A tavalyi évhez képest idén egy hónappal korábban érkeztek meg az új Galaxy csúcskészülékek, amelyek egyáltalán nem okoznak csalódást. A Samsung – ahogy azt sejteni lehetett – ezúttal is három új modellt leplezett le, a Galaxy S24-et, a Galaxy S24+-t és a most már harmadik generáció óta S-Pennel érkező Galaxy S24 Ultrát, ami egyben a vállalat csúcskészüléke is. Ebben a cikkben az utóbbival fogunk részletesebben foglalkozni, hamarosan azonban a két alapmodellről is tüzetes beszámolót olvashat, ugyanis a Samsungnak hála azokat is napokon keresztül használhattuk.

Fotó: Németh Kata / Index Samsung Galaxy S24 Ultra

Az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a Samsung egy bizonyos biztonsági játékot kezdett el játszani – készülékeik dizájnjában hosszú ideje nem történt radikális változtatás, a dél-koreaiak vélhetően felvették az Apple-féle szemléletet, miszerint ha valami nincs elromolva, azt nem kell megjavítani. A Galaxy S szériás készülékek kinézete pedig egyáltalán nem romlott, sőt – valamiért még három év után is friss, így kellemes rájuk nézni, köszönhetően a kiváló összeszerelési minőségnek és a prémium-anyaghasználatnak.

A Galaxy S24 Ultra egy, a tavalyihoz hasonló, rendkívül minimalista és vékony fekete csomagolásban érkezik, amiben a készülék és a kötelező papírmunka mellett csak egy USB-C típusú adatkábelt és egy SIM-tűt találunk – az ASUS-tól vagy a Redmitől eltérően tehát hálózati adapterre, tokra vagy előre telepített kijelzővédő fóliára nem szabad számítani – ezeket igény szerint külön kell megvásárolni a készülékhez.

Még mindig a legjobb

Igaz, azt írtuk, hogy a Samsung nem eszközölt nagy változtatásokat az elmúlt három évben dizájn tekintetében – ez nem teljesen igaz. A Galaxy S24 Ultra például idén Armor alumínium helyett már az iPhone 15 Próhoz és iPhone 15 Pro Maxhoz hasonlóan titánból készült vázat kapott, amelynek köszönhetően nőtt a készülék strapabírósága, az iPhone-oknál tapasztalt súlyveszteség ennél a mobilnál azonban nem figyelhető meg. Míg az iPhone 14 Pro Maxhoz képest az iPhone 15 Pro Max 19 grammal lett könnyebb a titánnak köszönhetően, addig a Galaxy S24 Ultra csak két grammal nyom kevesebbet az elődnél – méretéhez képest azonban a 232 grammos tömeg még így is barátinak mondható.

11 Galéria: Samsung Galaxy S24 Ultra Fotó: Németh Kata / Index

A Galaxy S24 Ultra továbbra is hatalmas, 162,3 × 79 × 8,6 milliméteres dimenzióival még mindig az egyik legnagyobb, manapság is kapható androidos mobil – a Samsungnak azonban sikerült faragnia a készülék hosszából, szélességéből és vastagságából is, így az új generáció már egy fokkal kompaktabb. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a változatlanul 6,8 hüvelykes, de már 1440 × 3120 képpontos, 120 hertzes, 2600 nites és HDR10+-szabványt is támogató Dynamic LTPO AMOLED 2X panel képaránya 19,3:9-ről 19,5:9-re változott, illetve a kávák végre teljesen szimmetrikusak lettek, eltűnt az alsó, vastagabb sáv.

És ha már a kijelzőnél tartunk: az továbbra is a legjobb, amit valaha androidos mobilba helyeztek. A Galaxy S24 Ultra ráadásul még fényesebb is, mint az előd, a védelemért pedig ezúttal már a Corning-féle Gorilla Glass Armor felel, ami a jelenleg elérhető legstrapabíróbb okostelefonokra helyezhető kijelzőüveg. A színek egyszerűen varázslatosak, a betekintési szögek hibátlanok, a HDR szemkápráztató – nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni arról, amit a Samsung letett az asztalra. A korábban felsoroltak mellett persze támogatott még az Always-On technológia is, ami egy új kinézettel is bővült, a Samsung egy az egyben lemásolta az Apple megoldását, így One UI 6.1-en – amennyiben ezt a lehetőséget választjuk – a kijelző „kikapcsolt” állapotban is mutatni fogja a háttérképünket és az időt is, csupán halványabban.

