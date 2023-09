Így fog kinézni a következő Xbox

Tovább bonyolódik az FTC (Federal Trade Comission) és a Microsoft közötti bírósági adok kapok, mely eredetileg az Activision Blizzard felvásárlása miatt vette kezdetét, azóta azonban számos ügy fel lett göngyölítve, melyekről itt és itt írtunk részletesebben.

Annak érdekében, hogy a Microsoft bizonyítani tudja, hogy a felvásárlással nem jutnának jogtalan előnyhöz, a versenyhivatal számára számos dokumentumot be kell nyújtaniuk, melyek alapesetben titkosítva maradnak, most azonban több oldal is kiszivárgott – amelyekből nemcsak az derül ki, hogy hogyan fog kinézni a következő Xbox, hanem az is, hogy a Microsoftnak milyen tervei vannak a következő évekre.

A dokumentum szerint – amelyet azóta természetesen a legtöbb felületről töröltek – a Microsoft egy új, henger alakú, teljesen digitális Xbox Series X bevezetésén dolgozik, kiszivárgott azonban egy Sebile kódnevű új kontroller, valamint egy frissített Xbox Series S és ezen készülékek specifikációs listája is. Az, hogy a dokumentumok hogyan kerültek nyilvánosság elé, egyelőre nem világos, a Microsoft azonban szinte biztosan feljelentést tesz az ügyben – addig is azonban nézzük, mivel kecsegtetné a felhasználókat a jövőben a redmondi vállalat.

DualSense-esedik az Xbox-kontroller

Ugyan a Microsoft korábban azt állította, hogy nem tervez középgenerációs konzolfrissítést, a dokumentumok alapján ez korántsem igaz. Az első, Ellewood kódnevű frissítés, mely a Series S-t érinti, valamikor 2024 szeptembere környékén kerülhet fel a boltok polcaira, míg a Brooklin kódnevű verzió, ami már az új Series X-re vonatkozik, novemberben debütálhat. A dokumentumokban ezek mellett egy XDL nevezetű modell is feltűnik, mely valószínűsíthetőleg egy, a Brooklin specifikációjával megegyező, de feltehetően Xbox Design Lab testreszabási lehetőséggel rendelkező konzolt fed majd.

Kiszivárgott még a Microsoft kéttónusú „Sebile” vezérlője, ami beépített gyorsulásmérővel és minden korábbinál fejlettebb rezgéstechnológiával rendelkezik, amely „hangszóróként is funkcionál”, így inkább a Sony legújabb DualSense vezérlőjére hasonlítana. Emellett új, moduláris ravaszokkal, csendesebb gombokkal és olyan fenntarthatósági finomításokkal érkezne, mint a cserélhető akkumulátor, az újrahasznosított anyaghasználat és a jobb javíthatóság. A dokumentumok szerint a Sebile is kap egy XDL változatot, amelynek Igraine a kódneve.

Érkezik az új Series S és Series X

A szivárgás sztárja azonban egyértelműen az új, frissített Xbox Series X konzol, amelyet a Microsoft „imádnivalóként” reklámoz. Az új, henger alakú dizájn mellett a Series X Wi-Fi 6E-vel, Bluetooth 5.2-vel, USB-C-s elülső porttal, valamint 6 nanométeres die shrinkkel érkezik. Ennek eredményeképpen 15 százalékkal csökken az energiafelvétel, miközben az új konzol készenléti módban 80 százalékkal kevesebb energiát használ majd.

New Xbox & control leaked by the FTC! 🤯 this is not a drill! #Xbox #XboxLeak #NewXbox pic.twitter.com/DLZw4YEYeR — X Marks The Box : An Xbox Podcast (@XMarksBox) September 19, 2023

A készülék 2 terabyte-os tárolóval, azaz a jelenlegi modell duplájával rendelkezik majd, és alapfelszereltségként a Sebile kódnevű vezérlőt kapjuk majd mellé. A Microsoft azt is feltüntette a dokumentumokban, hogy az új konzol ugyanazon a nagyszerű áron lesz elérhető, mint elődje – így továbbra is 499 dolláros árcédulával érdemes számolni.

Az Xbox Series S hasonló fejlesztéseket tartalmaz majd belülről, valamint duplaannyi tárhelyet (512 GB helyett 1 TB), bár a dizájn viszonylag változatlan marad, ahogy az ára is: ezt a konzolt is 299 dollárért szerezhetjük majd be, akárcsak a jelenleg piacon lévő változatot. Teljesítmény tekintetében mindkét konzol marad változatlan, a Brooklin és az Ellewood ugyanis nem a következő konzolgeneráció tagjai lesznek, csupán a jelenlegiek finomhangolásai.

A Sonyn világ szeme

Ahogy arról korábban már az Index is beszámolt, a Sony sem ül a babérjain, nemrégiben ugyanis hosszas várakozás után végre bemutatkozott a Project Q, a Sony új PlayStationje, amely a Portal nevet kapta. A készülék önmagában nem képes játékok futtatására, működéséhez egy különálló PlayStation szükséges, a kijelzőn ugyanis csak a RemotePlay technológia segítségével jeleníti meg wifin keresztül a PS5 képét.

Ennek köszönhetően nem övezi túl nagy érdeklődés az új készüléket, a Sony azonban már nagyban dolgozik a PlayStation 5 Slimen és Prón. Előbbi ugyanazokkal a hardveres specifikációkkal lesz szerelve, mint a jelenleg is beszerezhető PlayStation 5, csupán egy kompaktabb köntösbe bújtatva, míg utóbbi a jelek szerint végre tényleg elhozhatja a natív 4K-s felbontás mellett a 60 képkocka/másodperces játékélményt – hiába ígérte ugyanis azt a Microsoft és a Sony, hogy már a jelenlegi generáció is képes lesz erre, hamar kiderült, hogy ez csak nagyon limitált esetekben igaz.

Biztosat tehát még nem tudni, az azonban könnyen megállapítható, hogy egy rendkívül izgalmas időszaknak nézünk elébe.