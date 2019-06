Keanu Reevesszel és új konzollal erősített a Microsoft az E3-ra

Kedden kezdődik az egyik legfontosabb videojátékos rendezvény, a Los Angeles-i Electronic Entertainment Expo (E3), de ahogy az lenni szokott, a legnagyobb játékkiadók már a show előtti napokban saját sajtókonferencián mutatják be az őszi szezonban és jövőre várható újdonságaikat. A sort az Electronic Arts nyitotta meg szombaton egy erőtlen streammel, őt vasárnap a Microsoft követte, magyar idő szerint este 10-kor kezdték a saját rendezvényüket (itt visszanézhető).

Az amerikai konzolgyártó rendezvénye előtt az volt a legnagyobb kérdés, hogy a cég bemutat-e egy új Xbox konzolt (kisebb információszivárgások voltak korábban erről), a Microsoft-közeli videojátékok közül pedig a gémerek leginkább a Gears 5-ről, a Halo Infinite-ről és egy pletykált negyedik Fable-játékról vártak részleteket. Mivel a Sony idén kihagyja az E3-at, többen arra számítottak, hogy a Microsoft kihasználja az alkalmat, és nagyot villant, hogy róla szóljanak a főcímek, mások viszont éppen a Sony távolmaradása miatt féltek attól, hogy az amerikai rivális megúszós konferenciát tart majd. Közvetlenül a bemutató előtt pedig körbeszaladt a hír, hogy a Nintendo alapembere, Mijamoto Sigeru is fellép majd, bejelentve valamiféle Microsoft-Nintendo együttműködést. Ehhez képest nem volt se Fable, se Mijamoto, a bemutató pedig inkább volt alibizős, mint emlékezetes.

Keanu a kibertérben

A legjobb pillanatokat kétségtelenül Keanu Reeves hozta, aki nagyjából a huszadik percben lépett a színpadra, és az egyik legjobban várt játék, a Cyberpunk 2077 megjelenési dátumát jelentette be (2020. április 16-án érkezik). A Witcher III alkotóinak készülő sci-fi játéka kapott egy szép, drámával vegyített akciótrailert, Reeves pedig úgy kerül ide, hogy egy karaktert ő alakít a játékban (reméljük, jobban, mint egykor Johnny Mnemonicot). Reeves nagyon oldott volt a színpadon, szinte beszélgetett a közönséggel, élvezte a számára szokatlan szituációt - és viselkedése tökéletes kontrasztja volt Phil Spencer Xbox-vezér borzalmas átkötéseinek, amik bármelyik bullshitbingón elvéreznének.

Spencer szerint a játékosok összessége "világformáló erő", és ez valahogy összefüggésben van azzal, hogy idén senki nem sűrített annyi játékot egy bemutatóba, mint a Microsoft most. 60 játék, ebből 14 a Microsoft saját stúdióiból, 30 pedig már premierkor játszható Game Pass-szal (a Microsoft Netlix-szerű, előfizetéses játékszolgáltatása). Ezek azért nem akkora számok, amiktől egy E3-on hasra kellene esni, az ördög a trailerekben lakozik. És rögtön jött is a bemutató elején pár nagyágyú: a szerepjáték-atyaúristen Obsidian készülő új projektjéből, a The Outer Worldsből láthattunk egy trailert, majd az Ori and the Will of the Wisps méretes szörnyekkel büntető előzeteséből derült ki a premierjénbek dátuma (2020. február 11.), és az Electronic Arts bemutatóján már emlegetett Star Wars Jedi: Fallen Orderből lehetett egy új trailert látni.

Ha a Fable nem is, az Xbox legerősebb brandjei előkerültek a bemutatón, viszont szinte mindegyikről valamilyen hangulattrailert mutattak be, vagyis semmi olyat, amin a játékmenet hosszabb, vágatlan formában megtekinthető. A külsőnézetes sci-fi lövölde Gears of War ötödik része például egy arcmimikát dicsérő, skizoid trailert és egy akciósabb előzetest kapott (megjelenés: szeptember 11). Az autós Forza Horizon 4-hez egy legós kiegészítő jön majd (érdekes választás egy nem kis részben a szépségével hódító játékhoz). A show végén pedig végre bevágták a Halo Infinite trailerét, amiben feltűnt, sőt feléledt maga Master Chief, és... és a játék lényegéről nem derült ki semmi.

Hangulattrailert láthattunk az Elden Ringből is, ami a Dark Soulsokat fejlesztő From Software agytrösztje, Hidetaka Mijazaki és a Trónok harca-könyveket író(?) George R. R. Martin közös projektje lesz - de talán meg lehet kockáztatni, hogy valami brutálisan nehéz fantasy akciójáték születik ebből a nászból.