A bemutató előtt számtalan pletykát lehetett olvasni azzal kapcsolatban, hogy a Samsung az S24-es szériával bizonyos készülékek esetén a Snapdragon helyett ismét visszatér az Exynos chipekhez, ami részben igaz is lett. A két alapmodellben, a Galaxy S24-ben és Galaxy S24+-ban az Exynos 2400-as lapka ketyeg, a minden hájjal megkent Galaxy S24 Ultrában azonban a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 3-as chip. A négy nanométeren készülő lapka nyolc maggal (1 × 3,39 GHz Cortex-X4, 3 × 3,1 GHz Cortex-A720, 2 × 2,9 GHz Cortex-A720 és 2 × 2.2 GHz Cortex-A520) és egy Adreno 750-es grafikus gyorsítóval szántja fel a földeket, nem igazán találni olyan feladatot vagy játékot, ami gondot okozna neki, ami nem is meglepő, ez most ugyanis a legerősebb chip, ami androidos telefonba helyezhető. Memóriából 12 gigabyte-ot kapunk, ami ugyancsak elegendő akár a többablakos munkavégzéshez is – mégsem ezen a területen mutatja a legnagyobbat az új Samsung telefon.

Átveszi az uralmat az MI

A dél-koreai vállalat már a bemutató előtt azzal kampányolt, hogy a Galaxy S24-es készülékekkel új korszakot nyitnak az okostelefonok világában, ezek lesznek ugyanis az első olyan Samsung mobilok, amelyek már beépített mesterséges intelligenciával érkeznek. A Galaxy AI névre keresztelt MI pedig valóban átjárja a One UI 6.1 szinte összes kis szegmensét – jelen van a képkészítés, a képszerkesztés, a jegyzetelés, de még a telefonhívások közben is. A Samsung négy fő szegmenst határozott meg, ahol hasznát vehetjük az MI-nek, ezek a

Bekarikázással keresés,

Fordítás,

Jegyzetsegéd és

Fotósegéd nevekre hallgatnak.

Mostantól ha a középső virtuális gombot hosszan nyomva tartjuk, nem a Google Assistant, hanem a Bekarikázással keresés fog aktiválódni, amit egy elég látványos csillámporos animáció fog jelezni. Innentől kezdve bármit bekarikázhatunk a kijelzőn – legyünk a kezdőoldalon vagy bármely más applikációban –, a Google pedig meg fogja mutatni, hogy pontosan mit is karikáztunk be. Felismeri a növényeket, állatokat, de még a berendezési tárgyakat is, így ha például a Facebookon böngészve az egyik ismerőse képén meglátott egy jópofa díszt, nem kell megkérdeznie, hogy azt honnan szerezte be – az MI felismeri a tárgyat, és megmutatja, honnan származik.

11 Galéria: Samsung Galaxy S24 Ultra Fotó: Németh Kata / Index

Az Élő fordítás az olyan telefonhívások vagy üzenetváltások során lehet hasznos, amikor egy más nyelvet beszélővel kommunikál. A Galaxy AI képes valós időben feliratozni, hogy a másik fél mit mondott a telefonba, majd azt automatikusan le is fordítja az ön által megadott nyelvre – az igazi varázslat azonban ezek után következik. Az MI az ön válaszát is rögzíti, majd visszafordítja azt a másik fél által beszélt nyelvre, aztán egy robothang vissza is mondja a túloldalon lévőnek. Hátrány, hogy a magyar nyelv egyelőre nem támogatott, a Samsung elmondása szerint azonban nyár környékére már lesz esély arra, hogy a mi nyelvünk is felkerüljön a listára. Ugyancsak hasznos újítás a Chatsegéd, ami egy általunk megadott szöveget képes több különböző stílusban is átfogalmazni vagy lefordítani. Pozitívum, hogy a funkció a Samsung billentyűzet része, így annak használata nincs alkalmazáshoz kötve, némi finomítás azonban még mindenképp ráfér, néha ugyanis a Galaxy AI a magyarul begépelt szövegekre valamilyen okból kifolyólag lengyelül átfogalmazott alternatívákat kínált. Na nem mintha bármi probléma lenne lengyelországi testvéreinkkel – azt azonban bevallhatjuk, hogy nem éppen ez a legcélratörőbb módja a gyors kommunikációnak.

