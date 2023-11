Még ki sem jött, máris kitört a botrány az új Call of Duty miatt

Az Activision háborús játéksorozata, a Call of Duty óriási tényező a szórakoztatóiparban a maga 400 milliónál is több eladott példányszámával, a franchise ráadásul Guinness-rekorder, mint a legnépszerűbb lövöldözős játék a világon. November 10-e alapjáraton ünnepnap kellene hogy legyen a CoD-rajongóknak, főleg azt követően, hogy 2019-ben egy nagyszerűen sikerült Modern Warfare-rebootnak örülhetett a közönség, a 2022-es Modern Warfare II után pedig a héten érkezik PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re a Modern Warfare III.

A várakozási faktort azonban jócskán lejjebb nyomja több tényező is. Az egyik ezek közül, hogy az early accessben a játékot nyüstölők szerint ezúttal valami irtózatosan gagyi, középszerű és rövid, alig 4 órás kampányt kapott az új Call of Duty. A történetben, mely szerint a Task Force 141-nek a harmadik világháború kitörésére hajtó orosz nacionalistát, Vladimir Makarovot kellene megállítania, alapjáraton benne lenne az izgalom, csakhogy az új CoD inkább lett egy 70 dolláros, azaz teljes áras Modern Warfare II DLC, mint rendes különálló felvonás. Erre utal az is, hogy a Call of Duty HQ névre keresztelt új launcher tulajdonképpen a Modern Warfare II-t elindító felület, ahonnan mellékesen a Modern Warfare III is elérhető.

Ha mindehhez, a kampány gagyiságához hozzáadjuk azt a tényt, hogy az új Call of Duty 200 gigánál is több helyet foglal a merevlemezünkön, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy megéri-e beruházni egy olyan játékra, ami ennyire fércmunkának és lehúzásnak tűnik. Főleg, ha azt vesszük, hogy például egy PlayStation 5 tárhelye alapból mindössze 825 gigabájt, így össze kell húznunk néha a nadrágszíjat, hogy a nekünk legjobban tetsző és épp pörgetett videójátékok mind elférjenek rajta extra beruházás nélkül.

A Call of Duty-fanatikusok természetesen nem hagyják magukat, elkezdték az összes létező felületen lepontozni a Modern Warfare III-at, amelyet az alapvetően megengedő és jóságos amerikai IGN is gyenge 4/10-re pontozott. Muris, hogy a gamerek a dühtől elvadulva most picit mellélőttek, és az eredeti, 2011-es MW3-at érte el a „review bombing”. Mindennek az eredménye, hogy Metacriticen a több mint tízéves Call of Duty-felvonás közel 9 ezer szavazat alapján mindössze 3,6 ponton áll cikkünk írásának pillanatában.

Tegyük hozzá, hogy a gamerek felháborodása jogos, de azt sem érdemes elfelejteni, hogy a Call of Duty-játéksorozat legerősebb része még mindig a multiplayer mód, amiből túl sokat nem láttunk még. Van rá viszont esély, hogy az legalább korrekt lesz, és hozza az elvárható szintet.

A Call of Duty: Modern Warfare III november 10-én jelenik meg.