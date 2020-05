Ingyen GTA5-öt mindenkinek!

Megszakítjuk ősi (két hónapos!) hagyományunkat, és egy rendkívüli bejelentéssel kezdjük a havi olcsójáték-ajánló cikkünket: az Epic Games Store ingyen osztogatja a nagy sikerű Grand Theft Auto 5-öt, minden idők egyik legnagyobb videojátékos bestsellerét. Ha valaki esetleg nem tudná, miről van szó, a GTA5 egy szuper karakterekkel és remek történettel megáldott játék, amiben három bűnözőt irányíthatunk karrierjükben. A sztori mód mellé jár a GTA Online is, ahol barátainkkal, vagy ismeretlenekkel versenyezhetünk, harcolhatunk, bankrabolhatunk, golfozhatunk.

A játékba nemrég bekerült egy zöld és egy lila UFO jelmez, így a közösség tagjai valamelyik színhez csatlakozva Hell's Grannies jelleggel tömegverekednek Los Santos utcáin.

Az Epic Games ajándékával egyébként nagyjából 10 ezer forintot spórolhatunk, így ár-érték arányban ez lehet az eddigi legjobb Epic akció. Mikor az akció élesedett, a vásárlók annyira leterhelték az Epic oldalát, hogy összeomlott, így lehet, hogy várni kell majd egy kicsit. Nem kell aggódni, az akció május 21-ig tart.

A Bethesda a változó megítélésű Fallout 76-ot (és minden kiegészítőt) most mindenkinek ingyen kölcsönadja a hétvégére. Csütörtök estétől ingyen kipróbálható a poszt-apokaliptikus online szerepjáték, ami a 2018-as megjelenésekor nem volt túl sikeres, de a fejlesztők sokat javítottak rajta az évek alatt. Ha megvan, de nem tetszett, akkor most érdemes kipróbálni a kiegészítőket, ha meg eddig az ár és a kritikák eltántorítottak valakit, most kockázat nélkül ki lehet próbálni.

Steam

A Valve boltjában csütörtök este hétig a Call of Duty és a Versus Evil kiadó játékai vannak leértékelve, péntek reggel 10-ig pedig a Phoenix Wright Ace Attorney trilógiát lehet hazavinni 6000 forintért, estig a Tekken 7-et 3600-ért.

Az elmúlt évek egyik legjobb szerepjátéka, a Larian Studios-féle (ők dolgoznak az új Baldur's Gate-en) Divinity II: Original Sin – Definitive Edition is féláron van, 6000 forint, a Stellaris űrstratégiai játék a hétvégén ingyenesen kipróbálható, és 18-ig 3500 forint. De ha valaki családbarát mókára vágyik, ami idővel üvöltözésbe és vérbosszúba fordul, nekik a Human: Fall Flat co-op fejtörős-ügyességi játékot ajánlom 2000 forintért.

Az összes aktuális Steam-leértékelés között itt válogathat.

Xbox

A Microsoft és a Sony is osztogatja az ingyenes játékokat a havi előfizetőik számára, ez nem újdonság. A villámkezű Xbox Live Gold előfizetők május 15-ig ingyen megszerezhetik a Knights of Pen & Paper mindkét részét, valamint a klasszikus Sensible World of Soccert, és harmincadikáig még a V-Rally 4 is ingyenes. Az ingyenes játékok mellett a Gold tagoknak rendszeres leértékelések is járnak.

Ezek között ott van az EA sports legtöbb 2020-as játéka nagyjából 8000 forint körüli árakon, de ha valaki igazi leértékelésre vágyik, akkor nem talál jobbat az 1345 forintos Titanfall 2-nél. Ezeken kívül (hála visszamenőleges kompatibilitásnak) a régi Splinter Cell és Rainbow Six játékokat is 1000 forint körül osztogatják.

Jelenleg két tematikus leértékelés fut: a 505 Games kiadó játékait és járműves játékokat árulnak olcsóbban. Előbbiből érdemes kiemelni a családbarát Brothers: A Tale of Two Sons-t 1235 forintért vagy a Portal Knights-ot 1600-ért.

Az összes Xboxos leértékelést itt pörgetheti át.

A Game Passról már írtam az előző két cikkben, de egyszerűen nem lehet elmenni mellette szó nélkül. Gyakorlatilag az Xbox Netflixéről van szó, pár ezer forintért több mint száz játékkal játszhatunk ingyen, amibe megjelenéskor azonnal bekerülnek a Microsoft saját játékai (mint például majd a Halo Infinite).

És Most mindenki dobjon el mindent, mert a Game Pass-szal ingyenesen játszható a Red Dead Redemption 2.

Ezen kívül elérhető még az Ori and the Will of the Wisps, a Sea of Thieves, az összes Halo, a Minecraft, a Rocket League, valamint a NieR: Automata is.

A teljes Game Pass könyvtár itt megtekinthető.

PlayStation

A PS Plusszal jelenleg a Cities: Skylines és a Farming Simulator 19 ingyenes, ezeket itt megtalálhatja. A Plus-hoz is járnak leértékelések, ezek itt érhetőek el.

A hét akciója a Just Cause 4, tartalomtól függően 75 százalékkal olcsóbban, 3000-5300 forintos áron kaphatóak. Akciós még sok hosszabb játék is, mint például a Fifa, a Witcher 3, a Sims 4, a GTA V vagy a Crew 2. Az Extended Play akciókat itt megtalálhatja , az összes leértékelés között pedig itt válogathat .

Switch, GOG, Humble Bundle

Sok indie játék olcsó most Nintendo Switch-en, például a Human: Fall Flat (2700 Ft), a Hyper Light Drifter (3500 Ft), vagy a bájos Old Man's Journey (700 Ft). A kiemelt ajánlatok között szerepel a Deadly Premonition Origins féláron, 5300 forintért, valamint egy rakás anime-adaptáció is (például a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 3600 forintért). Az összes eShopos leértékelést itt megtalálja.

A CD Projekt Red boltjában, a GOG-on zombis leértékelés van, így a Walking Dead Telltale játékok 4000-7000 forint körül mozognak, a Final Station pedig 1800 forint. A 10 éves Alan Wake horrorkaland kevesebb, mint 500 forintért hazavihető.

A héten akciós még például a Frostpunk, a Far és a bombázás és ostrom alatt álló város lakóiról szóló, This War of Mine című, elég megrázó játék. A hétközi leértékeléssel még két napig jelentősen olcsóbban meg lehet venni még például a Firewatch című játékot – ha valaki esetleg egy magával ragadó történetre vágyik, de nincs kedve túl sok gombot nyomogatni –, vagy a Layers of Fear című pszichológiai horrort.

Az összes GOG-os leértékelést itt megtalálja.

A Humble Bundle-ről az első gyűjtés végén részletesen írtunk, a lényeg, hogy nagyjából annyit fizetünk, amennyit akarunk, és a bevétel egy része jótékony célra megy. A társasjátékos csomagban még egy hétig 1 euróért megkaphatjuk többek között a Carcassone-t, a Smallworld 2-t, vagy a Love Letters-t, de 11 euróért (3900 forintért) már 12 játékot – köztük a Scythe-ot – ás 12 kiegészítőt kapunk, összesen 51 ezer forint értékben. Van még például indie-bundle (ami a Hotline Miami miatt lehet érdekes), játékfejlesztős-okosító bundle, valamint tudományos és Walking Deades csomag is. Az összes bundle-t itt, az összes leértékelést pedig itt találja meg.

A fenti akciók a cikk írásakor, május 14-én 15:38-kor voltak érvényesek.

(Címlapkép: Rockstar Games)