Ingyen játszható a legendás Half-Life sorozat

Márciusban érkezik az Alyx, ami a legendás Half-Life sorozat következő része lesz, illetve a sztorija az első két rész között játszódik majd, de kifejezetten a VR-élményre épít.

Hogy mindenki kellőképpen fel tudjon készülni az Alyx érkezésére, a készítők úgy gondolták, hogy a játék megjelenésének napjáig ingyenesen elérhetővé teszik Steamen a sorozat többi részét. A teljes játékélményhez ha nem is elengedetlen, de mindenképpen könnyebbséget jelent, ha a játékos ismeri az előző történeteket és karaktereket, vagyis ha végigjátssza előtte az eddigi részeket. Erre lett most mindenkinek több mint egy hónapja. Egyébként is érdemes, meg a maguk idején minden díjat besöpörtek, és tényleg mindenki imádta őket.

A játékok innen érhetőek el.