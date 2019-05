Jöhet a magyar esportkánaán?

Kicsivel több mint egy év telt el azóta, hogy a budapesti BOK Sportcsarnokban megrendezték a V4 Future Sports fesztivált, ami kétmilliárd forintos állami támogatással megtolva kísérelte meg feltenni Budapestet a globális esporttérképre. A szinte a semmiből jött eseménnyel több okból sem voltunk megelégedve, sőt, a történtek alapján félő volt, hogy a magyar esport a hagyományos élsportban tapasztalható struktúrákat átvéve sikkad majd el a következő pár évben.

Azt egyelőre még korai lenne megállapítani, hogy ez így lesz-e, de az elmúlt időszak alapján mégsincs ok a pesszimizmusra: tavaly augusztusban a színtér főbb szereplőinek közreműködésével megalakult a Magyar Esport Szövetség (HUNESZ), szeptemberben pedig elindult a Magyar Nemzeti Esport Bajnokság (MNEB), az ország első esport ligája.

Erről, a hazai esport jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni tervekről is kérdeztük a HUNESZ elnökét, Biró Balázst és az MNEB főszervezőjét, Hodozsán Dánielt, akik beszéltek többek közt az edukáció fontosságáról, regionális együttműködésről és a magyar mezőnyről is.

Kis magyar esporttörténelem

Mielőtt rátérnénk a magyar esport jelenére, előbb érdemes kicsit visszamenni az időben, és áttekinteni, hogy honnan hová jutott el a magyar szcéna, mert bár nagy-, de még közepes hatalom sem volt soha Magyarország, ígéretes kísérletekre azért többször is volt példa.

Az első nagyobb volumenű versenysorozat az először 2000-ben megrendezett EarthQuake volt, ami pár év alatt viszonylag nagy nevet szerzett magának, beállt mögé a Samsung és az akkoriban a talán legnagyobbnak számító World Cyber Games nevű globális versenysorozat, melyhez 2002-ben már kvalifikációként is szolgált, később pedig a nevét is átvette és World Cyber Games Hungaryként futott tovább.

Az évek során aztán szépen lassan kikopott ez a verseny – elsősorban a Counter Strike kihagyása miatt–, de nem tűnt el teljesen, később Budapest Game Show néven futott tovább, majd egy újabb névváltoztatás után nyerte el mai formáját a máig minden évben megrendezett PlayIT képében.

A WCG mellett a Gody LAN-t is érdemes megemlíteni, ami 2005-ben az Electronic Sports World Cup selejtezőként is funkcionált, és a francia főszervezők is elismerően nyilatkoztak róla. Ennek a sorozatnak végül pont a minősége lett a veszte, a mögötte álló Dénes „Gody” Attila úgy érezte, hogy

nincs értelme ilyen színvonalú versenyt szervezni, mert nem adottak a lehetőségek a fejlődéshez.

Kompetitív vonalon aztán a 2007-ben létrejött BECUP próbálta meg betölteni az űrt, ami ugyan nemzetközi kvalifikációs lehetőséget nem nyújtott a játékosoknak, de így is népszerű tudott lenni még a külföldi csapatok között is, 2008-ban pedig az Index is ott volt rajta. Itt érdemes még megemlíteni a 2009-ben indult ICL-t is, aminél eleinte bőven voltak problémák a lebonyolítással, de végül egy elég stabil sorozattá nőtte ki magát, és a mai napig létezik.

A következő fontosabb állomás a PlayIT és az Egymillióan a magyar esportért együttműködése volt, a népszerű rendezvény ugyanis emiatt kezdte el beépíteni az esport versenyeket is a programjába, ezek pedig azóta egyre hangsúlyosabb részét képezik az eseménynek. 2015-ben az első, kifejezetten esportra kihegyezett versenyt is megrendezték Esport Fest néven, de végül ez is csak egy ismétlést élt meg.

Versenyzők terén sem volt sokkal stabilabb a helyzet az évek során: néha feltűntek kiemelkedő játékosok, de csapatsikert gyakorlatilag csak az Ancients klán tudott elérni Counter-Strike-ban: 2006-ban nagy csapatokat is maguk mögé utasítva jutottak a négy közé a Samsung Europe Cupon, ahol a lengyel Team Pentagram csak hosszabbításban tudta legyőzni őket. Visszatekintve ez talán annyira nem is meglepő, hiszen ebben a csapatban játszott többek közt a magyar CS legendájának számító Török "KODIAK" Balázs és Birgány "NOFEAR" Adrián is, aki az elmúlt pár évben RAISY néven a Quake Champions világszinten elismert profi játékosa lett.

