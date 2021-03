Cyberpunk 2077: kijött végre a várva-várt 1.2-es javítás

A hackerbetörésre hivatkozva, többszöri halasztás után adta ki végre a CD Projekt a Cyberpunk 2077 frissítését, amely 500-nál is több javítást tartalmaz és amelynek az AMD videókártyák tulajdonosai különösen örülni fognak.

Az oly sok drámát megéltCyberpunk 2077 alábbi linken szemrevételezhető javítása a mai naptól éles PC-n és konzolokon és javítások a játék szinte minden aspektusát érintik, beleértve a küldetéseket, a játékmenetet, a filmszerű részeket, a pályát, a grafikát, a hangot, az animációt, a felhasználói felületet illetve, ami sokak számára a legfontosabb: a másodpercenkénti képkockában (framerate-ben) mérhető teljesítményt. Bár a listán körülbelül 500 tétel szerepel, de még így is azt írják a végén, hogy ez nem az összes változás.

Konzolosok előnye, az AMD-sek sugárzó boldogsága

A CDPR korábban arról beszélt, hogy ez lesz az a „nagygenerálozás”, amely helyrepofozza a konzolos verziók legtöbb bugját, és ez most meg is valósult: az 1.2-es csomag többek között feljavítja a grafikus motort és optimalizálja a memóriahasználatot. Ez persze minden más platformra is érvényes, de különösen konzolokon fog érződni.

Az AMD-s videokártya tulajai számára pedig külön öröm, hogy végre náluk is bekapcsolták a sugárkövetést (ray tracinget), amelyet eddig egyedül az NVIDIA kártyákkal rendelkezők élvezhettek. A sugárkövetés ebben a játékban egyébként különösen profi, viszont sajnos, akiknél az újabb konzolok (Xbox Series X és PlayStation 5) közül pörög valamelyik, melyeken elvileg szintén elérhető lehetne ez a látványos effekt, még mindig nem kapták ezt meg – a CD Projekt valamikor az „év második felére” ígéri azt a frissítést, amellyel ezzel végre őket is kárpótolják.

Google Stadiára a javítás mindig egy kis "fáziskéséssel" érkezik: várhatóan "a hét második felében lesz" aktív, pontos időpont még nincs.