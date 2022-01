Ez az új lövöldözős játék a frászt hozza ránk, de pont ezért imádjuk

A 2015-ös megjelenése óta az Ubisoft belső nézetes, taktikai lövöldéje, a Rainbow Six Siege jócskán kapott hideget és meleget is. Az FPS egyedülállónak bizonyult a piacon és a mai napig komoly közfigyelem övezi, nemcsak azért, mert szűk folyosókon zajlanak benne a fegyvercsaták, hanem mert képességek arzenálját vethetik be a gamerek a támadók és védekezők oldalán, most már 62 operátor közül válogatva. Szóval egy rendkívül sokszínű játékról van szó, amit nehéz megunni.

A Rainbow Six Siege-ben a játékosokat számos különleges, a játék realisztikus stílusától elütő küldetéssel dobták már fel a fejlesztők. Ezek közül is kiemelkedően népszerű volt az Outbreak című esemény, amely egy PvE mód volt, és az úgynevezett Chimera-vírussal megfertőzött szörnyetegeket kellett öldösni benne. Nyilvánvalóan az Outbreak sikerét lovagolta meg az Ubisoft, amikor bejelentették, hogy a Siege spin-offot kap.

Fotó: Rainbow Six Extraction: Cinematic Reveal Trailer / Youtube

Sokáig az új, horrorisztikus sci-fit Rainbow Six Quarantine néven emlegették, ám a koronavírus-járvány miatt ildomosnak találták a készítők megváltoztatni a címet, a játék pedig végül némi csúszás után január 20-án jött ki PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re, többek között. Kíváncsian is vetettük bele magunkat, hogy vajon milyen lett.

Az Extractionben bővebb kifejtést kap a Föld inváziója, amelybe az Outbreakben már belekóstolhattunk. A történet igazából azoknak lehet érdekes, akik már a régebbi eseménynél is imádták a mellékág lore-ját, de túl sok látnivaló ezzel kapcsolatban nincsen az új Rainbow Six-játékban. Tekintve, hogy a legtöbben azért fogják elindítani, hogy a haverjaikkal közösen nyomják. Erre hárman és duóban is van lehetőség, illetve a magányos farkasokat sem diszkriminálja az FPS. Mert ha kevesebben vagyunk, akkor az Extraction visszavesz az ellenségek számából, azaz scalinget raktak bele a fejlesztők. Ügyes húzás, mert többekhez eljuthat így az Ubisoft újdonsága.

A játékban New York Citybe, San Franciscóba és Alaszkába is eljuthatunk többek között, nagyon ismerős operátorokat irányítva. Kezdetben a rendelkezésünkre áll Doc, Ela, Pulse, Alibi, Finka, Hibana, illetve Lion, Sledge és Vigil. Később további kilenc karaktert nyithatunk ki, ahogy fejlődünk az Extractionben. Az operátoroknak külön-külön is vannak szintjeik, így komoly hangsúlyt kap, hogy tápoljuk őket felfelé. Például Docnak először csak a shotgunja áll rendelkezésre, de a hármas szinttől kezdve már MP5-tel is irthatunk. Hasonlóan van a gadgetekkel is. Itt különféle gránátokat, több védelmet adó páncélzatot, vagy akár újraélesztő stimet is kraftolhatunk, hogy könnyebb legyen a dolgunk szörnyirtás közben.

A Rainbow Six Extraction egyébként brutál nehéz, jó sokszor meghaltunk benne már pár óra játék után. A játékmenetről annyit tudunk mondani, hogy nagyon hasonló a Siege-hez, ugyanazokon az alapokon nyugszik. A grafika viszont letisztultabb, modernebb, szépen néz ki PC-n, és tényleg egy 2022-es új játék érzetét kelti.

Nagy kérdés egy ehhez hasonló, kooperatív PvE-játéknál, hogy van-e húzóereje, ami miatt később újra és újra elő fogjuk venni. A feladatok állandóan változnak, ha betöltjük a quick play-t, nyilván ezeket ki lehet ismerni egy idő után és unalmasak lesznek. Plusz feszültséget ad hozzá viszont a játékhoz, hogy nem mindegy, mennyi HP-val végzünk. Amennyiben az operátorunk nagyon lesérül, akkor a következő próbálkozásnál nem vihetjük őt. Valamint elhalálozás esetében bent ragad a karakter a mapon, és legközelebb menthetjük majd ki a szerencsétlenül járt katonát.

Elég izgalmas tud lenni az Extraction, a játékélmény függ attól, hogy mennyire ügyesek a csapattársaink, és tudják-e, mikor kell hátat fordítani és inkább hívni azt a helikoptert. Az űrlényeket kinyírni nem egyszerű, bár a többségük nem túl erős, sokan jönnek, így előfordul, hogy alig van időnk újratölteni, mert már teljes erővel rontanak is ránk. A horror aspektusa jól működik a játéknak, és bár a 18 ezres árat eltúlzottnak érezzük, el lehet vele lenni.

Amennyiben valaki nem Rainbow Six Siege-rajongó, vagy nem várta tűkön ülve az Extractiont, azt javasoljuk neki, hogy inkább várja meg, hogy felkerüljön a spin-off játék Xbox Game Passra. A többieknek érdemes beruházniuk rá, mert a játék időnként tényleg a frászt hozta ránk, és fel tudta tornászni az egekig a pulzusunkat.

Összességében egy igényesen összerakott FPS-ről van szó, bár tartunk tőle, hogy meddig lesz hype-ja, és a gamerek kitartanak-e mellette. Nagyban függhet ez attól, hogy az Ubisoft a jövőben mennyire támogatja majd új tartalmakkal a játékot. (6,5/10)