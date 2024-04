Nemrégiben hivatalossá vált, hogy az Apple ezúttal június 10-én fogja leleplezni operációs rendszereinek következő változatát, a vállalat ugyanis ezen a napon indítja el a Worldwide Developer Conference-t.

Ugyan a nagy nap még több mint két hónapnyira van, a szivárogtatóknak már most sikerült számos részletet kideríteniük az új szoftverekről – most pedig arra is fény derülhetett, hogy mely iPhone-ok fogják azokat támogatni.

A legfrissebb értesülések alapján az iOS 18 az összes olyan iPhone-ra tölthető lesz, ami támogatja a jelenlegi iOS 17-et – az Apple tehát ezúttal nem fogja csökkenteni a támogatott telefonok számát; az iPadek esetében azonban már más lesz a helyzet.

A közösségi oldalakon terjedő értesülés szerint ugyanis az iPadOS 18 már nem lesz annyira bőkezű, mint az iOS. A 9to5mac információ szerint az új szoftververzió már nem fogja támogatni a 6. generációs iPadet, a 2. generációs, 12,9 hüvelykes iPad Prót és 10,5 hüvelykes iPad Prót sem, amelyek rendkívül népszerű készülékek voltak. Hogy a döntés hátterében mi áll, egyelőre nem tudni – mindenesetre meglehetősen fura, hogy az erősebb, A10X Fusion chippel szerelt iPad Pro támogatását megszünteti a vállalat, míg a gyengébb A10 Fusionnel szerelt 7. generációs iPad megkapja az iPadOS 18-at.

Az iOS 18 a következő készülékekre érkezhet meg: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. generáció), iPhone SE (3. generáció).

Míg az iPadOS 18 az alábbi tableteket támogathatja: iPad: 2019 és újabb, iPad mini: 2019 és újabb, iPad Air: 2019 és újabb, iPad Pro: 2018 és újabb.