat, pontos dátumot azonban nem közöltek. Mivel a hónap vége felé járunk már, sokakban felmerült a gondolat, hogy a vállalat áprilisra csúsztatta a frissítést, aggodalomra azonban semmi ok – egy friss szivárogtatás szerint már holnap, azaz március 28-án megérkezhet az új szoftververzió az említett készülékekre.

A Galaxy AI esetében nemcsak az volt a célunk, hogy elhozzuk a mobil AI korszakát, hanem az is, hogy még több felhasználóhoz eljuttathassuk a mesterséges intelligenciát. Ez csupán a Galaxy AI kezdete, ugyanis azt szeretnénk, hogy 2024-ben több mint 100 millió Galaxy-felhasználó élhesse át ezt a mobilélményt

– fogalmazott februárban TM Roh, a Samsung MX (Mobile eXperience) üzletágának vezetője és elnöke a Samsung MI-vel kapcsolatos fejlesztéseit illetően.

Mintha új telefont vett volna

Ahogy arról a Galaxy S24 Ultráról készült tesztünkben is írtunk, az új AI-funkciók közé tartozik az üzenetek hangnemének finomítása, valamint azok 13 különböző nyelvre történő lefordítása a Chatsegéd alkalmazással. Az Élő fordítás a telefonbeszélgetések során biztosít azonnali hang- és szöveges fordítást, míg a Tolmács segítségével utazás során közvetlenül elbeszélgethet a helyi lakosokkal, mivel az osztott képernyős funkció szöveges fordításokat generál az élő társalgásokhoz.

A keresési funkciók lehetőségeit a Bekarikázással keresés fokozza, ami egy gyors körkörös mozdulattal intuitív keresési eredményeket kínál, míg a Jegyzetsegéd például lehetőséget kínál a felhasználóknak, hogy összefoglalókat és előre elkészített formátumokat hozzanak létre, összefoglalókat generáljanak, és lefordítsák jegyzeteiket.

A Böngészési segéddel még gyorsabban képbe kerülhet az aktuális hírekkel, míg az Átírósegéd könnyedén írásos szöveggé formálja a megbeszéléseken rögzített hangfelvételeket, ami alapján összefoglalót és fordítást is készít. Ezek mellett pedig még számos más AI-alapú fejlesztés is érkezik a fentebb említett készülékekre. A Galaxy AI-funkciókkal kapcsolatos további információk a Samsung weboldalán érhetők el.

Ezekre a mobilokra érkezik

A jelenleg elérhető információk alapján a Samsung tehát március utolsó napjaiban élesítheti a One UI 6.1-es frissítést a Galaxy S23-as készülékek esetében – ebbe a Galaxy S23, a Galaxy S23+ és a Galaxy S23 Ultra mobilok tartoznak bele. A SamMobile nevezetű szakportál szerint azonban ezzel nem ér véget a Galaxy AI-t kapó mobilok sora – a lap szerint még márciusban befut a frissítés a tavaly júliusban bemutatott hajlítható kijelzővel rendelkező telefonokra, tehát a Galaxy Z Flip5-re és a Galaxy Z Fold5-re is. Ugyancsak örülhetnek a Galaxy Tab S9-, Galaxy Tab S9+- és Tab S9 Ultra-tulajok, hiszen a jelek szerint ezekre a készülékekre is megérkezik a One UI 6.1 – sőt mi több, az olcsóbb Galaxy S23 FE is részesülhet a jóból.

A frissítés a készülékbeállításokon belül, a szoftverfrissítés menüpont alatt fog megjelenni – a pontos időpont azonban egyelőre még nem ismert, így érdemes lesz többször is csekkolnia azt a következő napokban.