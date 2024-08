Bár korábban a Samsung korántsem arról volt híres, hogy készülékei mellé éveken át tartó támogatást biztosítana, erre az elmúlt hónapokban bőven rácáfoltak – a legfrissebb, júliusban bemutatott Galaxy Fold6 és Galaxy Flip6-os telefonok vásárlói számára például garantálják, hogy még hét éven át frissíteni fogják a készülékek szoftverét. Emellett azonban a korábban bemutatott telefonjaikról sem feledkeznek meg – erről árulkodik legalábbis a legaktuálisabb One UI frissítés.

A vállalat nemrégiben ugyanis több készülékre is kiadta a One UI 6.1.1-es frissítést, ami több, kritikus biztonsági javítás és egyéb hibajavítás mellett egy kifejezetten hasznos funkciót is elhoz a régebbi Galaxy telefonokra: ezekben a készülékekben is elérhetővé teszi az S24-ekben debütáló Bekarikázással keresés funkciót.

A frissítés után, ha a középső virtuális gombot hosszan nyomva tartja, nem a Google Assistant, hanem a Bekarikázással keresés fog aktiválódni, amit egy elég látványos csillámporos animáció fog jelezni. Innentől kezdve bármit bekarikázhat a kijelzőn – legyen a kezdőoldalon vagy bármely más applikációban –, a Google pedig meg fogja mutatni, hogy pontosan mi is az, amit kijelöltünk. Felismeri a növényeket, állatokat, de még a berendezési tárgyakat is, így ha például a Facebookon böngészve az egyik ismerőse képén meglátott egy jópofa díszt, nem kell megkérdeznie, hogy azt honnan szerezte be – az MI felismeri a tárgyat, és megmutatja, honnan származik.

Mindenki karikázhat

Ahogy azt említettük, a Bekarikázással keresés a következő, augusztusi One UI frissítéssel lesz elérhető azokban a telefonokban, amikben még nem használható. Az alábbi készülékek tulajdonosainak lesz érdemes a Beállításokban ránézni a napokban, hogy Galaxy-telefonjuk le tudja-e már tölteni a frissítést:

Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A73, Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A33, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52s, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy F55, Samsung Galaxy M55, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab Active 4.

Már javában készül a One UI 7 is

Ugyan előzetesen arra lehetett számítani, hogy a már Android 15-ös alapokra építő One UI 7 első fejlesztői bétája még augusztusban megérkezik, mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem fog megtörténni. A SamMobile információi szerint az első előzetes kiadást valamikor szeptemberben dobhatja ki a Samsung, elsősorban a Galaxy S24-es és Fold/Flip6-os készülékekre. A szivárogtatások szerint sok minden más mellett az alábbiakkal újít majd az új szoftververzió:

új ikonok;

új, finomabb és gyorsabb animációk rendszerszinten;

értesítésektől különválasztható control center;

új kamerafelület;

új különböző méretű asztali widgetek;

nagyobb asztali mappák.

Azt, hogy a One UI 7 pontosan mikor, és hogy milyen készülékekre fog hivatalosan megérkezni, egyelőre még nem tudni, az azonban szinte borítékolható, hogy a Galaxy S24, Galaxy S23 és Galaxy S22-es telefonokat használóknak nincs aggódnivalójuk.