Több mint egy hónapja már, hogy a Xiaomi idehaza is polcokra pakolta aktuális zászlóshajóit, név szerint a Xiaomi 14T-t és a Xiaomi 14T Prót. A készülékek legfőbb ismérve, hogy úgy adnak prémium élményt, hogy közben áruk egyáltalán nem száll el; és bár nem annyira értéktartóak, mint mondjuk egy iPhone, ajánlott fogyasztói áruk az első perctől kifejezetten jó ár-érték aránnyal látta el a mobilokat. A két telefon közül a drágább Pro modellt néhány héttel ezelőtt már teszteltük is, most pedig az alapmodell is megérkezett a szerkesztőségünkbe.

A Xiaomi 14T és a Xiaomi 14T Pro számos tekintetben hasonlít, két fő területen, a kialakítás és a teljesítmény mezején azonban jelentősebb eltéréseket vélhetünk felfedezni. Ezen felül a kamerák sem teljesen egyezőek – bár itt mondhatni elenyésző a különbség. A kérdés már csak az, hogy a Xiaomi 14T Pro ajánlott fogyasztói áránál közel 100 ezer olcsóbb 14T megéri-e a pénzét – vagy éppen fordítva: ér-e közel 100 ezer forintos felárat a Pro modell, ha itt van nekünk egy közép-felsőkategóriás telefon, amit már 240 ezerért beszerezhetünk? Teszten a Xiaomi 14T.

A Xiaomi 14T Próhoz hasonlóan a Xiaomi 14T is mondhatni magányosan pihen a dobozában, a készüléken felül csak egy USB-C-s adatkábelt, némi papírmunkát és egy SIM-tűt találunk a csomagolásban – tehát itt még szilikon vagy műanyagtokra sem érdemes számítani. Pluszpont, hogy a kijelzőt jelen esetben is előre felhelyezett fólia védi, attól azonban nehéz eltekinteti, hogy a Xiaomi egyike volt azon utolsó androidos gyártóknak, akik még manapság is teljes kiszereléssel árusították telefonjaikat – ennek azonban látszólag vége.

Üveg és műanyag, mégis titán

A Xiaomi 14T kialakítása a 14T Próhoz képest még szögletesebb lett – a készülék oldala és hátlapja is teljesen egyenes, összességében szerintünk jobb is az összkép, mint a drágább modell esetében. A telefon idehaza két színben, titánkékben és titánfeketében érhető el, a megnevezés azonban senkit se tévesszen meg – ez a Xiaomi telefon maximum csak álmában látott titánt.

A készülék váza műanyagból készül, míg a hátlap üveg.

Ez még véletlenül sem tekinthető csúcskategóriás anyaghasználatnak, a helyzet azonban az, hogy a tesztidőszak alatt nem igazán lehetett érezni a különbséget például az alumíniumvázas Xiaomi 14T Próval szemben – maximum annyiban, hogy a 14T könnyebb volt, ami valljuk be, nem igazán hátrány. Ettől eltekintve pedig az összeszerelési minőség nagyon rendben van – pluszpont jár az IP68-as por- és vízállósági tanúsítványért is.

A készülék pontosan ugyanazt a kijelzőt kapta, mint a Xiaomi 14T Pro. Ennek értelmében egy 6,67 hüvelykes, 1120×2712 képpontos, 144 hertzes, és akár 4000 nites csúcsfényerő kibocsátására is képes AMOLED-panelről beszélünk, ami természetesen támogatja a HDR10+ és Dolby Vision szabványokat is. A megjelenítő első osztályú, rendben van a felbontás, a fényerő, ahogy a betekintési szögekre és a megjelenített színek telítettségére sem lehet panasz. A kijelző alsó régiójában találjuk továbbá az optikai ujjlenyomat-olvasót is, ami megbízhatóan működik, tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy tízből kilencszer első próbálkozásra felismeri az előzetesen regisztrált ujjakat.

Nehéz megizzasztani

Ami azonban már eltérő, az a telefon belsejében lévő chip. A Xiaomi 14T Proval ellentétben az alapmodellt nem egy MediaTek Dimensity 9300+ hanem Dimensity 8300 Ultra lapka hajtja, aminek ereje valahová a Snapdragon 8+ Gen 1 és Gen 2 teljesítménye közé tehető. Ennek függvényében semmiképp sem beszélhetünk egy gyenge chipről, sőt, a 200-250 ezer forint közötti árkategóriában kiemelkedőnek mondható a Xiaomi 14T ereje. A nyolcmagos lapkát próbáltuk multitaskingolással és játékokkal is megizzasztani, ez azonban nem jött össze, a hétköznapi akadályokat játszi könnyedséggel ugorja át a készülék.

