A Guardians of the Galaxy hatalmas hátrányból indult, amikor 2021 októberében felkerült a polcokra, ugyanis a fejlesztőgárdája az az Eidos-Montréal volt, akik az ugyancsak Marvel-képregényeken alapuló és bődületesen nagyot bukott, live-service alapokra felhúzott Marvel's Avengerst egy évvel korábban kiadták a kezeik közül. A gamerekben is nagy volt a félsz, de feleslegesen, ugyanis A galaxis őrzőit középpontjába állító új videójáték legalább annyira élvezetes, szórakoztató és izgalmas lett, mint a James Gunn-féle mozifilmek, és pont a csapat dinamikáját találták el nagyszerűen a készítők, még ha a külső nézetes lövöldözés itt-ott billegett is.

Fotó: Square Enix

Az irányítást az őrzők vezetője, Űrlord felett vehetjük át a játékban, aki Draxszel, Gamorával, Mordállyal és Groottal közösen keveredik mindenféle intergalaktikus kalandokba. A Guardians of the Galaxy nagy találmánya azonban, hogy a pályákon végig velünk maradnak a társaink, és a jól eltalált gombkiosztásnak és az újabb és újabb képességeknek köszönhetően parancsokat adhatunk nekik. Sőt, még afféle ulti is a rendelkezésünkre áll, ha egy nehezebb bossnál szükségünk van rá, akkor közös erővel csapnak le az ellenségre hőseink.

A történetét illetően érzelmes, vicces és a végére igazán megható a Guardians of the Galaxy, amelyben a pályákon széthagyott ládákban megtalálhatjuk szuperhőseink mozifilmes kinézetei mellett a legelborultabb képregényes hacukákat. Míg a fentebb említett Bosszúállók-játék teljes joggal vérzett el, addig A galaxis őrzői saját kalandja esetében már szívfájdítóbb, hogy

a pénztáraknál elért gyenge eredményei miatt soha nem készül belőle folytatás.

A Marvel-rajongóknak jó hír viszont, hogy a Guardians of the Galaxy, melynek kvalitásait korábban az Indexen megjelent tesztünkben mi is elismertük, január 11-ig ingyenesen beszerezhető. mégpedig az Epic Games Store-on keresztül. Mindössze egy regisztrált felhasználói fiókra van ahhoz szükség, hogy a játék adatlapján kérjük, és örökre megtartsuk ezt a kiváló, single player mókát.

Marvel-játékok frontján optimistábban tekinthetünk a jövőbe, mint a filmek esetében. Bár a Guardians of the Galaxy egyszeri alulértékelt csoda, úton van az Insomniactól a Marvel's Spider-Man 3 mellett a Wolverine is, illetve fejlesztés alatt áll egy Penge-játék, valamint közös játékban érkezik majd a jövőben Amerika Kapitány és Fekete Párduc, az EA boszorkánykonyhájában épp kotyvasztott Vasember-játékról nem beszélve.

A Guardians of the Galaxy PC mellett megjelent PS4-re és PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switchre is.