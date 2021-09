Amikor egy dobókocka dönt életről és halálról

A Lost in Random szeptember 10-én jelent meg, az Electronic Arts azonban nem nagyon reklámozta ezt a külsőnézetes akció-kalandjátékot, pedig a közelmúlt egyik legegyedibb alkotásáról van szó. A svéd Zoink csapata által készített Lost in Random az idei Gamescomon az év indie játéka lett. De vajon mire ez a felhajtás?

Ez a szeptember különösen sűrű a videójátékos megjelenések kapcsán, a gamerek javában nyüstölhetnek olyan régóta várt alkotásokat, mint a Deathloop című FPS, melyben egy bérgyilkos került időhurokba, a Life Is Strange: True Colors, vagy épp a lenyűgöző, a Pixar-filmek stílusát megidéző Kena: Bridge of Spirits. Ráadásul ebben a hónapban, szeptember 23-án jelenik meg a Diablo II: Resurrected is, ami úgyszintén nagyon sok embert ültet majd le a monitorok elé.

Fotó: Youtube / PlayStation

A Zoink játéka, a Lost in Random elképzelhető, hogy elveszik a zajban és nem kapja meg mostanában azt a közfigyelmet, amit megérdemelne. Pedig a 2021-es év egyik legkülönlegesebb címéről van szó. A történet a sötét és tagadhatatlanul gótikus hangulatú Random királyságába kalauzol, melynek élén egy rendkívül ijesztő Királynő áll, aki rettegésben tartja népét. A Lost in Random egy szerencsétlenül járt testvérpár, Even és Odd meséje, akik közül utóbbi kislányt, amikor betölti a 12. életévét, az uralkodó elé viszik, hogy egy kockadobással dőljön el a sorsa.

A dobókocka számai egy-egy régiót jelképeznek, ha valaki egyest dob, akkor mehet a Onecroft nevű nyomornegyedbe, ahol mindenki szenved, ha viszont hatost, akkor irány Sixtopia, és a Királynő oldalán élhet tovább bőségben. Oddnak szerencséje lesz, és hatost dob, testvére azonban nem nyugszik bele ebbe az egészbe, és elindul, hogy megmentse a lányt a gonosz karmai közül.

A nyomornegyedből a mennyei királyságba hosszú út vezet

A Lost in Randomban a két testvér közül Event irányítjuk majd a legtöbbet, egy-egy ijesztő álomjelenettől eltekintve. A főszereplőnek az első és legfontosabb feladata az lesz, hogy megtört szüleitől elszökjön az éj leple alatt, és nyakába vegye a Királyság hat régióját, kalandja végén pedig megmentse Oddot. Az odáig vezető út azonban rendkívül sok nehézséggel és elborult fordulatokkal van kikövezve.

A játék olyan jól ismert alkotásokat idéz meg a látványvilág tekintetében, mint a Tim Burton-féle Karácsonyi lidércnyomás, a Cartoon Network kultikus mesesorozata, a Túl a kerítésen, vagy éppen a Coraline és a titkos ajtó. Ez, a stop-motion filmek előtt való tisztelgés nagyon jól is áll a Lost in Randomnak, melyben a gótikus stílus és az őrültebbnél őrültebb karakterek miatt állandó nyomás alatt áll a játékos. A Lost in Random előtt egyértelmű példaként állt még az American McGee's Alice és folytatása, az Alice: Madness Returns. A hasonlóságok pedig tagadhatatlanok.

A gonosz Királynő birodalmát felfedezni végig fojtogató élmény.

A főszereplő, Even, miután megszökött Onecroftból, és egy rövid kitérő után összeismerkedik egy kissé virgonc dobókockával, elmerül Random világában. Rögtön a második világ, ahova betesszük a lábunkat egy rendkívül furcsa hely lesz, ahol minden egyes lakónak megvan a gonosz hasonmása. Így történhet meg, hogy Two-Townban a Polgármester őrült verziójával is összetűzésbe kerülünk, miközben igyekszünk egy olyan szörnyeteg szemeit visszaszerezni, aki tovább segíthet minket a harmadik régióba, Threedomba eljutni. Itt sem könnyű az élet egyébként, ahol a Király meggyilkolása után három nemes gyermeke, a Herceg, a Bárónő és a Gróf hatalmas bábukat irányítva vívnak harcot egymással.