Master Schafer

A Microsoft 2013-ban eléggé elbénázta az Xbox One bevezetését, és ezt a Sony nem volt rest kihasználni - nem véletlenül adtak el mostanáig több mint kétszer annyi PlayStation 4-et, mint Xbox One-t. Amikor a redmondi cég magához tért az első sokkból, gyorsan elkezdett stúdiókat felvásárolni (az egyik korábbi hibájuk az volt, hogy elengedtek, illetve megszüntettek sikeres fejlesztőcsapatokat). Az idei bemutatón az Xbox Game Studios gyűjtőnéven emlegetett új csapatok még igazán nagy eredményeket nem tudtak prezentálni, vagy azért, mert eleve kicsik, vagy azért, mert mert egy felsőkategóriás játék fejlesztésével ma már simán elmegy 4-5 év. Az Xbox körüli fejlesztőistállókból a Devil May Cry-okat készítő Ninja Theory kapta a legtöbb színpadidőt: Bleeding Edge című, négyszemélyes csapatok online küzdésére építő, színes-szagos játékuk már kipróbálható a show-n, szóval nem kizárt, hogy idén meg is jelenik.

És az idei E3 sem múlt el a Microsoftnak stúdióvásárlás bejelentése nélkül: a Double Fine az Xbox Game Studios ernyője alatt folytatja a munkát. Egyszerre örömteli és aggasztó a dolog: Tim Schafer az egyik legkreatívabb veterán fejlesztő, és az általa alapított Double Fine többnyire szuper játékokat csinált, viszont kicsit fegyelmezetlen egy olyan rideg nagyvállalathoz, mint a Microsoft - reméljük, nem lesznek ebből még problémák. Schafer viccelődését mindenesetre mindig jó nézni a színpadon, és kaptunk egy új Psychonauts 2 trailert is.

A legerősebb konzol, majd, valamikor

A másfél órás show legerősebb blokkja Reeves felbukkanását leszámítva a hardver- és szolgáltatásbejelentéseké volt. A profi játékosoknak szánt Xbox Elite kontrollert átszabták, és akár 40 órát bír már egyetlen töltéssel. Ennél fontosabb hír, hogy a Microsoft játékstreamelő szolgáltalása, az xCloud októberben már kipróbálható lesz, és az Xboxunkat streamelő szerverként is használhatjuk (vagyis a Microsoft is készít egy olyasféle szolgáltatást, mint a Sony Remote Play-e). A korábban említett Netflix-szerű Game Pass körül az új fejlemény az Ultimate csomag, amiben havi 15 dollárért benne foglaltatik egy xboxos Game Pass, egy pc-s Game Pass és egy előfizetés a Microsoft online rendszerére, a Live-ra. Külön-külön ez a három jóság 10-10-10 dollárba kerülne, szóval az Ultimate csomag féláron van, és nyilván a többféle platformon játszó játékosoknak kedveskedik vele a cég.

De mindez csak felvezetés a - persze, előre kiszivárgott - nagy durranáshoz, a Scarlett kódnevű új konzolhoz. Spencer hangsúlyozta, hogy a gép minden porcikáját kizárólag játékra tervezték, hardverszinten szó sincs multimédiás kompromisszumokról. A gépet a bivalyerős Xbox One X-et és azt Elite kontrollert készítő csapat tervezte, az Xbox One X-énél négyszer erősebb processzorral. A töltési idő észrevehetetlen, 120 fps-es képfrissítés, 8K-s képminőség, a ray tracing nevű 3D-modellezési eljárás hadveres támogatása, a konzolhoz fejlesztett SSD háttértár, ami virtuális memóriaként is funkcionál - hogy mindez mikor és mennyiért, még nem tudni.

Mindez egy előadás diáján nagyon jól hangzik, de kérdés, hogy elég lesz-e, ha a játékfelhozatal halványabb a riválisokénál. A trailerekben látott játékok egy része eleve nem Xbox/PC-ekluzív (például a legnagyobb dobásoknak számító Cyberpunk 2077 vagy a Fallen Order), de ennél is gyanúsabb, hogy vágatlan játékmenetrészleteket nem nagyon láthattunk a bemutatón, és 2019-es megjelenési dátumot sem nagyon. Mintha a Microsoft félne megmutatni, mije van, vagy csak nem lennének még megmutatható állapotban az ígéretes címei. A Sony játékpalettája jelenleg meggyőzőbb a Microsofténál - sőt, bizonyos értelemben a Nintendóé és -, és a riválisok nyilván a következő hónapokban sem fognak tétlenkedni. Erre a jelek szerint az amerikai gyártó válasza az erő, illetve az, hogy már a következő konzolgenerációra gyúr. Hogy ez a taktika bejön-e és ha igen, milyen időtávon, azt jelenleg élő ember nem tudja megmondani. Inkább figyeljünk a jelenre: a napokban jön a Bethesda, a Ubisoft, a Nintendo, a Square Enix és még pár kisebb kiadó E3-as bemutatója, természetesen ezeket is közvetítjük majd, és utána talán kicsit tisztábban látjuk majd a konzolháborús frontokat.

További kisebb érdekességek a Microsoft bemutatójáról, címszavakban: