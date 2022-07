Annyira hiteles ez a háborús játék, hogy tananyaggá teszik az iskolában

Háborús videójátékok kapcsán a legtöbbeknek a Call of Duty, a Battlefield vagy ne adj' isten a mostanra megboldogult Medal of Honor című FPS-ek jutnak eszükbe. Pedig az eredetileg 2014-ben PC-re megjelent és később PlayStation 4, Xbox One és Nintendo Switch konzolokra is kiadott This War of Mine igaz, hogy másik zsánerben, de úgyszintén rettenetesen maradandót alkotott.

A This War of Mine ahelyett, hogy a fentebb említett lövöldözős címekhez hasonlóan a frontvonalba kalauzolt volna, egy sokkal humánusabb nézőpontot választott: civileket irányíthattunk benne, akiknek nehéz döntéseket kellett hozniuk, miközben körülöttük repültek a rakéták, pattogtak a golyók, és bármikor rájuk rúghatta az ajtót az ellenség, hogy kifossza őket.

Fotó: 11 bit studios / YouTube

A lengyel 11 Bit Studios által fejlesztett játék helyszíne már önmagában is érdekes, egy omladozó ház a fiktív Pogoren városában. A cél, hogy túléljünk, azokat az eszközöket használva, amelyeket össze tudunk lootolni. A karaktereink életcsíkja mellett pluszkihívást nyújt, hogy figyelnünk kell, ki mennyire éhes, szomjas, és milyen a morálja. Kimenni öngyilkosság, benn maradni depresszív, szóval a This War of Mine-t végigvinni, azaz kihúzni a háború lezártáig – bizony nagy kihívás.

Főleg, hogy néha nehéz, esetenként immorális döntéseket kell hoznunk, ha túl akarunk élni.

A játékot egyébként az 1992-től 1996-ig tartott, szarajevói ostrom inspirálta, na és az, hogy az itt élő civil bosnyákok miképp vészelték át az egészet.

A lengyel kormány nemrég teljesen ingyenessé tette a This War of Mine letöltését. A lehetőséggel bárki élhet, így mi is. Az akció fő célja azonban, hogy Lengyelország középiskolái könnyedén hozzáférhessenek az alkotáshoz. A GamesIndustry számolt be róla elsőként, hogy a This War of Mine-t hozzáadják a tervek szerint az ajánlott „olvasmányok” listájához. Az ezért indított kampány már 2019-ben megindult, és most válik valósággá – ahogy azt a lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki is megerősítette.

Ez az első alkalom, hogy a lengyel közoktatásban egy videójátékból kötelező olvasmány lesz. Soha hasonlóra nem volt még példa az országban.

A videójátékok egyre népszerűbb segédeszközök az olyan tárgyak oktatásában, mint a matematika és a kémia, de arra még nem volt példa, hogy egy játék hivatalosan is egy oktatási rendszer részévé váljon, nemzetközi szinten, kötelező olvasmányként. Büszke vagyok rá, hogy a 11 Bit Studios áldozatos munkájának az az eredménye, hogy hozzátehetünk valamit a lengyel oktatáshoz és a kultúra fejlesztéséhez

– nyilatkozta Grzegorz Miechowski, a 11 Bit Studios vezérigazgatója.