Ha már kiemelkedő játékosokról van szó, két embert kell még megemlíteni:

Kiss “Vizicsacsi” Tamás hosszú ideig a Riot Games profi League of Legends-bajnokságában, az EU LCS-ben szereplő Unicorns of Love alapembere volt, 2017-ben a szintén itt induló Schalke04 csapatába igazolt, az idei szezont pedig a Splyce játékosaként nyomta végig az EU LCS utódjának számító LEC-ben,

Böröcz “DeadFox” Bence pedig az első magyar játékos volt, aki CS:GO Major tornára (az ezt megnyerő csapat a játék hivatalos világbajnoka) kvalifikálta magát a szlovák-ukrán Hellraisers tagjaként, és később is jól szerepelt különféle tornákon (idén márciusban aztán kispadra került a csapatnál).

Mindezek fényében az egyértelmű, hogy a magyar helyzet finoman szólva is hektikusnak mondható, éppen ezért volt minden szempontból szikla az állóvízbe, amikor kiderült, hogy a V4 Future Sports Festival képében egy minden eddiginél grandiózusabb esemény valósul majd meg az országban.

Semmiből nagy bulit

Nem sokkal azután, hogy két éve a Magyar Közlönyben megjelent, hogy a kormány kétmilliárd forinttal támogatja meg az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület (Esportmilla) által szervezett versenyt és konferenciát, nálunk is olvashattak arról, hogy ettől a kétmilliárd forinttól még nem biztos, hogy sikeres lesz a magyar esport. Akkor az Indexnek két szakértő is arról beszélt, hogy érdemes kicsiben kezdeni a dolgokat, a rengeteg pénzzel megtolt V4 Future Sports Festival esetében viszont pontosan ennek az ellenkezője történt.

A támogatás mértékén egyébként a szervezők is meglepődtek, de Biró elmondása szerint nem érezték úgy, hogy ez a hagyományos sportok útján indította volna el az esportot, mert technológiai oldalról elég költséges dologról van szó. Emellett mind a csapatok, mind a fellépők között világsztárok jöttek el az eseményre – legalábbis CS: GO-ban, League of Legendsben ettől messze elmaradt a minőség, de ebben mondjuk az is szerepet játszott, hogy a játékot fejlesztő Riot nem engedi el csak úgy a legmenőbb csapatait bárhová.

Hodozsán és Biró szavai alapján a V4 Future Sports Festival abból a szempontból mindenképpen hasznos volt, hogy

az egész régióban ráirányította a figyelmet az esportra, és megmutatta, hogy ilyet Magyarországon is lehet csinálni,

kiderült, hogy regionális, sőt európai szinten is van hajlandóság együttműködésre, például különböző szövetségek összefogásával.

Ez elég fontos, mert az már tavaly is látszott, hogy a V4 Future Sports elsősorban a régióra koncentrál, ezt pedig Biró és Hodozsán most is kiemelték, amikor arról kérdeztem őket, hogy van-e esélye annak, hogy megtörjön az európai szinten is kiemelkedőnek számító Katowice uralma a régióban, és esetleg Magyarországra is eljusson egy hasonló kaliberű verseny.

Mi közelebb szeretnénk hozni a V4-es régióhoz a nemzetközi esportot, nem pedig egy nemzetközi esport központot építeni a régióban, ami egyébként a nemzetközi szcénának szól csak. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a kettő egyesülve találkozna.

– mondta Biró, hozzátéve, hogy Katowice ebből a szempontból anomáliának tekinthető, és jócskán túlnő a régión és annak játékosain is.

Azt ugyanakkor a V4 Future Sports is teljesen egyértelművé tette, hogy ha az a cél, hogy a magyar csapatoknak legyen esélye egy ilyen versenyen, vagy főleg egy világversenyen, akkor

még messzebbről kell kezdeni és a strukturális alapokat kell letenni.

Ehhez egyrészt az kell, hogy legyenek akár sportegyesületekhez kapcsolódó esportszervezetek – ilyenek egyébként vannak is, az MTK, a DVTK, a DEAC és a Honvéd évek óta rendelkeznek már ilyen projektekkel –, de ennél is fontosabb volt az, hogy megalakult a többek közt ezeket a szervezeteket is tömörítő HUNESZ, ami a piacra belépő szereplőknek segít eligazodni az esport világában, legyen az az MTK, vagy akár a Red Bull.

