Az Activision alá tartozó Neversoft annak idején nagy névnek számított a videójátékiparban, istápolták a Tony Hawk mellett a Guitar Herót, és egy ízben még Pókember-játékon is dolgoztak. A játékfejlesztő cég megszűnése előtt, a 2010-es évek elején a Call of Dutyba is belekóstoltak a neversoftosok, ügyködtek a Modern Warfare 3-on, a Ghostson és 2014-ben a Sledgehammer Gamesbe beleolvadva az Advanced Warfare-en ugyancsak közreműködtek.

Még jóval a Call of Duty: Ghosts előtt azonban a Neversoft dolgozott egy CoD spin-offon, a Future Warfare-en, vagy ahogy kódnevén emlegették, az NX1-en – erről szivárogtak ki most felvételek a megboldogult Twitterre, az X-re, melyekről a Neversoft egykori fejlesztője, Brian Bright meg is erősítette a platformon közzétett posztjaiban, hogy valódiak.

„A videón látható misszió a Holdon játszódik, és arra szolgált, hogy egy kicsit az alacsony gravitációval kísérletezzünk, illetve az volt a célunk vele, hogy a csapat ráérezzen a játékmotor helyes használatára. Tekintve, hogy előtte a Guitar Herón dolgoztunk, nem volt azért egyszerű dolgunk vele. Két-három kampánymisszióval elkészültünk, és egy csomót melóztunk a multiplayeren, amikor elkaszálták a Future Warfare-t. Pedig a többjátékos módban még Escort-mód is volt, a CoD történelmében először” – írta Bright.

A kiszivárgott felvételek alább tekinthetőek meg, egy 10 percnél is hosszabb videó ad teljesebb képet arról, milyen lett volna a Call of Duty: Future Warfare.

A Neversoft egykori dolgozója szerint a Future Warfare lett volna az a játék, melynek a helyét a Call of Duty: Ghosts vette át, és ez utóbbi jelent meg végül nyitócímként az akkor bemutatkozó PlayStation 4-re és Xbox One-ra 2013-ban. A lövöldözős franchise rajongói jól emlékezhetnek rá, hogy a Ghostsban is volt a fenti képsorokra kísértetiesen emlékeztető, űrben játszódó küldetés, ám végül a 2016-os Infinite Warfare-ig kellett várnunk arra, hogy a CoD beleálljon egy nagy váltásba, és tényleges sci-fivel lepje meg a közönséget.

A Call of Duty egyértelműen látott már szebb napokat, a Modern Warfare III már a megjelenése előtt rengeteg savat kapott, többek között rémesen középszerű és rövid kampánya, és a rajongók által elvárt innovációk hiánya miatt. Ennek ellenére a CoD a pénztáraknál még mindig jól megy, a legutóbbi felvonás tavaly Amerikában a második legjobban fogyó cím volt a Hogwarts Legacy után, és Nagy Britanniában is az eladási listák csúcsára tört 2023 novemberében a Modern Warfare III.