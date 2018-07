Új Halo, új Gears of War, új Forza Horizon, és még öt stúdiót is vett a cég. És végre, végre, végre kaptunk trailert a Cyberpunk 2077-ből.

A múlt hónapban tartott E3 konferencián a Microsoft bejelentette, hogy felhőalapú videojátékos rendszert terveznek. Egy friss jelentés szerint az új platform fejlesztési neve Scarlett Cloud, és csupán egy részét képezi a Microsoft következő konzolgenerációs stratégiájának.

A Microsoft fejlesztéseit szorosan követő Thurrott szerint az új Xbox kétféle kiszerelésben lesz kapható:

Az egyik hagyományos játékkonzol lesz, amin a megvásárolt játékainkat futtathatjuk, pont úgy, mint a mai konzolokon.

A másik rendszer gyengébb teljesítményű lesz, de nem lesz szüksége sok erőforrásra, mert streamelni fogja a játékokat – alighanem a Microsoft felhőjéből, az Azure-ból.

A streamer konzolnak is lesznek mérsékelt erőforrásai, de nem a játékok meghajtása, hanem a streamelésből fakadó késlekedés (latency) ellenpontozása lesz a feladata. Vagyis a játék egy része a konzolon fut, de a számítási feladatok nagy része a felhő alapú rendszerre hárul.

A streamre tervezett Xbox vélhetően jóval olcsóbb lesz a klasszikus Xboxnál.

A Microsoft – a konzolbiznisz más szereplőihez hasonlóan – viszonylag csekély profitot termel az eladott gépekkel, mivel az üzletág bevételének nagy része a játékeladásokból és az online szolgáltatásokból származik. A streameléssel ez az üzleti modell még több profitot termelne, és kiaknázhatnák a Microsoft tapasztalatát, amit a felhő alapú infrastruktúrákkal szerzett.

A streameléssel már a játékpiac más szereplői is kísérleteztek. Az első úttörők, az OnLive és a Gaikai nagyjából tíz éve tűntek föl, de azóta megszűntek vagy átalakultak. A Sonynak van saját cloud gaming platformja: a PlayStation Now szolgáltatással PS2, PS3 és PS4 játékok futtathatók. Az Nvidia is kínál hasonló szolgáltatást a GeForce Now-val, de a felsorolt cégek ezzel csupán mellékes projektekként foglalkoznak.

A közvetlen konkurenciának – a Sonynak és a Nintendónak – nincs globális, felhő alapú platformja, így ha a Microsoft csakugyan belevág a cloud gamingbe, az megváltoztathatja az egész konzolpiac ma ismert arculatát.

