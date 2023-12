A Rockstar Gamest és úgy összességében a játékipart is sokkolták a tavaly történtek. Aki nem tudná, több mint egy évvel a hivatalos bemutató előtt 50 perc terjedelemben 90 videórészlet látott napvilágot a GTA 6-ból, és bár az anyagok nagy részét szinte azonnal sikerült eltávolítani, visszafordíthatatlan károk érték a fejlesztőcsapatot.

Ahogy arról az Index is beszámolt, a GTA 6 szivárgása az FBI figyelmét is felkeltette, végül a brit kiberbűnözéssel foglalkozó hatóságokkal együttműködve kapták el a fiatalt, akit a Lapsus$ nevű hackercsapattal hoztak összefüggésbe.

A Lapsus$ olyan nagy cégekkel szemben elkövetett digitális behatolásokért felelős, mint a Microsoft, a Cisco, a Samsung, az Nvidia, és az Okta. A csoportosulás 2021-ben bukkant fel először, amikor Brazília egészségügyi minisztériumát törték fel. aztán jó ideig inaktívak voltak, pont ezért volt meglepő a hirtelen felbukkanásuk.

Mivel a letartóztatás során a feltételezett elkövető kiskorú volt, így a nevét nem is hozták nyilvánosságra, ügyét pedig az is súlyosbította, hogy zsarolta is egy ideig a Rockstar Gamest, amikor kijelentette, nála van a GTA 5 és a GTA 6 forráskódja, és felszólította a kiadót, hogy fizessenek neki, máskülönben eladja ezeket.

Az ítéletet december 21-én hozták meg az ügyben,

ennek értelmében a ma már 18 éves fiatalembert határozatlan idejű kórházi kezelésre ítélték, ami azt jelenti, hogy egy kórházbörtönre emlékeztető intézményben kell töltenie hátralevő életét.

A BBC információi szerint a bíróság azért volt ennyire szigorú az ítélethozatalkor, mivel Kurtaj nem mutatta a megbánás jeleit, sőt,

többször hangsúlyozta, hogy amint lehetősége adódik rá, ismét kiberbűnözni fog.

A Rockstar rendszereit egyébként már-már zseniális módon törte fel – Kurtaj aközben hajtotta végre a kibertámadást, miközben óvadék ellenében szabadlábon volt az Nvidia és a brit BT/EE távközlési szolgáltató feltöréséért. Bár ez idő alatt rendőri védelem alatt egy szállodában szállt meg, mégis sikerült támadást végrehajtania a Rockstar Games ellen a szobához tartozó Amazon Fire Stick és egy „újonnan vásárolt okostelefon, billentyűzet és egér” segítségével.

Az ügyhöz hozzátartozik, hogy Kurtajt autizmussal diagnosztizálták, kiszámíthatatlan viselkedése miatt pedig a tárgyaláson sem vehetett részt.