Egy hónap eleji bejelentést követően a Google szélesebb körben is elérhetővé tette a Find My Device alkalmazás új funkcióját, amellyel a felhasználók már nem csak készülékeiket kereshetik meg, hanem megoszthatják tartózkodási helyüket barátaikkal és családtagjaikkal.

Az új „Emberek” fül – amely jelenleg béta verzióban érhető el –, lehetővé teszi, hogy valós időben lássuk szeretteink helyzetét, és mi is megoszthassuk a sajátunkat.

Az alkalmazás átesett egy jelentős vizuális frissítésen is. Az „Eszközök” fülön egy osztott képernyős nézet fogadja a felhasználókat, ahol felül egy térkép, alul pedig az eszközök listája található. A letisztult dizájn és a praktikus szűrők segítségével könnyedebben találhatjuk meg elveszett telefonunkat, tabletünket vagy bármely más eszközünket, mint bármikor.

A Google szerint az új Find My Device app a funkcionalitást helyezi előtérbe, visszatérve egy korábbi, jól bevált dizájnhoz. A profilmenüben könnyedén válthatunk fiókok között, kezelhetjük a blokkolt felhasználókat, és beállíthatjuk a helymegosztási preferenciáinkat is. Emellett a megosztás időtartamát is beállíthatjuk, legyen az egy óra, egy nap vagy akár határozatlan időre szóló.

A frissítés már elérhető a Google Play Áruházban, a Find My Device új funkciója a 3.1.277-4-es verziótól kezdődően érhető el.