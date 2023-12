Több mint tíz évvel a megjelenés után sikeresen kiszivárogtatták a GTA 5 forráskódját, ami nem kis galibát okoz majd a Rockstar Gamesnek – a jelenleg is hatalmas népszerűségnek örvendő GTA Online ugyanis most minden korábbinál nagyobb veszélybe került a csalóknak köszönhetően.

Ahogy arról nemrégiben az Index is beszámolt, meghozták az ítéletet annak a fiatalnak az ügyében, aki sok millió dolláros kárt okozhatott a Rockstar Games vállalatnak azzal, hogy kiszivárogtatta a fejlesztés alatt álló számítógépes játékuk, a GTA 6 anyagait, a 18 éves Arion Kurtaj azonban korábban azzal is zsarolta a fejlesztőstúdiót, hogy birtokában van a GTA 5 és 6 forráskódja is.

Azt, hogy az ünnepek alatt nyilvánosságra kerülő fájlokat ő vagy a vele kapcsolatba hozható Lapsus$ nevezetű kiberbűnöző-egyesület tette közzé, egyelőre még nem tudni, az azonban mostanra mindenki számára világos lett, hogy a kódsorok szabadon levadászhatók az internetről. Mindenesetre nem lenne meglepő, ha a Lapsus$ a bosszú mellett döntött volna, Kurtaj ugyanis életfogytig tartó börtönbüntetést kapott, amit egy speciális kórházban kell letöltenie.

Az eredetileg 2013-ban piacra dobott, de máig elképesztően népszerű videójáték forráskódja mellett egyébként a soha be nem fejezett Bully 2 fejlesztői verziója, továbbá a GTA 6 friss Python-kódja is kikerült az internetre – írja a 24.hu.

Érdekesség, hogy nemrégiben jól láthatóan megsokszorozódtak a játékstúdiók ellen indított kibertámadások, a napokban a francia Ubisoftot és az Insomniac Gamest is súlyos támadások érték – utóbbinak például 2030-ig a teljes játéktervezete kiszivárgott, több olyan videóval és fejlesztői verzióval, amiken még meg nem jelent játékok láthatók.