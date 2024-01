Jó hírünk van azoknak, akik titkon mindig is arra vágytak, hogy vállról indítható rakétával lövöldözzenek Pikacsura, mert jött egy új videójáték, amiben pont ezt lehet megtenni. A Palworldről van szó, amely január 19-én vált elérhetővé korai hozzáférésben PC-re és Xbox-konzolokra, és hatalmasat tarolt. Cikkünk írásának pillanatában már a 6 millió értékesített példányt is bőven átlépte a japán Pocket Pair nevű cég fejlesztése, amely halmozza a rekordokat, a Valve online platformján, a Steamen jelenleg a Dota 2-t és a Counter-Strike 2-t utcahosszal megelőzve a legnépszerűbb játék.

A Palworld egy kicsit olyan, mintha az elmúlt évek sikercímeit gyúrták volna egybe, egy Ark-szerű túlélős játék ez, amelyben bázist kell építenünk, odafigyelve arra, hogy ne haljon éhen-szomjan a karakterünk. Mindemellett ott vannak a Pokémon-utánzat kis szörnyecskék, a Palek, akikre meglehetősen morbid módon puskával kell vadásznunk, mielőtt pokélabdába zárnánk őket. De a legnagyobb csavar az egészben? A pokémonokra tényleg pofátlanul hajazó lényecskéknek is lehetnek fegyvereik. A lövési rendszer egyébként semmi különös, pont úgy, mint a Fortnite-ban, illetve a készítők látványosan inspirálódtak a Legends of Zelda: Breath of the Wildból a felfedezési rendszer tekintetében, hogy komplex déjá vu érje a gamereket.

Akár egy beteg Pokémon-paródiának is fel lehet fogni a Palworldöt, ám annak ellenére, hogy a Steamen leadott 55 ezer vélemény nagy része pozitív, akadnak olyanok is, akik irgalmatlanul felhúzták magukat a látottakon. A készítő Pocket Pair vezérigazgatója, Takuro Mizobe arról adott hírt X-en, hogy halálos fenyegetések, lekicsinylő e-mailek lepték el a postafiókjukat.

Ráadásképp szárnyra kapott a vád, hogy a Palworld szörnyecskéit mesterséges intelligencia használatával hozhatták létre, és azért hajaznak annyira a Pokémonokra a Palek, mert az MI mindig hozott anyagokból dolgozik, semmi újat nem tesz hozzá a végeredményhez, csak remixel.

Mindezt a CEO nem tagadta, és a készítőkről köztudott, hogy bátran kísérleteznek az MI-vel, és nyíltan állnak hozzá, de egyelőre semmi nyoma annak, hogy igénybe vették volna ezt a trükköt is a fejlesztésnél. Főleg, hogy a Steam bevezette, hogy a játékkészítőknek kötelező jelezniük, ha mesterséges intelligencia is besegített egy-egy új alkotásnál.

A Pokémon jogait birtokló Nintendo eddig nem tett jogi lépéseket a Palworld miatt. Elképzelhető, hogy nem is történik ilyen irányú lépés az óriáscég részéről, elvégre nem ez az első Pokémon-nyúlás a videójátékos piacon. Időről időre felbukkannak ezek a szemtelen másolatok, és bár az elején nagy lángon égnek, idővel mind elhalnak. Nem olyan régen így járt a Temtem nevű MMORPG, amelyet ugyancsak Steamen tettek közzé early accessben, a kezdeti hype ellenére azonban hamvába halt, nem kap további frissítéseket. Hogy a Palworlddel hasonló történik-e, idő kérdése, de nem lenne annyira meglepő fejlemény.