A Galaxy AI a Notes appba is betört, ahol ugyancsak képes átfogalmazni írásainkat, de ha kell, szerkeszti is azt új bekezdéseket létrehozva. Ugyancsak hasznos az Összesítés funkció, ami néhány mondatban képes összegezni akár egy többoldalas dokumentumot is, a funkció ráadásul a Samsung Internet appon belül is elérhető, így teljes weboldalak vagy cikkek tartalmának összegzésére is megkérhetjük az MI-t.

Végül, de semmiképp sem utolsósorban a képkészítés – és még inkább a képszerkesztés – területén is besegít a Galaxy AI. A Galérián belül bármilyen fotót feljavíthatunk a mesterséges intelligenciával – ezt Átdolgozás néven találjuk meg –, meglátásaink szerint a képek azonban nem mindig lesznek jobbak, elsősorban színkorrekciókat végez az MI, és a fényerővel, kontraszttal is van, hogy babrál. Ami már érdekesebb, az a Tárgyeltávolító funkció, ami – ahogy azt a neve is sejteti – képes tárgyakat eltávolítani a fotókról; legyen szó egy villanypózna kábeleiről egy égről készült képen vagy egy képünkbe besétáló személyről.

A tárgytörlés nem tökéletes, de ha a kijelölés pontos, és nem túl bonyolult a kiegészítendő háttér, egészen jó eredményeket is kaphatunk.

Az S24-es telefonok emellett képesek felismerni a képek alanyait, amiket aztán kijelölhetünk, majd átméretezhetünk, átpozicionálhatunk. A megüresedett helyet a Galaxy AI megpróbálja kitölteni új részletek generálásával, ami a Tárgyeltávolítóhoz hasonlóan vagy jól sikerül, vagy nem – de egyelőre inkább nem. A képmanipulációs lehetőségek persze morális problémákat is felvetnek – ezekkel úgy szál szembe a Samsung, hogy a Galaxy AI által módosított képekre egy vízjelet helyez, a kép adataiba pedig beleégeti, hogy azt a mesterséges intelligencia dolgozta át. A probléma ezzel csak az, hogy a vízjel egyelőre egy egyszerű szerkesztéssel levágható a képről, és a „generatív szerkesztéssel módosított” feliratot is eltüntethetjük az appból úgy, ha egy képernyőképet csinálunk az MI által szerkesztett fotóról – azt ugyanis innentől kezdve egy egyszerű screenshotként fogja felismerni a rendszer. Az MI tehát okos, de nagyon messze vagyunk még attól, hogy túljárjon az eszünkön.

Egy lépés hátra – vagy inkább előre?

Ugyan külsőleg nem feltétlenül mondható meg, a Samsung egy jelentős változtatást eszközölt a kamerák területén – a korábbi, tízszeres optikai zoomolásra képes periszkópos telefotókamerát egy ötszörös optikai zoomolásra képes egység váltotta. Lényegében tehát csökkent a készülék optikai zoomképessége, ez azonban a gyakorlatban alig vehető észre – a mindennapok során pedig, valljuk be, nem sok értelme volt a tízszeres optikai szenzornak, azt egyedül a SpaceZoom tudta igazán kihasználni. Ennek függvényében a következőképp alakul a Galaxy S24 Ultra kamerás arzenálja:

A hátlapon továbbra is egy 200 megapixeles (f/1.7, 24 mm, 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS) fő egységet kapunk, amit egy 12 megapixeles (f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF) ultranagy látószögű szenzor vált. Itt találjuk továbbá a két telefotó-kamerát is – előbbi 10 megapixeles (f/2.4, 67 mm, 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS), és háromszoros optikai zoomolásra képes, míg utóbbi 50 megapixeles (f/3.4, 111 mm, PDAF, OIS), és ötszörös optikai zoomolásra képes.

