Hiába árasztott el bennünket az elmúlt 11 hónapban fenomenális újdonságokkal a videójáték-ipar, 2023 nem nélkülözte a hitvány alkotásokat sem. Minden, ami Gyűrűk Ura volt, félresikerült, a The Lord of The Rings: Gollum és a törpös-bányászos Return to Moria ugyancsak borzalmasak lettek, de jókora csalódást keltett a Forspoken, a Starfield, és a Redfall is.

Hogy még egy nagyot rúgjanak a gamerekbe, a szinte játszhatatlan King Kong-játék, a Skull Island: Rise of Kong kiadója, a GameMill Entertainment még az év befejezése előtt előállt egy újabb rettenettel. Ez a november 17-én megjelent The Walking Dead: Destinies.

Az új Walking Dead-játék papíron nem is tűnt rossznak, már az alapkoncepcióját tekintve. A készítők azt ígérték, hogy az AMC-s sorozat első négy évadának kulcsfontosságú momentumait élhetjük át újra benne, akár alternatív síkokra terelve a cselekményt, megváltoztatva bizonyos karakterek, köztük Rick, Shane, esetleg a Kormányzó, vagy Daryl és Carol sorsát. Ha a The Walking Dead: Destiniest egy AAA-s címnek szánták volna, megfelelő körítéssel, játékmenettel, valami váratlanul szórakoztató is kisülhetett volna belőle, de a készítők ehelyett inkább a bántó igénytelenségre szavaztak.

Ennek köszönhető, hogy kaptunk egy olyan videójátékot, melyben

a grafika a PlayStation 2-es érát idézi, onnan is a közepesen kinéző címeket,

az átvezetők nincsenek rendesen animálva, a karakterek nem mozognak, csak merednek maguk elé bambán,

a boss fightok rémesek, miután a főellenségek 20 fejlövés után sem fekszenek ki,

és a zombivadászatban sincs semmi élvezetes.

A The Walking Dead: Destinies egy külső nézetes akciójáték, amiért a kiadónak van képe 50 dollárt elkérni, de a végeredmény inkább nevezhető támadásnak a jó ízlés ellen, mintsem tényleges videójátéknak. A Game Millről tudni kell, hogy őket aztán nem érdekli, hogy milyen körülmények között dolgoznak a fejlesztőik, így simán elképzelhető a Kotaku szerint, hogy tehetséges embereket hajszoltak sok-sok túlórába, hogy egyáltalán ilyen legyen a Destinies.

Amikor olyan mesterművek jelennek meg a horrorzsánerben mozogva, mint a művészi alkotásként is értékelhető Alan Wake 2, akkor bizony felmegy az emberben a pumpa, hogy ekkora fércmunkákat képesek kiadni a legújabb generációs konzolokra, mint a The Walking Dead: Destinies. Nemcsak az Alan Wake 2, hanem például a Resident Evil 4 Remake is ennél klasszisokkal többet nyújt, ha valaki hasonló ijesztgetésre vágyik, sokkal inkább arrafelé keresgessen, mi azt javasoljuk. Főleg így az ünnepek táján, amikor az emberek amúgy is szívesen vesznek új videójátékokat karácsonyra.