Memóriából 12 gigabyte-ot kapunk, ami ugyancsak bőséges, tárhelyből pedig 256 gigabyte áll a rendelkezésünkre, de felár ellenében 512 gigabyte-os készüléket is választhatunk.

A mobilon egyébként az Android 14-es alapokra épülő HyperOS fut, ami jobban hasonlít az iOS-re, mint valaha – ez azonban nem feltétlenül negatívum. Jó hír, hogy a Xiaomi is elkötelezte magát az éveken át tartó készüléktámogatás mellett – a Xiaomi 14T és Xiaomi 14T Pro a következő négy évben garantáltan megkapja az aktuális Android főverziót, emellett pedig egy további éven át (tehát 2029-ig) biztonsági frissítéseket is küld majd a vállalat a készülékekre. Az idei zászlóshajók pedig nem lennének igazi 2024-es mobilok, ha nem lennének telepakolva mesterségesintelligencia-alapú fejlesztésekkel – arról, hogy pontosan milyen funkciók is érhetők el az idei T-szériában, a Xiaomi 14T Pro tesztünkben írtunk részletesebben.

Itt-ott azért vannak hiányosságok

Kamerák tekintetében ugyancsak észrevehetünk némi eltérést, az alapfelállás azonban ugyanaz. A hátlapon egy 50 megapixeles (f/1.7, 23mm), 1/1,56", 1.0µm, PDAF, OIS) nagy látószögű, egy 50 megapixeles (f/1.9, 50mm, PDAF), kétszeres optikai zoomot biztosító telefotó-, és egy 12 megapixeles (f/2.2, 15mm, 1/3.06”, 1.12µm) ultranagy látószögű egységgel találkozhatunk. A Xiaomi idén az „éjjeli fények, mesteri képek” szlogent választotta a széria mellé, ami kifejezetten passzol is a készülékekhez, a Xiaomi 14T ugyanis akárcsak a nagy tesó, brutálisan jó képeket készít a főkamerával.

Amire érdemes figyelni, az az, hogy a 14T Próval szemben a 14T “csak” kétszeres optikai zoomot biztosító telefotókamerát kapott, illetve, hogy a némileg gyengébb chip miatt nincs lehetőség 8K-ban videókat rögzíteni – kénytelenek leszünk beérni 4K-val, 60 képkocka/másodperc mellett. Mivel Xiaomi telefonról beszélünk, ezért természetesen itt is a Leicával szoros együttműködésben készült a kamerás szett, ennek nyomait pedig nem csak a hátlapi kameraszigeten, hanem a kamerás szoftverben is felfedezhetjük: továbbra is választhatunk Leica Authentic (hagyományosabb) és Leica Vivid (élénkebb) megjelenés közül.

Mindent összevetve tehát egy kifejezetten sokszínű kamerás szettet kapunk a Xiaomitól, a részletekbe is belemélyedve azonban észrevehetünk hiányosságokat – nincs például optikai képstabilizálása a telefotó- és az ultranagy látószögű kameráknak, sőt utóbbi automatikus fókusszal sem rendelkezik. Ezek azok a mondhatni kényelmi funkciók, amelyek nem elengedhetetlenek, de sokkal jobbá teszik a fotós élményt, ha jelen vannak – továbbá hiányuk érthetővé teszi azt is, hogy miért is tudta úgy beárazni a készüléket a Xiaomi, ahogy.

Ami pedig az üzemidőt illeti: a Xiaomi 14T szinte ugyanúgy muzsikál, mint a 14T Pro. Mindkét készülékben egy 5000 milliamperórás telep kapott helyet, az egyedüli különbség, ami megkülönbözteti a két telefont az az, hogy míg utóbbit akár 120 wattal is tölthetjük, addig az olcsóbb telefont csak 67 wattal – ezzel azonban még mindig kevesebb mint egy óra alatt 100 százalékra húzhatjuk a mobilt.

Összegezve

A Xiaomi 14T már beszerezhető a viszonteladóknál, a készülék ajánlott fogyasztói ára 240 ezer forint környékén kezdődik – véleményünk szerint ismételten egy remek ár-érték arányú telefont rakott le az asztalra a Xiaomi; főleg ha azt nézzük, hogy néhány hónapon belül ez az összeg már biztosan 200 ezer forint környékén lesz. És hogy ezek után megéri-e a 90 ezer forintos felárat a Xiaomi 14T Pro? Véleményünk szerint az átlagfelhasználók számára semmiképp sem, amennyiben azonban fontos önnek az erősebb teljesítmény, a kicsivel jobb kamera, és a magasabb kategóriájú anyaghasználat, úgy természetesen a Xiaomi 14T Próban sem fog csalódni.