Hatalmasat tarolt ez az új horrorjáték

A 2018-as év nem csak a tripla A-s alkotások szerelmeseinek kedvezett olyan játékokkal, mint a Red Dead Redemption 2, a Marvel's Spider-Man és a God of War, hanem az indie-fanatikusok is könnyen megtalálhatták a számításukat. Utóbbiak az olyan gyöngyszemeknek köszönhetően, mint a The Forest című horrorjáték, mely négy éves bétafázist követően ekkor jelent meg, és egy Eric LeBlanc nevű, repülőszerencsétlenséget túlélt fickó bőrébe bújhattunk benne, akinek amellett, hogy a fiát kellett megkeresnie a vadonban, még kannibálokkal és egyéb fenyegetésekkel is farkasszemet kellett néznie. A The Forest egy végletekig a túlélésre kihegyezett FPS volt, ahol nagy hangsúly került a gyűjtögetésre, a bázisépítésre, a fegyverek összetákolására, és persze a felfedezésre is.

A The Forest ritkán látható, vérfagyasztó videójátéknak számít a mai napig, mindez részben annak köszönhető, hogy az Endnight Games csapata olyan filmes szakemberekből állt össze, akik olyan blockbustereken dolgoztak korábban, mint A csodálatos Pókember 2. és a Tron: Örökség, így az immerziónkról a mozivásznakat idéző látványvilág is gondoskodott.

Annak ellenére, hogy a Sons of the Forest névre keresztelt folytatást kétszer is elhalasztották, a késleltetés nem ártott a második rész fogadtatásának. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy feltüzelte az embereket a dolog, hiszen miután február 23-án a játékot korai hozzáférésben elérhetővé tette a fejlesztőcsapat Steamen, a megjelenést követő 24 órán belül több mint 2 millióan vásárolták meg a játékot, és a platform adatai szerint ezen a napon volt olyan is, hogy egyszerre 250 ezren játszottak vele.

Ez az eredmény egy nagy stúdiónak is hatalmas siker lenne, de még egyszer hangsúlyozzuk, egy független cégről van szó, így a Sons of the Forest fogadtatása különösképp szenzációnak számít. A játék hasonló alapokra építkezik, mint az első felvonás, elvégre járt utat járatlanért el ne hagyj: a főszereplő itt is egy katasztrófa túlélője, és egy emberevő törzzsel benépesített szigeten találja magát. Igaz, nagy újdonság, hogy egy Kevin nevű bajtársat is kapunk magunk mellé, aki bár süketnéma, egy jegyzetfüzetre irkálva segít nekünk a túlélésben azzal, hogy egyszerű, de hasznos instrukciókat ad nekünk.

A Sons of the Forestnek nem csak a hétköznapi streamerek estek neki, hanem a speedrunnerek is, pár napig tartott csak, hogy valaki rekordgyorsan végigvigye a túlélőhorrort, amelynek a térképe amúgy négyszer nagyobb, mint az eredeti The Foresté. A PC Gamer számolt be róla, hogy egy Benjamin Romero nevű fickónak mindössze 8 perc 45 másodpercig tartott, hogy befejezze az Endnight Games újdonságát.

Egyelőre a Sons of the Forest csak PC-n elérhető, a konzolos verzióról nem jött még hír.