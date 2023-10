Magyarul beszélnek a gonoszok az ősz legsikeresebb videójátékában

Október 20-a igazi ünnep volt a gamereknek, ekkor jött ki ugyanis – ha a Miles Morales főszereplésével készített spin-offot nem számoljuk – öt év várakozást követően a Marvel's Spider-Man folytatása, amely az Insomniac Games által megálmodott, a Marvel Studios filmjeihez képest jóval tapasztaltabb és idősebb Peter Parker történetét fűzi tovább.

Az új Pókember-játék iszonyatosan jó számokkal kezdett, nemcsak a kritikai pontszámokat illetően repkedtek rá a 10/10-ek, hanem az eladásokat is: 24 órán belül 2,5 milliós példányszámban fogyott a szuperhősös videójáték, ezzel a leggyorsabban értékesített saját gyártású PlayStation-cím lett.

Tesztünkben mi is leírtuk, hogy pár idegesítően hosszú boss fighttól, néhány bugtól és kifagyástól eltekintve a Marvel's Spider-Man 2 szinte tökéletes élmény lett. Egy Pókember-kaland, amelyet olyan érzés játszani, mintha legalább három Pókember-mozifilmet gyúrtak volna egybe, és tettek volna meg minket a főszereplőjének. Vagyis inkább főszereplőinek, hiszen ebben a felvonásban már Peter Parker mellett Miles Morales is játszható hős, akire hatalmas szükség van, elvégre az utolsó vadászatára készülő Kraven mellett még veszélyesebb, horrorisztikusabb ellenségek is várnak még a duóra.

Az Insomniac Games ezúttal se hagyta ki a lehetőséget, hogy színesítsék picit a játékukat, a Marvel's Spider-Man 2-ben újfent átvehetjük az irányítást pár küldetés erejéig Peter Parker szívszerelme, azaz Mary Jane Watson felett. Amellett, hogy ezek a missziók jóval akciódúsabbak, érdekesebbek és kihívást nyújtók lettek, még egy dolognak örülhetünk. Annak, hogy egy ponton az alapból angolul beszélő karakterek magyar nyelven szólalnak meg.

Spoiler következik! A Marvel's Spider-Man 2 egyik küldetésében, amikor MJ-vel éppen a Kraven által bebörtönzött Lizardot próbálnánk megmenteni, a nő leüti az egyik vadászt. Igen ám, de az éppen szundikáló ellenségünk társa rádión jelentkezik be, valami idegen nyelven, és megerősítést vár, hogy minden rendben van-e. Ez az idegen nyelv a magyar, amelyet Mary Jane-nek gyorsan el kell sajátítania pár jegyzetből, és válaszolni a másik rosszarcúnak.

Mint kiderül, a Marvel's Spider-Man 2-ben a magyar nyelvet beszélik a Symkariának nevezett, apró kelet-európai országban, ahonnan egyébként Silver Sable karaktere is származik.

Ide kattintva meg lehet nézni, hogy még a képzeletbeli ország zászlója is hasonlít a magyar lobogóra. Alább pedig megmutatjuk a jelenetsort, amelyben az MJ-t megszólaltató Laura Bailey próbálkozik meg a magyar beszéddel. Töri, töri a nyelvet... de szerintünk simán megérthető, és magyar videójátékos füllel ezt hallani remek felfedezés.

Az Insomniac csapata nem unatkozik, amellett, hogy éppen egy ugyancsak a Marvel világába kalauzoló Wolverine-játékon dolgoznak, a készítők azt is pedzegették, hogy amennyiben igény van rá, a Miles Morales spin-offhoz hasonlóan egy különálló Venom-játékkal is megpróbálkoznak. A Marvel's Spider-Man 2 befejezése alapján és a pénzügyi sikert látva pedig az is borítékolható, hogy ez a Pókember-játéksorozat bizony trilógiává bővül pár éven belül.

A Marvel's Spider-Man 2 már elérhető PlayStation 5-ön, magyar felirattal.