A Lost in Random végig képes arra, hogy meglepjen, olyan csavarokkal, mint Shadowman felbukkanása, aki papíron egy ártatlan gyermekeket bekebelező mumus, a valóságban viszont csupán arra vágyik, hogy Threedom háborúja véget érjen, az emberek legnagyobb gondja pedig az legyen, hogy tőle rettegnek. Ezeket a karaktereket, mint például az ijesztő Shadowman, vagy az amnéziás testőr, Neeshka a számos dialógusnak és a sokféle válaszadási opciónak köszönhetően jobban megismerhetjük. Persze csak könnyed szerepjátékos elemekről van itt szó, a döntéseink nem befolyásolják a végkimenetelt.

Egy izgága dobókockán és a szerencsén múlik, hogy győzünk vagy elbukunk

A Lost in Random egészen különleges harcrendszerrel rendelkezik, ehhez hasonlót nem is láttunk máshol. A csaták azzal kezdődnek, hogy Evennek a kezében tartott parittyájával kell kilőnie kristályokat, amelyek a ránk támadó ellenfelek testére nőttek. Abban a pillanatban, amikor kilövünk egyet, az számos darabra esik szét, nekünk pedig vagy társunkat, Dicey-t kell odaküldenünk, hogy szedje fel azokat, vagy a hiperaktív dobókockát a hátunkon cipelve oda kell rohannunk értük. Ezt követően az idő megáll, a harctér lefagy, és válogathatunk a random a kezünkbe került kártyák közül, hogy milyen képességet használva ütjük az ellenséges lovagokat, hollókat, vagy más gigászi szörnyetegeket.

A játékban a Hearthstone-hoz hasonlóan paklit építünk magunknak, ami harc közben kihúz a slamasztikából.

Ám, jól kell taktikáznunk, mert ez a pakli legfeljebb 15 kártyából állhat, és a harcmezőn való kristálygyűjtögetés után ezek közül kapunk véletlenszerűen ötöt.

Egy sötét világ random kihívásai

A képességek, amelyeket a kártyáktól kapunk, egyébként sokszínűek. Van, amikor egy sima karddal, vagy íjjal és nyílvesszőkkel kell boldogulnunk, míg máskor hatalmas pörölyt kapunk, vagy egy bombát, amely mindenkit megsebez, aki csak a közelében tartózkodik, így minket is. A Lost in Random rendkívül érdekesen vegyíti a hack & slash-t a taktikázással, a dolgunkat pedig nehezíti, hogy az egyes tárgyak, amelyeket varázslat útján megkapunk, elhasználódnak, így a kard pár ütés után kettétörik, kifogyunk a nyilakból, és máris sokkal gyengébbnek érezhetjük magunkat.

A főellenségek változatossága ugyancsak fenntartja a figyelmet, erre a legjobb példa Two-Town polgármesterének, a Mayornek a Royam névre keresztelt doppelgängere, akivel nem csak fizikailag kell megküzdenünk, hanem rap-csatát is vívunk vele, ami közben ugyancsak sebződik a rémes figura.

Értékelés:

A Lost in Random nem csak az eleinte nehezen megérthető, de mélységet kínáló harcrendszere miatt érdekes darab, az animációja gyönyörű, ezt elnézve simán lehetett volna a történetből akár rajzfilm is. A gótikus vizuális stílus, és a stop-motion filmeket megidéző mozgásvilág nagyon jól áll a svéd Zoink által fejlesztett játéknak, ahogy a szinkronhangok is nagyszerű teljesítményt végeztek. A mellékküldetések nem annyira változatosak és nem ütik meg a The Witcher 3 szintjét, de aki szeretne akár 10 óránál is többet eltölteni ebben a világban, az ezeket kipipálva elnyújthatja az élményt. Nagy hiányosság viszont, hogy a régiók között nem lehet csak úgy visszafelé ugrálni. Idővel pedig frusztrálóvá válik az is, hogy egy-egy ütközet túlnyújtott és a ránk támadó ellenségek újabb és újabb áradata rettenetesen hosszú. Azt leszámítva viszont, hogy a főellenségekkel akár félórákat is el lehet küszködni, a Lost in Random abszolút megéri az árát.

7/10

A Lost in Random PC-re, Nintendo Switch-re, Playstation 4-re, Playstation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is megjelent. Tesztünk a Playstation 5-ös verzió alapján készült.