Új Doom és Wolfenstein az idei E3 nagy dobásai a Bethesdánál

Kedden indul az Electronic Entertainment Expo Los Angelesben; az E3 a videojáték-ipar egyik legfontosabb rendezvénye, ahol a kiadók mutatják be ősszel és jövőre várható újdonságaikat. A legnagyobbak már a show előtti napokban saját sajtórendezvényt tartanak – így tett szombaton az Electronic Arts, vasárnap éjjel a Microsoft, magyar idő szerint hétfőn hajnali fél 3-as kezdettel pedig a Bethesda is tartott egy prezentációt (itt visszanézhető).

A Bethesda most ötödször tartott saját show-t az E3-on, de soha nem volt még ilyen nehéz dolga: a Fallout 76 minősége és az azt kísérő pr-katasztrófák kikezdték a cég jó hírét. Nem csoda, hogy a hétfő hajnali bemutató fő üzenete az volt: a Bethesda figyel a játékosokra. "We are you" - mondta nyitóbeszédében Pete Hines főmarketinges, és elmesélte, hogy lassan húsz éve fórummoderátorként kezdte a vállalatnál.

A vállalat fejlesztési vezetője, Todd Howard még tovább ment: közölte, hogy a Fallout 76-ért kapott, nem túl pozitív kritikák többnyire jogosak voltak. Erre kontrázott rá a játék két vezető fejlesztőjének mondandója: a Fallout 76 szerintük sokat fejlődött, a friss Wastelanders kiegészítő új sztorivonallal és egyéb újdonságokkal (például emberi npc-k) szeretné megtartani a játékosokat, a Nuclear Winter pedig egy 52-játékosos Battle Royale mód lesz. A kiegészítőket minden Fallout 76-játékos ingyen kapja meg, és akit érdekel, június 10-17 között ingyen kipróbálhatja a Fallout 76-ot, hogy lássa, mivé fejlődött a játék. Kríziskezelésből jeles.

Azt Howard már múlt héten közölte, hogy a készülő nagy sci-fi és fantasy Bethesda-játékokból, a Starfieldből és a The Elder Scrolls VI-ból nem lesz mutatható trailer. Az Elder Scrolls-rajongók a sorozat mobiljátéka, a Blades újdonságaival vigasztalódhattak (a legnagyobb hír, hogy Switchre is jön, és ugyanazt a mentett állást lehet folytatni a Nintendo konzolján, mint mobilon). Illetve a The Elder Scrolls: Online, a széria online szerepjátéka is megkapja az ilyentájt esedékes kiegészítőket. A Legends alcímű kártyajátékhoz szintén jön kiegészítő, még júniusban.

A bevált brandjeiből ritkán kilépő Bethesdánál felüdülés volt látni a Tango Gameworks csapat új játékának trailerét. A stúdiót a túlélőhorrorok atyaúristene, a Resident Evilt is kiagyaló Mikami Sindzsi vezeti, viszont a készülő Ghostwire Tokyo nem hagyományos horrorjáték, mert a nyomozás sokkal nagyobb hangsúlyt kap benne. Mint a címéből látszik, a helyszín Tokió, ahol rejtélyes módon el-eltünedeznek az emberek, és a játékos feladata kideríteni, milyen természetfölötti dolog áll a jelenség mögött (és ehhez más természetfölötti dolgoktól is segítséget kell kérnie)

Az esemény végén a Bethesda biztosra ment, és vérvörös pixelekkel terítette be a kivetítőket: jöttek a korábban már pedzegetett új Wolfenstein-, illetve Doom-játékok. A Wolfenstein: Cyberpilot egy VR-játék lesz, amiben náci hadigépeket vezethetünk teremtőik ellen (júliusban érkezik), a Wolfenstein: Youngblood (július 26.) pedig egy kétszemélyes kooperatív játékra épülő folytatás. A Youngblood főhősei a Wolfenstein-játékokban hagyományosan főszereplő B. J. Blazkowicz ikerlányai, ezúttal viszont Blazkowicz eltűnik, és a lányoknak kell megkeresniük őt, ráadásul a 80-as években, hogy még szokatlanabb legyen a náciirtás. A Doom Eternal premierje pedig november 22., és a trailer alapján hű lesz az előző Doomhoz, új fegyverekkel, szörnyekkel (sok részletet nem árultak el róla, majd az idei QuakeConon).

További apró érdekességek:

A Zenimaxtól lesz Commander Keen mobiljáték.

A Rage 2 kritikái nem voltak fényesek, de a Bethesda bízik benne: a Rise of the Ghostsszal kiegészítő érkezik.

Az Arkane Lyon egy időmanipulációkkal is dolgozó akciójátékot, a Deathloopot fejleszti.

A Bethesda az Orion streaming technológiával turbózza a technikai hátterét.