A 200 megapixeles egység pontosan ugyanaz, mint amit a Galaxy S23 Ultrában is találunk, így ezen a téren nincs előrelépés, ahogy az ultranagy látószögű kamera esetében, ehhez sem nyúlt hozzá a Samsung. Apróbb változásokat a két telefotó-kameránál tapasztalhatunk tehát, melyek elsősorban portréképek készítésekor teszik hasznossá magukat. Összességében egyébként elmondható, hogy a dél-koreai vállalat ismét egy nagyon korrekt kamerarendszert tett le az asztalra, az app gyors és reszponzív, a képekben pedig kevés hibát találni – a Galaxy S24 Ultra, akárcsak kijelző és teljesítmény, úgy a fényképezés tekintetében az androidos szféra csúcskategóriáját nyújtja. Az előlapon az S23 Ultrából már megismert 12 megapixeles (f/2.2, 26 mm, Dual Pixel PDAF) szelfikamera figyel minket, ami a változtatások elmaradásának ellenére nem okoz csalódást, szépen teszi a dolgát. Videózás tekintetében a hátlapi egységek esetében 8K@30fps a maximum, míg az előlapon 4K@60 – tapasztalataink szerint azonban a legcélszerűbb mindkét esetben a 4K@30fps-es opciót választani, ez esetben lesznek a legjobb minőségűek a felvételek.

11 Galéria: Samsung Galaxy S24 Ultra Fotó: Németh Kata / Index

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tízszeres optikai zoomolásra képes periszkópos telefotó-kamera kicserélése kissé keresztbe tett a százszoros optikai zoomolásnak – ezt azonban szépen korrigálják a képfeldolgozó szoftverek, így visszaesés aligha tapasztalható, az S24 Ultrával hellyel-közzel ugyanolyan százszorosra közelített képek készíthetők, mint az előddel.

Az akkumulátor maradt 5000 milliamperórás, ami játszi könnyedséggel garantálja az egész napos üzemidőt, köszönhetően az Android 14-es alapokra épülő One UI 6.1 remek optimalizálásának és a Snapdragon 8 Gen 3 visszafogott energiafogyasztásának. A konkurens gyártóknál már megszokottá vált eszeveszett gyors töltés persze továbbra sincs, a Samsung ilyen téren is biztonsági játszmázik – a töltés 45 wattig támogatott, ezzel fél óra alatt körülbelül 60 százalékra tölthetjük a készüléket, ami azért annyira nem rossz. Természetesen adott a vezeték nélküli töltés is (15 wattig), és ezúttal sem maradt ki a fordított töltés opció, aminek köszönhetően maga az S24 Ultra alakítható át egy vezeték nélküli töltővé – ilyenkor 4,5 wattal képes energiát átadni egy másik telefonnak, órának vagy fülhallgatónak a mobil.

Összegezve

Mindent figyelembe véve belátásunk szerint nem kérdés tehát, hogy a Galaxy S24 Ultra a jelenleg elérhető legjobb androidos telefon – egyedül a készülék ára az, ami aggodalomra adhat okot, bár a Samsungnak még ezen a téren is sikerült javítani az előző évi helyzethez képest. A Galaxy S24 Ultra ajánlott fogyasztói ára 600 ezer jó magyar forintról indul – ezzel ugyanazon ársávba helyezve a mobilt, mint az iPhone 15 Pro Max. Az indulóárért cserébe 256 gigabyte tárhelyet kapunk, 650 ezerért azonban már az 512, míg 750 ezerért az egy terabyte-os modellt is bezsebelhetjük. A készülék titánfekete, titánlila, titánsárga és titánezüst variánsokban érhető el – nálunk az utóbbi modell járt, amelynek színe szinte megszólalásig megegyezik az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max natúrtitán variánsával. A teljes Galaxy S24-es család január 31-én kerül fel a boltok polcaira, jelenleg az előrendelői fázis zajlik, amelynek keretén belül kedvezményeket is bezsebelhet a Samsung weboldalán.