Kell egy bajnokság

A Magyar Nemzeti Esport Bajnokság első szezonjának győztesei League of Legends döntő: Team Plague vs. WiLD by Lagardére Sports



Counter Strike: Global Offensive döntő: Salamander vs. Budapest Five



PUBG (pontozással, az offline döntőn csak szorzó volt a pontokhoz): Grim Ravens



Hearthstone döntő: Hulkeinstein vs. PenhaDani



Rainbow Six Siege döntő: WiLD by Lagardére Sports vs. Rift Esports

A HUNESZ-t tavaly augusztusban hívta életre az Esport1 és az Egymillióan a magyar esportért egyesület, mostanra pedig már huszonnyolc tagnál jár, lényegében a piac összes fontosabb szereplőjét tömöríti, ami azért is hasznos, mert így több oldalról látnak rá a magyar esport jelenlegi helyzetére.

A szövetség jó pár célt tűzött ki maga elé, de a legfontosabb eredményük kétségtelenül Magyarország első, több játékot felölelő ligarendszerű versenysorozatának, a Magyar Nemzeti Esport Bajnokságnak a múlt szeptemberi beindítása volt, ahol öt játékban (Leaue of Legends, CS:GO, PUBG, Hearthstone, Rainbow Six Siege) feszülhettek egymásnak a vállalkozó kedvű csapatok.

Ezzel egyfelől az állandóság behozatala volt a cél, másfelől pedig az, hogy a csapatok jogilag is csapatok legyenek. Utóbbira rá is segítettek szervezői oldalról, a szezon előtt például felkészítő tréningnapot tartottak, ahol arról volt szó, hogy miként lehet hivatalos esportszervezetté válni, erre pedig úgy tűnik, hogy a csapatok is vevők, mert egyre több ilyen megkeresés érkezik a szövetséghez.

Az MNEB elsősorban azért érdekes, mert a V4 Future Sports Festivallal ellentétben teljesen piaci alapon működik, és így is 15 millió forintos összdíjazással indult el, nem kis részben annak köszönhetően, hogy olyan szponzorok álltak be mögé, mint a Telekom, vagy a K&H. Az ugyanakkor kiderült, hogy a jövőben itt is lehet összefonódás az állami rendszerrel, már csak azért is, mert a HUNESZ nem titkolt célja az, hogy az esportot sportként ismerjék el. Ha ez megtörténik, akkor megkerülhetetlen lesz az állami vonal, mert a sporttörvény hatálya alatt működő szervezetként bekerülnének a rendszerbe.

Hodozsán szerint egyébként a bajnokságnak már most látszódik szervezeti szinten a pozitív hatása,

CS:GO-ban például két olyan csapat – a Budapest Five és a Salamander – játszotta a döntőt, ami mögött van felépített szervezet.

Az MNEB ugyanakkor nem csak emiatt lehet fontos, a bajnokság kapcsán felmerült például az életkori szabályozás is, amiről a mindennapokban elég kevés szó esik, az esportban viszont – így az MNEB esetében is – elég jól van szabályozva. A Rainbow Six Siege liga esetében például a kiadó Ubisoft kikötötte, hogy csak 18 éven felüliek indulhatnak a ligában, a többi játéknál pedig a HUNESZ versenyszabályai alapján 16 évnél húzták meg a határt.

Emellett azt is érdemes kiemelni, hogy hiába növekedett ugrásszerűen az esport az utóbbi években, az ENET legutóbbi, az Esport1-gyel és az Esportmillával közös kutatása alapján a pénzkeresési lehetőség még mindig nincs a top háromban a magyar versenyzők motivációi között, az állandó bajnokság viszont változtathat ezen. Biró szerint a jövőben eljuthatunk oda, hogy játékból, meg a játékhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekből meg lehet majd élni, és hozzátette, reméli, hogy ehhez a folyamathoz az MNEB is kellőképpen hozzájárul.

A lebonyolítást tekintve egyébként az idei szezon nagyrészt online zajlott, csak a döntő volt offline, amit idén április utolsó hétvégén rendeztek meg Győrben és Budapesten. Hodozsán elmondta, ez hatalmas kihívás volt, de sikerült jól megoldaniuk a dolgot, a visszajelzések alapján pedig a játékosok, a nézők és a szponzorok is elégedettek voltak. A HUNESZ hivatalosan kiadott infografikája alapján egyébként tényleg elég impozáns nézőszámokat sikerült összehozni, a hivatalos streamek össznézőszáma 714 715 volt, egyedi nézőből pedig 412 415 jött össze.

