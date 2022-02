Így fog kinézni a második generációs PlayStation VR

Hosszú ideje tudni már, hogy készülőben van a konzolóriás virtuálisvalóság-szemüvegének újabb generációja, hiszen többször is beszéltek már róla, a termék végső designját azonban csak most leplezték le.

Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment vezetője még a 2022-es CES-en erősítette meg, hogy érkezik a PlayStation 5 konzolhoz tervezett PlayStation VR2, egyből le is leplezve annak specifikációit, valamint részletesebben is bemutatva a korábban már beharangozott teljesen új PlayStation VR Sense kontrollereket.

Az esemény óta semmit sem lehetett hallani a projekt felől, a háztető alatt azonban tovább folytak a fejlesztéseket, a Sony ugyanis ma délután egy egyszerű blogposztban leleplezte a virtuálisvalóság-szemüveg kinézetét, melyen egyértelműen a PlayStation 5 ikonikus designelemeit lehet felfedezni. A kiadott közlemény szerint természetesen mindez nem véletlen, a tervezők ugyanis csaknem a konzollal egyszerre kezdték meg a készülék fejlesztését, hogy az minden szempontból beilleszkedjen az ökoszisztémába.

A japán cég egy olyan headsetet szeretett volna megalkotni, mely nemcsak a nappali dekorációjának vonzó részévé válik, hanem segít a játékosnak abban, hogy még inkább elmerüljenek a játékok világában, teljesen elfelejtve azt, hogy éppen egy virtuálisvalóság-szemüveg van rajtuk – ezért továbbfejlesztették a szemüveg ergonómiáját és személyre szabási lehetőségeit is. Szintén pozitív újítás, hogy a PS VR2 könnyebb és karcsúbb lesz elődjénél, valamint az is, hogy beépítésre került egy szellőzőrendszer, mely a tervezők szerint az egyik leghasznosabb újdonság lesz a készülékben.

A PlayStation 5 tulajok számára továbbá megmosolyogtató designelem lehet az is, hogy akárcsak a konzol és a DualSense kontrollerek esetében, a PS VR2 borításán is fellelhetők lesznek a miniatűr háromszög, kör, x és négyzet ikonok. Mint az a közleményben is elhangzott, a PS VR2 már a játékfejlesztők kezében van, a Sony pedig alig várja, hogy bemutathassa, mikre is képesek a stúdiók az újgenerációs virtuálisvalóság-szemüveggel.

A holland székhelyű Guerrilla Games például már gőzerővel dolgozik a Horizon Zero Dawn és napokban megjelent Fordbidden West világában játszódó Horizon Call of the Mountain névre keresztelt játékán, mely nemrégiben egy rövid ízelítőt is kapott: