Mindennek vége, a Bosszúállók már a videojátékok világát is letarolták

Újra 1999 van, a két legnagyobb sztár egy régóta várt Star Wars-epizód, és egy sötét tónusú sci-fi Keanu Reeves főszereplésével – gondolhatta az ember az idei E3 videojátékexpó első napjaiban. Aztán bemutattak még egy csomó játékot, és sosem látott sebességbe kapcsolt a retróőrület 15-20 éves slágerek felújításával. Végül, amikor bezárt a show, és megnéztük, milyen játékok mekkora hullámokat vertek a gémerek kollektív tudatában, érdekes tanulságot vonhattunk le. Lehet itt új Baldur's Gate-tel etetni a nosztalgiára éhes régi játékosokat, felújítani nekik a giga-közönségkedvenc Final Fantasy 7-et, végtelen pénzzel és profi marketinges hadjárattal tolni a tuti bestseller sorozatokat,

a mai szórakoztatóipar arról szól, hogy ahová a Marvel odalép, ott többé fű nem terem.

Hogy melyik játék mennyire keltette fel a nép érdeklődését, azt aránylag egzakt módon tudjuk mérni a trailerek youtube-os nézettségével. A toplistát ennek alapján raktuk össze, pár megszorítással:

Minden trailernek csak a legnézettebb verziója számított (ez jellemzően a kiadója hivatalos oldalán van, ahová először feltöltötték, de a kismillió gyűjtőoldallal együtt az össznézettségek jóval magasabbak lehetnek).

Csak azok a játékok voltak versenyben, amiknek az E3 ideje alatt jött ki a trailerük – tehát a kiállítás elé egy héttel időzített új Call of Duty nem (pedig 28 milliónál jár a számlálója).

Csak konkrét játéktrailerekkel számoltuk, olyan bejelentésekkel nem, mint például a Banjo Kazooie hőseinek vendégszereplése a Super Smash Bros Ultimate-ben vagy az új Xbox bemutatója.

A számok a péntek délelőtt 10 órás állapotokat rögzítik, és érdemes összemérni a négy évvel ezelőtti, hasonló E3-as toplistánk adataival.

Hogy a nézettségi adatokat még jobban perspektívába helyezzük, az E3 alatt megjelent mozis trailereknél a két legnézettebb a Disney-féle Jégvarázs 2 előzetese (18 millió) és a bollywoodi akciófilm Saaho trailere volt (27 millió egyetlen nap alatt).

Mivel a címben már úgyis ellőttük a nagy meglepetést, hogy melyik játék trailere volt a legnézettebb, inkább nem is bajlódunk visszaszámlálással, jöjjenek a legjobb számokat produkáló előzetesek.

Avengers: A-Day – 11,7 millió

Van az Űrgolyhókban az a vicces jelenet, amikor a hősök menekülnek a Halálcsillagon, de csapdába esnek, aztán kiderül, hogy mégsem, mert a rohamosztagosok nem őket kapták el, csak az akciójelenetekben használt dublőreiket.

Na pont ilyen érzése van az embernek az Avengers A-Day előzetese alatt.

Ahol Vasember egy körszakállas fickó, de nem Robert Downey Jr., a Fekete Özvegy egy vörös hajú csaj, de nem Scarlett Johansson, és így tovább. A játék egyébként várhatóan olyasmi lesz, mint a tavalyi PS4-es Spider-Man (az egész jó volt), de ez önmagában még nem indokolná azt a bő 10 milliós nézettséget. A Bosszúállók olyan szinten gyűrte maga alá a világot a legutóbbi filmmel (a Végjáték a jegybevételi örökranglistán az Avatar első helyét kezdi már fenyegetni), hogy annak a gravitációja a játékosokat is ellenállhatatlanul beszippantotta.

Cyberpunk 2077 – 9,1 millió

Megáll az ész, 2019-ben egy lengyel csapat a világ legnagyobb játékfejlesztő sztárja. Hát hol voltak a lengyelek, amikor a magyarok már ott, hogy Imperium Galactica? Sehol nem voltak. Aztán az állam azt gondolta, nem stadionokat épít, hanem játékfejlesztő stúdiókat, a Witcher 3 meghódította a világot, és most itt tartunk: a Cyberpunk 2077-et hisztérikus rajongás övezi már egy évvel a premierje előtt, plusz Keanu Reeves, plusz minden és mindenki lélegzetelállító. De hát most mit lehet tenni, ha csak egy Mátrixba ültetett Witcher sül ki az egészből, már bőven jól jártunk.

Star Wars Jedi: Fallen Order – 6,9 millió

A Star Wars nem tud bukni, ez alapvetés volt vagy 40 éven keresztül, a széria sikert sikerre halmozott moziban is, játékokban is, annak ellenére, hogy midikloriánok, Jar-Jar Binks és Hayden Christensen színészi alakítása tépázta a hírnevét. Aztán jött a Solo-film, és csúfosan elhasalt, és hirtelen igény támadt arra, hogy egy bármilyen Star Wars-termék tényleg jó is legyen, ne csak az ismert logót mutassa fel. Na, az új játék, a Fallen Order egyelőre elég jónak tűnik ebben, a játékmenete kicsit az Unchartedre emlékeztet, ami abszolút jó hír. Plusz ugye fénykardok, rohamosztagosok, John Williams zenéje, Erő, az Apex Legends fejlesztőcsapata, ilyesmik. Mondom én, hogy a Star Wars nem tud bukni.

