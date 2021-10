Egy éve könyörögnek a játékosok azért, ami most jön a Call of Dutyba

Hamarosan megérkezik az FPS játéksorozat legújabb tagjába, a Vanguardba és az ingyenesen játszható Warzone-ba az Activision kiadó csalásellenes rendszere, a Ricochet anticheat.

A játékosok közel egy éve könyörögnek az Activisionnek, hogy csináljon valamit, mivel élvezhetetlen a csalók miatt aWarzone a tisztességes játékosok számára. Az IGN cikkében emlékeztet, nemcsak az ingyenes battle royale játékban, hanem az új, még meg sem jelent rész nyilvános bétatesztjében is megjelentek a csalók, amit úgy tűnik, a kiadó is tarthatatlannak talált már.

A kiadó belső fejlesztésű Ricochet anticheat rendszere szerveroldalú és kernelszintű mechanizmus. Ez egyszerre statisztikákat gyűjt a fiókok játékbeli viselkedéséről, ha pedig úgy ítéli meg, fennáll a csalás lehetősége, ott jelez egy „dedikált professzionális csapat” számára, akik felülvizsgálják a bejelentést. Ezzel a kiadó reméli, hogy visszaszorítja a tévesen kitiltott játékosok számát. Azzal pedig, hogy a Ricochet rendszermag-szintű hozzáférést kér PC-n, ergo látja, milyen más alkalmazások férnek hozzá a számítógépről a Call of Duty-hoz, a fejlesztők szerint ez is segíti a csalók könnyebb azonosítását, hisz van egy adatbázisuk a csalást segítő rendszerekről, kódokról. A kiadó ígéri, máshoz nem fér hozzá a gépen a kernelszintű driver, és csak akkor fut, amikor elindítja valaki a Call of Duty-t.

A Ricochet-frissítés szerveroldali része a Warzone Pacific Update csomaggal érkezik meg az ingyenes verzióba, a Vanguard esetén pedig november 5-től, a megjelenéstől a játék része lesz. A kernelszinten vizsgáló driver később, egy frissítéssel érkezik meg a játékokhoz, amennyiben pedig valaki nem telepíti, nem játszhat majd, mondja a kiadó. Az Activision szerint a PC-s csalók kiszűréséből azok a konzolos játékosok is profitálnak, akik crossplay módban játszanak.

Kiszűrni a csalókat egyáltalán nem egyszerű, a PC játékosok és a fejlesztők évek óta küzdenek vele. Az elmúlt években több kernelszintű anticheat rendszert is készítettek az iparágban (például az Easy Anti-Cheat vagy a BattlEye), ám ezek egyike sem volt teljes siker. A Riot Games fejlesztette Valorant saját drivere bizonyult eddig a legbiztosabb megoldásnak, ám kisebb fejlesztőktől és kiadóktól nem várható el, hogy annyi pénzügyi és emberi erőforrást tudjanak biztosítani, mint például az Activision vagy a Microsoft.

A legjobb megoldás talán egy koordináltabb, iparági szintű összefogás lenne, vagy pedig a Windows platform fejlesztőjének, a Microsoftnak kellene tennie az ügyben. Korábban szó volt róla, hogy a Windows 10 rendszer része lesz egy TruePlay nevű csalásellenes rendszer, de ez a projekt soha nem materializálódott az UWP formán kívül.