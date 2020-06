Szobába költözött cyberpunk felhőkarcoló lesz a PlayStation 5

Szűk három hónap telt már el azóta, hogy a Sony lerántotta a leplet a PlayStation 5 technikai paramétereiről, azóta azonban igazán kézzelfogható infót csak akkor kaptunk a konzolról, amikor az Epic május közepén egy azon futó techdemóval villantotta meg az Unreal Engine 5-öt. De igazából még akkor sem, ennek fényében pedig már épp ideje volt annak, hogy a japánok előálljanak valamivel – főleg miután a Microsoft már a május eleji Inside Xboxon megmutatta, hogy festenek majd a játékok az Xbox Series X-en.

Ezt valószínűleg érezték is a cégnél, és június 4-ére tervezték be a saját bemutatójukat, ezt azonban sok más dologhoz hasonlóan elsodorta a George Floyd halála miatt Amerika-szerte kirobbant zavargáshullám. Így aztán egészen mostanáig az esetleges nyitócímekről szóló pletykákon túl csak az állítólagos elég borsos áron lehetett csámcsogni, most azonban végre megtört a jég, és a Sony is kiterített valamennyit a lapjaiból.

A magyar idő szerint csütörtök este 10-kor kezdődött, több mint egy órás bemutatón több mint egy tucatnyi címet villantott meg a cég, köztük a Horizon Zero Dawn folytatásával, a Demon's Souls remasterjével és egy új Resident Evillel, a végén pedig hosszas várakozás után végre bemutatkozott maga a konzol is.

A múlt, a jövő és a fejlesztők

A májusi Inside Xbox után valószínűleg senkinek nem voltak kétségei afelől, hogy a Sony a riválisához hasonlóan minél több, a konzolra érkező játékot mutat majd meg. Ebben nem is kellett csalatkoznia senkinek, az egész esemény nagyjából pontosan ugyanolyan volt, mintha egy State of Playt nézett volna az ember, azzal az aprócska kivétellel, hogy itt azért mégiscsak minden a kifejezetten PS5-re érkező címekről szólt.

Az egész stream ehhez képest mégis múltidézéssel kezdődött, olyannyira, hogy a PS4 meghatározó címeinek végigpörgetése után olyan sok ideig mutogatták a GTA 5-öt, hogy avatatlan szem számára úgy tűnhetett, mintha most jelenne meg. A játék természetesen jön PS5-re is, méghozzá a jelenleginél kiterjedtebb és jobb formában, így pedig egészen megdöbbentő módon már a harmadik konzolgenerációra jelenik majd meg. A kiemelt figyelem persze nem véletlen: Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment vezérigazgatója elmondta, hogy hosszú ideje vannak nagyon közeli partnerségben a játékot fejlesztő Rockstar Games-szel, imádják is egymást, ez pedig a soron következő generációnál sem fog megszakadni.

Ryan elmondta, hogy a PS5 szerinte a legnagyobb generációs ugrás lesz, amit az ipar valaha látott, amiket pedig csütörtökön megmutatnak, azok minden szempontból forradalmiak lesznek. A stream alapján ezt az állítást azért nehezen lehetne alátámasztani, de helyenként azért tényleg voltak olyan részek, ahol elismerően csettintgetett az ember, és közben legalább háromszor elmondta, hogy hát ha ez így fog kinézni, az azért elég durva lesz.

A vezérigazgató mellett Hermen Hulst, a Sony belsős stúdióit összefogó Worldwide Studios vezére is megszólalt a streamen, ő azt emelte ki, hogy a fejlesztőknek sokkal könnyebb lesz megvalósítani azt amit tényleg akarnak, a konzol ugyanis nagyon erős – ezt a stream vége felé a partnerfejlesztők is elmondták, mindannyian agyba-főbe dicsérték a konzolt, és egybehangzóan állították, hogy alig várják, hogy megmutathassák, mire képesek rajta. Hulst szerint persze ez a játékosoknak is elég jó lesz, egészen pontosan paradigmaváltásként írta le a dolgot.

A konzol

A technikai paraméterekre nem vesztegetett túl sok szót a Sony – és hát felesleges is lett volna, hiszen ezeket korábban elég részletesen kivesézték már –, a DualSense kontrollert, illetve annak tulajdonságait viszont megint végigmutogatták, pedig azt is már két hónapja megmutatták. Sokkal izgalmasabb volt ugyanakkor, hogy végre kiderült, tényleg nem úgy fog kinézni a konzol, mint a korábban sokat mutogatott devkit, hanem úgy, mint egy cyberpunk felhőkarcoló. Egészen pontosan így:

Fotó: YouTube / PlayStation

A kinézetet bemutató szegmensből az is kiderült, hogy a konzolnak két változata lesz a megjelenéskor, a sima, illetve a digitális kiadás, ez utóbbi pedig abban különbözik majd az előbbitől, hogy nem lesz benne blu-ray olvasó. Ezen túl ugyanakkor mind az ára, mind a megjelenési dátuma jótékony homályban maradt – előbbire amúgy éppen ma érkezett egy elég horribilis becslés egy amazonos PS5 hirdetésből, ami alapján 600 fontot, vagyis durván 231 ezer forintot kérhetnek a konzolért, a cég azonban már kijelentette, hogy az összeg nem felel meg a Sony terveinek.

A játékok

A konzol bemutatkozása alapesetben talán hátrébb szorult volna, ám hiába mutattak be a bő egy óra alatt több mint húsz játékot, nem sok volt közülük, ami őrülten érdekes lett volna. Király dolgok azért így is akadtak, és még a rengeteg platformernél is látszott, hogy tényleg van kraft a konzolban. A bemutatók közül a legérdekesebb egyértelműen a jelenlegi generáció egyik legünnepeltebb játéka, a Horizon Zero Dawn folytatása volt, ami a Horizon Forbiden West címet viseli, és a látottak alapján jó úton van afelé, hogy a következő generációra is átmentse a játék hírnevét. A második részben Aloy a jelek szerint nyugatra megy majd, és leginkább azon lesz, hogy megakadályozza valami borzasztó dolog megtörténését.

Egy fokkal kevésbé tűnt izgalmasnak a Gran Turismo 7 bejelentése, abból a szempontból viszont mindenképpen érdemes vetni rá egy pillantást, hogy itt viszonylag sok gameplayt is mutattak a játékból, így mozgás közben is szemügyre lehet venni, hogy mire képes a konzol egy grafikailag elég intenzív játéknál.

Mindenképpen érdemes megemlíteni még a Demon's Souls remastert is, aminek az előzetese tényleg észbontóan jól nézett ki. Az újraalkotott verzióhoz a jelek szerint nem lesz köze a játékot fejlesztő From Software-nek, a japán Bluepoint Games dolgozik a projekten, akik többek közt a Shadow of the Colossus 2018-as remasterjéért is felelősek.

A többi bejelentés visszanézhető a cikk elején linkelt teljes streamben, de ha valaki egyesével mazsolázgatna közöttük, az ezen a linken megteheti.