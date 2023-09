Hatalmas durranás lett ez az új videójáték, mégis letörölte a készítője

Idén májusban látott napvilágot a Steamen az Only Up! nevű új indie játék, melyet az egyetlen főből álló SCKR Games fejlesztett, és valószínűleg el is tűnt volna a süllyesztőben a hasonló rage game-ekkel egyetemben, ha a Twitch és a Kick legnagyobb streamerei nem találnak rá, és nem kezdik el streamelni a közönségüknek. Márpedig így tettek, ennek köszönhetően az Only Up! hatalmasat durrant, és nyáron előfordult, hogy 280 ezren is egyszerre nézték a róla szóló közvetítéseket – legalábbis a PCGamesN szerint.

Az Only Up! egyszerű, de nagyszerű videójáték, a koncepció annyi, hogy egy szeméttelepről elindulva, egy Jackie nevű karakter felett az irányítást átvéve kell különböző széthagyott dolgokon felfelé ugrálni, és elérni a csúcsot. Ahogy említettem, rage game-ről van szó, a lényeg, hogy az ember megizzadjon, emiatt mentési lehetőség nincs. Amennyiben valaki elrontja, és leesik, ott a vége. Lehet kezdeni elölről a mókát – és nyilván a Twitch-nézőknek ez az igazán érdekes, amikor a híres streamereket őrjöngeni, szitkozódni, csapkodni látják a kamera előtt.

A játékot egyszer már törölték a Valve online boltjából, a Steamről idén júliusban, egyetlen napra, amikor egy másik fejlesztő a kis indie céget az egyik 3D-s modell ellopásával vádolta meg. Az Only Up! visszakerült, és azóta is hódított, a magyar videósok se hanyagolták, többek közt Nessaj és a hardcore gamer Konti is nyüstölték. Csakhogy a videójáték fejlesztője meggondolta magát, és szeptember 7-én egyik napról a másikra törölte az Only Up!-ot, a közösség általános megdöbbenésére.

„Az elmúlt hónapokban folyamatosan stresszeltem a játék miatt. Jól tudom, hogy nem lett tökéletes a végeredmény, és csakis a saját fejlődésem miatt készítettem el az Only Up!-ot, hogy teszteljem magam. Most már a hátam mögött akarom hagyni a játékot. Amire a legjobban szükségem van per pillanat, az a nyugalom és feltöltődés. Szünetet tartok, ami a játékkészítést illeti, fejleszteni szeretném magam, hogy aztán az új projektemre koncentráljak, aminek Kith lesz a neve. Ezt az új játékot reményeim szerint már egy kisebb csapat élén készíthetem” – írta közleményében az SCKR Games.

A fejlesztőt valószínűleg az Only Up!-ot ért kritikák akasztották ki, amelyek a rossz optimalizáltságot és a karakter lomha mozgásvilágát sérelmezték.

Az SCKR Games azt is hozzátette, hiába a több ezer jó vélemény a Steamen, a készítő a saját mentális egészsége érdekében mostanában nem rakja vissza a platformra az Only Up!-ot. A játék eme cikk írásának pillanatában sem elérhető.