Több hónapnyi várakozás után a héten hivatalosan is elstartolt a Google készülékkereső hálózata. A Find My Device networkre minden Android 9-et, vagy annál újabb rendszert futtató készüléket fel lehet csatlakoztatni, segítségével pedig könnyedén megtalálhatja elveszett telefonját, vagy más, a hálózatra ugyancsak felcsatlakoztatott készülékét. Ennek okán az FMD közel egymilliárd készülékből állhat majd – segítségével pedig akár még az offline, vagy kikapcsolt mobilok helyzete is látható lesz.

Ehhez persze már egy speciális hardverre is szükség lesz, amit egyelőre csak a Google két saját fejlesztésű telefonja, a Google Pixel 8 és a Google Pixel 8 Pro támogat – a Find My Device-hálózat rendszerszintű bevezetésének köszönhetően azonban vélhetően más gyártók is felvértezik majd készülékeiket a képességgel. Érdekesség, hogy a Google fejlesztése nem csak nevében, hanem a működésében is rendkívül hasonlít az Apple-féle Find My-hálózathoz, ez azonban nem véletlen, a két vállalat ugyanis szorosan együttműködik.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Apple-féle AirTagek 2021-es bemutatása óta számos alkalommal visszaéltek a készülékkel – zaklatók előszeretettel rejtették el azokat mások zsebében, táskájában, vagy autójában, hogy aztán követhessék az illetőt. A visszaélésekkel szemben az Apple mindent megtett a saját területén, az iPhone-ok már jelzik, ha egy nem hozzánk regisztrált AirTag mozog velünk – az androidos mobilokkal rendelkezők védelme érdekében azonban a vállalatnak a Google segítségére is szüksége volt.

Részben tehát ennek, részben pedig az androidos élmény fokozásának köszönhetően valósult meg a Google-féle Find My Device-hálózat, ami a brutálisan nagy készülékbázisnak köszönhetően rendkívül effektíven működhet.

Így működik a Google megoldása

A Find my Device-hálózat lehetővé teszi, hogy a kompatibilis androidos telefonokat és egyéb eszközöket minden korábbinál könnyebben megtalálhassuk. A rendszer alapja az, hogy a készülékek olyan Bluetooth-jeleket sugároznak, amelyeket más, a Find My Device-hálózathoz tartozó Android-eszközök is be tudnak fogni. A fogadó készülékek ezután titkosítják és feltöltik a jeleket küldő készülék megközelítőleges helyét a hálózatba, továbbítják azt a Google szervereire, ezzel lehetővé téve, hogy a készülék tulajdonosa lássa, hol van az elhagyott telefon.

A legszebb az egészben, hogy a készülékek úgy kommunikálnak egymás között, hogy abból a felhasználó semmit sem vesz észre – az elhagyott készüléknek pedig még csak arra sincs szüksége, hogy az internetre legyen kapcsolódva, a helyzetének feltöltését ugyanis más eszközök végzik el a háttérben.

Érdekesség, hogy fejlesztés más androidos gyártók készülékein már évek óta jelen van, az alap Android azonban mindeddig nem támogatta a funkciót, az csak annak köszönhetően lehetett ott a telefonokban, hogy azt a gyártók önállóan lefejlesztették. Remek példa erre az összecsukható mobilok témaköre is – a Samsung például már 2019-ben is készített ilyen telefonokat, miközben a Google csak évekkel később építette be az Androidba a több kijelzős telefonok támogatását. Most azonban, hogy rendszerszinten is támogatott lett a funkció, az sokkal hatékonyabban működhet.

A Google beszámolója szerint egyébként öt fő területen vehetjük hasznát a Find My Device-hálózatnak. Értelemszerűen akár offline készülékeink helyzetét is láthatjuk rajta, emellett azonban más előnyökkel is jár az FMD:

a kompatibilis Bluetooth-kiegészítőkkel telefonok mellett kulcscsomókat, bőröndöket, távirányítókat és tulajdonképpen bármilyen más tárgyat is felcsatlakoztathatunk rá;

a precíziós kereséssel akár centiméterre pontosan is képes lehet egy elveszett tárgyhoz vezetni minket a készülékünk;

az otthoni Home Nest készülékek (amikből a Google szerint ideális esetben több is van egy háztartásban) képesek jelezni, hogy a keresett tárgy melyik szobában lehet;

illetve családtagjainkkal is megoszthatjuk készülékeink helyzetét, hogy ők is rajtuk tarthassák a szemüket.

De mit hoz a jövő?

A fejlesztés olyan nagy sikernek ígérkezik, hogy már több gyártó – köztük a Chipolo és a Pebblebee – is bejelentette, hogy májustól olyan Bluetooth-szos nyomkövetőket dobnak piacra, amik egyaránt kompatibilisek lesznek a Google-féle Find My Device és az Apple-féle Find My-hálózattal is. Hozzájuk csatlakozhat az év második felében az Anker, a Jio és Motorola. Jó hír, hogy előreláthatólag az új készülékek mindegyike támogatni fogja a Google és az Apple nem kívánatos követés meggátló funkcióját, így azok egyaránt androidos és iOS-es készülékekre is tudnak vészjelzést küldeni, amennyiben erre lenne szükség.

A Google emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az Apple ügyeiből tanulva nagy figyelmet fektettek a biztonságra is – a helyadatokat például a végpontok között titkosították, a privát helyszínek és az otthonok helyadatainak védelméről pedig egy külön protokoll gondoskodik. Fontos megjegyezni, hogy az Apple egyelőre még nem támogatja a nemkívánatos követés elleni védelmet harmadik féltől származó eszközök esetében – ez a funkció vélhetően a májusban debütáló iOS 17-5-tel érkezhet meg a vállalat készülékeire.