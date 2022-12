Folytatást kap a legötletesebb sci-fi-játék, amit valaha készítettek

A japán játékkészítő, Hideo Kojima azt követően, hogy 1986-ban a Konamihoz igazolt, igazi szupersztárrá vált az iparágban, legfőképp az olyan munkáinak köszönhetően, mint a Metal Gear-sorozat, amely a lopakodós játékok között irányadóvá vált, és a mai napig mérföldkőnek számít. A kreatív szakember 2015-ben hagyta ott a kiadót, hogy megalapítsa saját független stúdióját, Kojima Productions néven. Rögtön az első, általuk készített alkotás hatalmas siker lett – a 2019-ben kiadott Death Strandinget a maga műfaján belül legalább annyira formateremtőnek tartja a szakma és a közönség, mint a Metal Geart.

Az eredetileg PlayStation 4-re megjelent, később az 505 Games által PC-re portolt, rendezői változatban pedig PlayStation 5-re tovább modernizált sci-fi az Egyesült Államok futurisztikus változatába kalauzol, ahol egy kataklizmába hajló esemény hatására veszélyes lények kezdtek el pásztázni köztünk. A játékosok egy Sam Porter Bridges (Norman Reedus) nevű futár bőrébe bújhatnak, aki különféle csomagokat visz jobbra-balra, hol talpon, hol kocsival... egy azonban változatlan: az elemekkel való állandó harc a túlélésért.

Kojimától nem állnak messze a bizarr húzások, a Death Stranding amellett, hogy rettenetesen erős atmoszférája van, teli van beteg fordulatokkal. Mint például, amikor a saját anyánk holttestét kell A-ból B-be a hátunkon leszállítani. Hagyjuk is, ezt az aspektusát fedezze fel mindenki magának, ha érdekli a játék. A Death Strandingben, bár a játékmenet kifejezetten frusztráló tud lenni, a szereplőgárda bámulatos: Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, Guillermo del Toro, Léa Seydoux csak pár név azok közül, akik karakterként felbukkannak benne.

Bár az első rész főszereplőjét alakító Norman Reedus, akit a Walking Dead rajongói jól ismerhetnek, már korábban elhintette, hogy folytatást kap a sci-fi játék, a dolog csak most vált biztossá. A The Game Awardson, ahol a legjobb videojátékokat díjazták, került bejelentésre, hogy bizony úton van a Death Stranding 2. A hírt pedig egy egészen hátborzongatóan festő előzetes kíséretében tette közzé Hideo Kojima, aki arról is nyilatkozott,

hogy a COVID–19 járvány miatt kénytelen volt újraírni a második rész már régen elkészült történetét, attól tartva, nehogy újfent megjósolja a jövőt.

Az első Death Stranding kapcsán anno rengetegen megjegyezték ugyanis, hogy bizonyos elemei egybeesnek azzal a pandémiával, ami pár hónappal a játék megjelenése után kitört. Így Kojimát afféle vizionáriusnak kiáltották ki.

A Death Stranding 2 már készül, PlayStation 5-re érkezik, pontos megjelenési dátuma egyelőre azonban nincsen. Nyilván tűkön ülve várjuk viszont.