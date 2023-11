Befutott a legújabb hordozható konzol: alapos ráncfelvarrást kapott a Steam Deck

Kicsivel több mint két éve már, hogy a Valve bemutatta első hordozható konzolját, a Steam Decket, ami azonnal elsöprő sikert aratott a játékosok körében. A megjelenés idején a konzol leginkább a Nintendo Switch kihívója szeretett volna lenni – de időközben több kihívó is érkezett, többek között az általunk is tesztelt Asus-féle ROG Ally és a Lenovo-féle Legion GO személyében.

Ennek értelmében a Valve számára is egyértelművé vált, hogy ha nem is teljesen új konzolt, de egy ráncfelvarrott változatot mindenképp ki kell adniuk, hogy megtartsák versenyképességüket. Ennek a gondolatmenetnek lett a szüleménye a Steam Deck OLED, ami a Nintendo Switch OLED példáját követve elsősorban egy frissített, jobb kijelzővel szeretné levenni a felhasználókat a lábukról.

Ennél azonban egy kicsivel több is belefért az új Steam Deckbe, még annak ellenére is, hogy teljesítmény tekintetében nem történt igazi előrelépés. Mutatjuk, mire lehet számítani az új konzoltól.

Valódi feketék, hosszabb üzemidő

Ahogy említettük, a Steam Deck OLED első számú és legnagyobb újítása egy teljesen új, vékonyabb keretekkel rendelkező OLED-kijelző, ami a korábbi 60 helyett már 90 hertzes képfrissítésre is képes. A technológia előnye, hogy a panelnek nincs szüksége háttérvilágításra, a képpontok önmaguk is képesek világítani, így a fekete színek valóban feketék lesznek majd – és nem nagyon sötétszürkék.

Ezt elsősorban akkor fogja észrevenni a felhasználó, ha sötétben játszik, a telítettebb színeknél viszont azonnal észrevehető lesz a változás.

Az OLED-technológia energiahatékonyabb is, így az új Steam Deck üzemidő tekintetében is fejlődött. A Valve szerint a nagyobb akkumulátornak és az új kijelzőnek köszönhetően felhasználási módtól függően akár 30-50 százalékkal is hosszabb üzemidőre számíthatunk, ami, valljuk be, jelentős előrelépésnek bizonyul.

Könnyebb és gyorsabb

Az új Steam Deck súlyából is sikerült faragni, a konzol 30 grammal könnyebb az elődnél, ami ugyancsak örömmel látott fejlesztés, akárcsak a Wi-Fi 6E jelenléte, ami a Valve szerint akár háromszor gyorsabb internetes letöltést és stabilabb online játékot tesz lehetővé. Ugyan ez kívülről nem észrevehető, a gyártó a készülék belsejében is eszközölt némi változtatást: újratervezték például a ventilátorokat és magát a hűtési rendszert is, aminek köszönhetően a Steam Deck OLED halkabban és hűsebben tud üzemelni, mint az előd.

A konzol 569 eurós (kb. 215 ezer forintos) ajánlott fogyasztói áron lesz beszerezhető, ami jóval több, mint amennyit az első generációs Deckért kért a Valve, az OLED-es verzió azonban már 256 gigabyte tárhellyel érkezik, így némileg elfogadhatóbb az ár. A Steam Deck OLED november 16-tól lesz beszerezhető, az újítások teljes listáját ide kattintva érheti el.