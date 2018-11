Megint bevásárolt játékfejlesztőkből a Microsoft

Két játékfejlesztő stúdió most már a Microsoft Studios része lett, írja az Engadget. Ráadásul pont olyan kettő, aminek valamennyi köze is van egymáshoz: az egyik az Obsidian, ami többek között a Fallout: New Vegast fejlesztette, a másik pedit az inXile, ami a Wasteland 2-t. Mindkét stúdió egyébként még az eredeti Falloutot fejlesztő Interplayből vált ki, és annyira jó a viszony közöttük, hogy hivatalos megegyezés van arról, hogy megosztják egymással a tapasztalataikat.

Az Obsidian készített egy videót is az új helyzetről:

Az Obsidian a Fallout: NV mellett olyan játékokért is felelt, mint a Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, a South Park: The Stick of Truth, és a Pillars Of Eternity-sorozat. Az inXile-nak köszönhetünk olyanokat, mint a Fantastic Contraption, a Torment: Tides of Numenera, és a készülő Wasteland 3, amire sikerült 3 milliót összeszedni közösségi finanszírozásban.

A Microsoftnak összesen 11 videojáték-fejlesztője van ezzel, ott van a Halo-sorozatért felelős 343 Industries, a State Of Decay-t készítő Undead Labs, vagy a Forza Horizont gyártó Playground Games. Az Engadget szerint a felvásárlások mögött az állhaz, hogy a cég készül a következő konzolgenerációra, aminek az első darabjai 2020-ban jelenhetnek meg, és a Microsoftot sok kritika érte, amiért az általa gyártott, 2013-ban megjelent Xbox One-ra nagyon kevés volt az exkluzív játék. A hírek szerint 2020-ban nem egy, hanem rögtön kettő Microsoft-konzol is meg fog jelenni, az egyik lényege pedig a felhőalapú streaming lesz.