Halo Infinite – 4,0 millió

Master Chiefnek lassan el kéne gondolkodni a nyugdíjba vonuláson: ha egy új Halo-játék nem tud az E3 népszerűségi versenyében dobogóra kerülni, az azért merőben szokatlan az Xbox ikonikus sorozatától. Az Infinite alcímű epizód jövő karácsonyra jön, a következő Xbox-generációra, a Scarlettre, és a trailer alapján hozza a megszokott kliséket és hangulatot, egy príma sci-fi akciójátékot kapunk majd. Az meg szép önirónia, hogy számozás helyett a “végtelen” kifejezést ragasztják a címhez (egyébként ha jól számoljuk, ez lesz a 14. játék a szériában).

Zelda: Breath of the Wild 2 – 3,1 millió

A Nintendo emberemlékezet óta azzal nyeri meg az E3-at, hogy bemutat vagy egy új Mario-játékot, vagy egy új Zeldát, a közönség pedig menetrendszerűen elalél a gyönyörtől. Ez persze összefüggésben lehet azzal, hogy a közönség jelentős része ezeknek a játékoknak a korai, gameboyos és NES-es verzióin szocializálódva töltötte a gyerekkorát. Az idei nagy dobás egy új Zelda, a trailer nagyon hangulatos, és a sorozathoz képest elég sötét, sőt, félelmetes. De igazából mindegy is, milyen, ha megjelenik, a rajongók millióinak megint ez lesz a legjobb dolog, ami csak az univerzummal történhetett. Azt egyébként tudták, hogy Robin Williams a játék címszereplője után nevezte el a lányát, Zelda Williamst?

Dragon Ball Z: Kakarot – 2,4 millió

Megdöbbentő, de már húsz éve, hogy Magyarország összes alsó tagozatosából a jogaiért küzdő öntudatos politikai aktivistát csinált a médiahatóság azzal, hogy az RTL műsoráról levetetett egy rajzfilmet. A kicsit idősebbek meg az egészből csak annyit értettek, hogy van itt egy béna mese, amit imádnak a gyerekek, és amiben hosszú epizódokon keresztül verekednek a szereplők nagyon fura, szaggatott animációkban. És van benne egy Szívtelen Sátán nevű szereplő. Az akkori alsósok ma már 30 év körül vannak, és valószínűleg imádni fogják az aktuális videojáték-verziót, amiben kábé ugyanez történik, és egészen biztosan lesz benne OVER NINE THOUSAND, bármit is jelentsen ez.

Microsoft Flight Simulator 2019 – 2,3 millió

Valós idejű grafika 4K-ban rögzítve, műholdas adatok alapján modellezve – kezdi a trailer, és aztán olyan látvány jön, hogy szem nem marad szárazon. A Flight Simulator az a játék, amiben nem kell senkit halomra lőni, csak repülni és bámészkodni. És ha esetleg nem is lenne türelmünk megtanulni benne repülőt vezetni, mert hát elég realisztikus és macerás (annak idején elterjedt, hogy a szeptember 11-i merénylet előtt is a játék akkori verziójával gyakoroltak a terroristák), gondoljunk csak arra, hogy milyen videókkal lesz tele a Youtube már a megjelenés másnapján!

Destroy All Humans Remake – 2,1 millió

Elég meglepő, hogy a nagy nosztalgiaőrületben pont egy aránylag kevésbé ismert régi játék felújítása érte el a legnagyobb nézettséget. A 15 éves Destroy All Humans remake-jében egy nagyfejű, gonosz földönkívülivel kell olyasmiket csinálnunk, amiket a nagyfejű, gonosz földönkívüliek szoktak: emberek elrablása, tehenek megcsonkítása, gabonakörök és hasonlók. A végső cél természetesen az egész emberiség rabigába hajtása. A nézettség talán annak is köszönhető, hogy a csillivilli, de a játékról semmit nem mondó előzetesek helyett itt konkrét játékmenetet láthatunk, majd fél órán át, és hát, lássuk be, tényleg elég viccesnek tűnik az ufóskodás.

Final Fantasy 7 Remake – 1,8 millió

A Final Fantasy 7-et a rajongók máig felülmúlhatatlannak tartják sztorimesélésben, karakterábrázolásban, játékmenetben és az egy négyzetméterre eső óriáscsirkék számában egyaránt. Az eredeti játék 1997-ben jelent meg az első Playstationre, aztán voltak tervek a felújítására PS2-n, PS3-on, és most úgy néz ki, hogy több epizódra bontva fog megjelenni a remake, PS4-en és PS5-ön. Nem csoda, hogy aki 22 évvel ezelőtt ezen nőtt fel, most már tényleg úgy várja a komikusan bazinagy karddal hadonászó Cloud Strife új eljövetelét, mint a Messiást. Bónusz: a nyolcadik részt is felújítják a modern játékgépek teljesítményéhez igazítva, és állítólag még az idén megjelenik.

Ghostwire Tokyo – 1,8 millió

A lista végén kiderül, hogy a top 10-be nem jutottak be olyan játékok, mint az új Watch Dogs és Doom, a Baldurs Gate 3, a FIFA 20, a Gears 5, az új Rainbow Six és Borderlands vagy az Age of Empires 2 felújítása. Befért viszont a Cyberpunk mellett második eredeti játékként (vagyis nem folytatás, nem feldolgozás, nem licenc) egy elképesztően hangulatos PS4-es horror-kaland a Resident Evilt kitaláló japán legendától, Mikami Sindzsitől. Sok mindent nem tudunk a játékról, de sokan már most a horrorműfaj megújítójaként ünneplik. Láncfűrészelés és zombik helyett okkult-paranormális-kísérteties környezetet kapunk, ahol az emberek nagy része egyik napról a másikra egyszerűen eltűnik, mintha csak Thanos csettintett volna. Valószínűleg ennek a rejtélynek kell majd a végére járnunk, amihez annyi támpontot kapunk a szlogen képében, hogy

Ne félj az ismeretlentől. Támadd meg.

(Borítókép: Marvel's Entertainment / YouTube)