Ezzel együtt azt persze nem szabad elfelejteni, hogy erre több hónapja volt a bajnokságnak, ráadásul ebben azok is benne vannak, akik az egész szezon alatt egyszer nyitották meg valamelyik streamet, aztán rögtön be is zárták. Az ESC-n vannak valamivel pontosabb adatok is, ezek alapján a LoL-bajnokságot

átlagosan 441-en nézték Twitchen, a csúcs pedig a döntő alatt volt, amikor 1419-en követték online a történéseket.

Ez semmiképpen nem sok – összehasonlításképp kb. a kolumbiai liga szintjére tehető és messze elmarad a legtöbb bajnokság tavaszi etapjától –, de a liga felfutásával ezek a számok is nőhetnek majd. A CS:GO ennél egyébként magasabb számokat hozott, ott a legjobb pillanatban 2500 fölött volt a nézettség, ami magyar viszonylatban kiemelkedőnek számít.

Az április végén rendezett döntőkkel egyébként a három éves program első évadának vége is lett, de már zajlik a második tervezése, ami nagyjából ugyanígy fog kinézni, azzal a különbséggel, hogy a hagyományos bajnokságokhoz hasonlóan ősztől tavaszig fog tartani és az is benne van a pakliban, hogy offline eseményből is több lesz majd.

Fontos a hátország

Ezek alapján egyértelmű, hogy jelenleg az MNEB a kulcsprojekt, emellett – vagy ezt kiegészítve – azonban számos olyan dolog van, ami fókuszban van a szövetségnél. Ide tartozik például az esportolók képzésének kérdése is, ahol jelenleg a Coca-Cola Esport Center, a Honvéd Akadémia és a Sportolók Alternatív Sulija mögött is álló Magyar Esport Akadémiára lehet számítani, de egyelőre nem dúskálunk a tehetséges oktatókban.

A HUNESZ edukációs szakmai bizottsága pont ilyen jellegű programokon dolgozik, hogy hogyan tudjuk sztenderdizálni a coachképzést, a versenybíróképzést, a háttérszemélyzeteknek a kialakítását, ugyanis ezek is fontosak ahhoz, hogy ezek a csapatok jól működjenek. Nemcsak a tehetséges játékosok kellenek, hanem azok is, akik megszervezik az útjukat, akik megszervezik az ő életmódjukat.

– mondta Biró, hozzátéve, hogy erre egyébként az Akadémia mellett is van jó kezdeményezés, többek közt a Corvinus esport kurzusának képében.

Ide kapcsolódik az esport közösséget összetartó szabályok megalkotása is, vagyis olyan dolgok, mint a versenyzők és a csapatok jogállása, vagy a versenyszervezés kritériumai, vagyis azok a pénzügyi és műszaki keretek, amik garantálják, hogy egy verseny végén nem maradnak hoppon a versenyzők. Biró úgy véli, hogy ehhez pontos zálogok és garanciák kellenek a rendszerben, amit vagy szabályzatszinten kezelnek – ők most jelenleg így tudják –, vagy adott esetben konkrétan jogszabályok vannak arra, hogy ez működjön.

Mint mondta, a helyi sajátosságokat figyelembe véve Magyarországon is működhetne a francia rendszer, ahol konkrétan a digitális törvény szabályozza ezeket a dolgokat, de addig is egy minden játékra kiterjedő, átfogó szabályrendszer kiépítésén dolgoznak, amit aztán a tervek szerint minden versenyszervező alkalmazhatna a jövőben. Biró emellett azt is kiemelte, hogy a sportjogi elismerés mellett azért is küzdenek, hogy a jogszabályok vonalán is legyen egyfajta tisztaság az esportban, mert itt jelenleg vadnyugati állapotok uralkodnak.

Ez az MNEB alatt egyébként ki is ütközött: a League of Legends verseny során két botrány is kirobbant, ahol ráadásul úgy kellett döntést hozni, hogy nem igazán tudtak mire támaszkodni ennek során. Abból a szempontból ugyanakkor hasznos volt ez a két eset, hogy precedenst teremtettek, hosszú távon pedig a büntetési tételek és a vétségekre adható válaszok szempontjából is fontosak lehetnek majd. Biró szerint ezzel egyfelől tanul a szövetség, másfelől viszont tanul a játékosközösség is, mert ezek

megteremtik a szabályok tiszteletét egy olyan online közegben, ahol a szabálykövetés nem a legfontosabb prioritás.

Mint mondta, igyekeznek regulázni a fiatalokat, mert míg a hagyományos sportoknál általában van egy tekintélyt parancsoló edző, itt jelenleg nincsen senki aki mintát adna nekik, hogy hogyan kéne viselkedni a versenytársakkal, a pályán, vagy a csapattársakkal. Ezeket ilyen formában tudjuk valamilyen minőségében bemutatni, ezekkel a szankciókkal tudjuk rávezetni őket, hogy ezeket vegyék komolyan – tette hozzá.

Nemzetközi álmok

Az MNEB első szezonjának lezárultával most a legfontosabb dolgot kipipálhatta a listájáról a szövetség, de nem nagyon van idő pihenni: a második szezon szervezése mellett dolgoznak a különböző edukációs programokon, a szakemberképzésen és a játékosokhoz kapcsolódó kötelező minősítéseken illetve versenyminősítéseken is. Emellett a sportszervezetekhez való kapcsolódást is tovább erősítenék, amihez jó kapcsolódási pont lehet az, hogy a márciusi magyar-horvát Eb-selejtezőn és a májusi női kézilabda Final Fouron is volt a szövetségnek egy kitelepülése, ahol fifázni lehetett.

Nemzetközi vonalon szintén aktív a szövetség, Hodozsán elmondta, hogy már csak egy végleges okét várnak, hogy elfogadják a csatlakozásukat a Nemzetközi Esport Szövetségbe, amit valószínűleg a szervezet év végén várható közgyűlésén mondanak majd ki hivatalosan. Emellett a regionális vonal is megmaradt, Biró pedig azt mondta, hogy a V4 Future Sportsot is mindenképpen szeretnék folytatni.

Na de akkor most lesz rendes esport Magyarországon?

– teheti fel a kérdést az ember, erre pedig nem egészen egy év után még nem lehet teljes bizonyossággal válaszolni. A HUNESZ tevékenysége mindenképpen dicséretre méltó, az MNEB-bel pedig a maga nemében tényleg olyasmit hívtak életre, amire Magyarországon eddig nem volt példa. Az irányt alapvetően a csapatok és a szcénában jártasabb emberek is jónak tartják, de az biztos, hogy van még hova fejlődni.

A jelenleg zajló folyamatoknak egyértelműen a nemzetközi színtér lesz majd a legjobb fokmérője, hiszen mind a V4 Future Sports Festival, mind az MNEB egyik legfontosabb célja volt, hogy a magyar csapatokat régiós, sőt világszinten ütőképessé tegyék. Az ugyanakkor egyértelmű, hogy itt nem lesz egyszerű feladat sikereket elérni, már csak azért sem, mert a jó csapat mellett rengeteg pénzre is szükség lehet ahhoz, hogy valaki játszhasson a nagyobb presztízsű ligákban. Erre tökéletes példa az LEC, vagyis az európai profi LoL-bajnokság, ami az idei szezonban már az észak-amerikai liga (meg az Overwatch League) rendszeréhez hasonlóan franchise-alapú, azaz

a résztvevő csapatok hosszútávú szerződéses partnerei lettek a Riotnak, de őrületes pénzeket fizetnek ki a részvételért – 8 millió eurót, ha korábban szerepeltek a ligában, 10,5 milliót, ha nem,

cserébe viszont lényegében nem lehet kiesni, ehhez ugyanis négy éven keresztül a 9-10. helyen kellene végeznie egy csapatnak, ami elég valószínűtlen.

Ezt némileg ellensúlyozza, hogy a European Masters képében van másodvonalas bajnokság, ami Európa legjobb feltörekvő csapatait hivatott megtalálni. A balkáni régióban szervezett Esports Balkan League-ben két magyar csapat is szerepelt, az MNEB-en is döntőbe jutó WiLD meg is nyerte az alapszakaszt. Az elődöntőben aztán kikaptak a Crvena zvezdától, így nem jutottak ki a Mastersre, de ha együtt tudnak maradni, akkor lehet keresnivalójuk az európai mezőnyben, ahogy az MNEB-győztes Team Plague-nek is.

Többek közt ennek elősegítésében is kulcsfontosságú lehet a jövőben az MNEB, az eddig látottak és hallottak alapján azonban az egész projekt egyelőre inkább népnevelő szempontból tűnik igazán hasznosnak. Ezzel együtt ugyanakkor ha az infrastruktúra kiépítése mellett a magyar csapatok is bizonyítanak az elkövetkező pár évben, az az elmúlt két évtized talán legnagyobb magyar esportos sikere lehet majd.