J. K. Rowling miatt bukhat nagyot az új Harry Potter-játék

A brit írónő, J. K. Rowling valami megismételhetetlent tett le az asztalra a Harry Potter-könyvsorozattal, ez tény. Merthogy a varázsló kisfiúról szóló saga olyanokat is rábírt az olvasásra, akik korábban ódzkodtak tőle. Sőt egy generációval szerettette meg a fantasyt, és a regényeken alapuló filmek se lettek rosszak – már amennyiben a Legendás állatok-trilógiát nem számoljuk ide. Ugyanakkor az is tény, hogy Rowling mostanra csúnyán elásta magát a saját közönsége előtt, merthogy az írásaiban folyton a nyílt és tiszta szívűségről papoló művész, aki például azt is kijelentette, hogy a Roxfort közkedvelt igazgatója, Albus Dumbledore szerinte meleg, mégis 2019-től kezdve az LMBTQ-közösséget támadó, transzfób posztokat tett közzé Twitteren.

Ezek a Rowling által kitett posztok nagy botrányt okoztak, amelyek ellen kikelt többek között a Harry Pottert alakító Daniel Radcliffe, aki azt írta, a transz nők is nők, és az ügyhöz csatlakozott a Hermione Grangerként megismert Emma Watson, valamint a Legendás állatok főhőseként látott Eddie Redmayne. J. K. Rowling a saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy belenyúlt a méhkasba, a Harry Potter 20. évfordulós reunionjából is kihagyták, pedig az HBO Maxon látható műsorba összecsődítettek a készítők mindenkit, akit csak tudtak. Magát a szerzőt viszont mindössze archív felvételeken mutatták. Igen, ennyire kellemetlen lett volna, ha jelen van.

Hamarosan, február 10-én megjelenik PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re a Hogwarts Legacy, és az esemény alapjáraton ünnepnap is lenne, hiszen 2011 óta, amikor a Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 kijött, nem jelent meg a varázslós univerzumba kalauzoló videójáték. Ellenben a Hogwarts Legacy megjelenését csúnyán beárnyékolja J. K. Rowling személye. Annak ellenére hogy az írónő nem vett részt a játék fejlesztésében, nyilván kap utána jutalékot, így az elmúlt hetekben felerősödtek bizonyos hangok, melyek szerint ha valaki beruház a Hogwarts Legacyra, azzal J. K. Rowlingot támogatja – ergo automatikusan kirekesztőnek és transzfóbnak számít.

A Hogwarts Legacy készítői mindent elkövetnek azért, hogy elhatárolódjanak J. K. Rowlingtól, a fantasyjáték weboldalának gyakran ismételt kérdései közé is felvezették a tényt, hogy a szerző nem vett részt a megalkotásában. Merthogy ők is tudják, sokat árthat az eladásoknak Rowling személye, még úgy is, hogy a Hogwarts Legacy egészen konkrétan az év talán legjobban várt videójátéka, és ez számszerűsítve is látszik, az előrendelések tekintetében már most tarol a Steamen.

Minden játék fejlesztésének megvannak a kihívásai és nehézségei, a Hogwarts Legacy sem különbözik ettől a sémától. Tudjuk, hogy a Harry Potter-rajongók imádják ezt a világot, és el akarnak veszni benne. Mi igyekszünk megadni a lehetőség a közönségnek, hogy bárkinek is vallják magukat, úgy érezzék, hogy örömmel fogadjuk őket, és hogy azt az élményt kapják a Hogwarts Legacytől, hogy itt tényleg elmesélhetik a saját történetüket

– nyilatkozta Alan Tew, a Hogwarts Legacy rendezője.

A Hogwarts Legacy a karakterkészítés terén bizonyos szabadságot enged majd, és bár a főhősünk nemét nem választhatjuk meg direkten benne, dönthetünk bizonyos maszkulin/feminin jegyeiről.

A játék története az 1890-es évekbe kalauzol, ahol egy ötödéves Roxfort-diák talárjába bújhatunk, és amellett hogy órákra járunk, felfedezhetjük a Harry Potter eseményei előtt sok-sok évvel történt és remélhetőleg izgalmas varázsvilág afférjait. Sőt a játéksorozat történetében először akár főbenjáró varázslatokat is használhatunk, és dönthetünk, hogy a jó vagy a rossz oldalra állunk. Bár a Hogwarts Legacyban kviddicsezés nem lesz, elég sokrétű játéknak ígérkezik, amely a kasszáknál is tarolhat.

Kivéve akkor, ha J. K. Rowling addig megint aktivizálja magát, és majdnemhogy szabotőrnek felcsapva újfent beleszáll valamelyik, a játékkal szemben szkeptikus gamerbe, mint ahogy azt nemrég megtette…