Szeptember 9-én bemutatta legújabb telefonjait az Apple. Az iPhone 16 és iPhone 16 Plus finomított külsővel, új hátlapi kameraelrendezéssel és A18-as chippel támad, míg az iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max a korábbinál nagyobb kijelzőkkel, új, 48 megapixeles ultraszéles látószögű kamerával és még erősebb, A18 Pro chippel venné le a vásárlókat a lábukról. A legnagyobb újítás persze az, hogy a készülékeket már kifejezetten az Apple Intelligence futtatására tervezték – magán a bemutatón is erre szánták a legtöbb időt –, Európában azonban ebből semmit sem fogunk tudni egyelőre kihasználni, az almás MI ugyanis itt egyszerűen nem érhető el.

Közel kétórás bemutatót tartott hétfő kora este az Apple, aminek keretén belül leleplezték az AirPods 4-et, az Apple Watch Series 10-et és az iPhone 16-os családot – alábbi cikkben az utóbbiakról fogunk részletesen beszámolni. Az almás telefonokkal kapcsolatban számos információ kiszivárgott az elmúlt hetekben – ezeknek egy része aztán igaznak, míg egy másik része hamisnak bizonyult. Az iPhone 16 és iPhone 16 Plus az Apple Intelligence-t leszámítva nem sokat újít az előd iPhone 15-höz képest, egy-két trükköt azonban bevetett az Apple, hogy még így is megfontolandóvá tegye a váltást.

iPhone 16 és iPhone 16 Plus

A két új mobil továbbra is 6,1, valamint 6,7 hüvelykes kiadásban érhető el, a készülékház ezúttal is alumínium, a hátlap pedig még mindig matt üveg – ilyen téren a legjelentősebb újítás, hogy az Apple a korábbi átlós kameraelrendezést visszaváltotta függőleges dizájnra. Ugyancsak jól mutatnak az új színek: a készülékek fekete, fehér, ultramarin, rózsaszín és récezöld variánsokban lesznek elérhetők. Az iPhone 16-ban és az iPhone 16 Plusban az Apple három nanométeres gyártástechnológiáján alapuló A18-as lapkája ketyeg, ami már kellően erős ahhoz, hogy konzolminőségű AAA-játékokat futtasson natívan, emellett pedig támogatja a hardveres sugárkövetést is.

A lapka legnagyobb újdonsága emellett az, hogy azt a kezdetektől úgy alakították ki, hogy az Apple Intelligence a lehető legjobban fusson rajta, az EU-ban megszavazott DMA, azaz Digital Markets Act miatt azonban egyelőre ezt idehaza semmilyen szinten nem fogjuk tudni kihasználni – tehát az idei iPhone-ok legnagyobb újítása az európai felhasználók számára nem lesz elérhető.

Van azonban egy második fejlesztés is, ami az arra vevőket akár még a váltásra is ráveheti, ez nem más, mint az új Kameravezérlő. Ahogy arról korábban az Indexen is írtunk, hónapok óta tudni lehetett már, hogy az új iPhone-ok a bekapcsoló gomb alatt kapni fognak egy olyan új interaktív, nyomásérzékeny gombot, amely könnyedebbé teszi a fotózást. Ez így is lett, az Apple azonban természetesen még a vártnál is több funkcióval ruházta fel a gombot. A Kameravezérlő egyszeri lenyomásával megnyithatja a kameraappot, majd egy újabb nyomással fotózhat. Hosszan nyomva tartva QuickVideót készíthet, lefelé vagy felfelé simogatva a gombot pedig zoomolhat. A felület különlegessége, hogy akárcsak egy MacBook touchpadje, képes különbséget tenni egy lágy és egy erőteljes nyomás között – így attól függően, hogy gyengéden vagy határozottan nyomja meg a Kameravezérlőt, más kamerás funkciókat hívhat elő és irányíthat vele.

iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max

Ahogy minden évben, úgy az igazi újításokat ezúttal is a Pro modellek hozták el, bár egyértelmű, hogy ezen készülékek esetében is az Apple Intelligence jelenléte a legnagyobb húzóerő. Az iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max nagyobb lett az elődöknél, előbbi 6,3 hüvelykes, míg utóbbi gigászi, 6,9 hüvelykes SuperRetina XDR-kijelzőt kapott. Ugyancsak vékonyodott a panel körüli keret, ami ezúttal már csak 1,33 milliméteres – a megnövekedett fizikai méret miatt azonban a készülékek súlya nőtt az iPhone 15 Próhoz és Pro Maxhoz viszonyítva. Természetesen ezekben a modellekben is megtalálható az új Kameravezérlő, újdonság azonban, hogy a drágább almás mobilokban már A18 Pro chip került, amely az A17 Próval szemben 15 százalékkal gyorsabb grafikus meghajtót és 20 százalékkal gyorsabb processzort kapott, a hardveres sugárkövetés pedig akár kétszer gyorsabb lehet az elődhöz képest.

Ugyancsak a Pro modellek kiváltsága az új, 48 megapixeles ultranagy látószögű kamera, amivel többek között minden korábbinál részletesebb makrofotók készíthetők.

És ha már a kameránál tartunk: az Apple telepakolta az új iPhone-okat olyan profi funkciókkal, amelyeket ezerből egy ember (se) fog kihasználni, de azért impresszív a jelenlétük. Ilyen például a 4K-s, 120 képkocka/s-es Dolby Vision-videórögzítés, amellyel lenyűgöző videókat lehet készíteni; vagy az Audiomix, amely a fejlett gépi intelligencia, valamint térbeli hangot rögzítő technológia segítségével lehetőséget ad arra, hogy utólagosan három különböző hang­beállítással módosíthassuk a videókban a beszéd hangzását. Az ilyen és ehhez hasonló fejlesztésekkel az Apple célja megmutatni, hogy egy iPhone hamarosan egy filmes kamerát is képes lesz kiváltani – tavaly Olivia Rodrigo egyik videóklipjét, idén The Weeknd legújabb kisfilmjét forgatták iPhone-nal – az átlagfelhasználók számára azonban ezek teljességgel felejthető funkciók.

Ami azonban már mindenki számára kedvez, az a megnövekedett üzemidő, az iPhone 16 Pro ezen a téren ugyanis szintet lépett. Köszönhetően az optimalizált belső kialakításának, az Apple nagyobb akkut tudott beépíteni, amely az A18 Pro chippel közösen rendkívül energia­hatékonyan működik még a szám­talan új funkció mellett is. Az iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max az elődökkel szemben négy órával bírhatja majd tovább, ezzel a valaha volt leghosszabb üzemidejű iPhone-okká válhatnak. Újdonság, hogy gyorsult a vezeték nélküli töltés is – kompatibilis MagSafe töltővel az új telefonokat akár már 25 wattal is tölteni lehet.

Pénteken indul az előrendelés

Az új iPhone-ok előrendelése szeptember 13-án, pénteken délután két órától indul, a hivatalos megjelenés pedig egy héttel később, szeptember 20-án lesz. Érdekesség, hogy az idei készülékek ára semmit sem változott a tavalyi modellekéhez képest. Ez azt jelenti, hogy az iPhone 16 továbbra is 400 ezer forintról indul, míg a nagyobb, 6,7 hüvelykes iPhone 16 Plusért alsó hangon 450 ezret kér el a vállalat. Az iPhone 16 Pro indulóára félmillió forintnál kezdődik, míg az iPhone 16 Pro Maxért ezúttal is 600 ezer forintot kér el az Apple. A két alapmodell – ahogy azt már említettük – fekete, fehér, ultramarin, rózsaszín és récezöld variánsokban lesz elérhető, míg a Pro modellek fekete titán, fehér titán, natúr titán és sivatagszínű titán kiadásokban.