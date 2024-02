A gamerek számára lassan megszokottá válik, hogy amikor kijön egy tripla A-s játék, akkor az örömüket bugok, optimalizálatlanság, túlárazottság és egyéb nyalánkságok árnyékolják be az első napokban, hetekben... rossz esetben akár hónapokban. Erre rengeteg példa van, ilyen volt a kezdetek kezdetén a mostanra egész jó állapotba felhozott Cyberpunk 2077, de az új Call of Duty és annak idején még a The Witcher 3 is szinte a játszhatatlanság határát súrolták. A február 2-án debütáló, a Deluxe Editiont előrendelők számára 72 órás korai hozzáférésben már elérhető Suicide Squad: Kill the Justice League-gel is valami hasonló történt. Csak éppen konkrétan játszhatatlanná vált a Rocksteady újdonsága.

A Suicide Squad-játékkal kapcsolatban már eddig is sorban jöttek az aggasztó hírek: miután a legnagyobb külföldi médiumok kipróbálták és preview-cikkek formájában a sárga földig lehordták Harley Quinnék csapatépítős kalandját, a fejlesztők kijelentették, nem mindenkinek adnak tesztkódot a játékhoz. Többek közt az amerikai IGN-től is megvonták a lehetőséget, ami már csak azért is gond, mert ezzel a húzással egy csomó embert be lehet ugrasztani, akik a márkanevet felismerve bizakodva megveszik a játékot, aztán nagyot koppannak, hogy egy újabb, a Marvel's Avengershöz hasonló, live service alapokra felhúzott blamáról van szó. A Warner Bros Games azért mindent megtett, hogy legalább picit helyreállítsák új játékuk reputációját. Kivételesen a zárt alfatesztben résztvevőknek is megengedték, hogy elmondják a véleményüket, csak hogy egy kicsit jobb híre legyen a Kill the Justice League-nek.

Ezt a DC-adaptációt, legalábbis a hírnevét illetően vélhetően nehezebb lesz megmenteni, mint a már említett Cyberpunk 2077-et vagy a No Man's Skyt. A Deluxe Editiont nyüstölők ugyanis arra lehettek figyelmesek, hogy az állandó online kapcsolatot igénylő Suicide Squad szervereit kényszerből, a játék hibáinak orvoslása miatt le kellett állítani, ez az early access időszakban kettő szünetet is eredményezett. A drágábbik változat vásárlói először hat órára, majd még egy órára kizáródtak a videójátékból.

Mindez azért szégyenteljes, mert ezek az emberek azért vásárolták meg a Suicide Squadot, jóval magasabb összeget kifizetve, hogy előbb játszhassanak vele, és az elsők között kinyírhassák az Igazság Ligáját. Pont e lehetőségük csorbult azáltal, hogy ilyen jelentős időtartamra meghalt a játék.

A Rocksteady persze azonnal elkezdte a tűzoltást, igyekezve kárpótolni a játékosokat, mégpedig kétezer LutherCoinnal, amellyel skineket és egyéb extrákat lehet venni. A kooperatív játékban természetesen battle pass is van, hát miért ne lenne, és a későbbiekben új játszható karakterekkel bővíti majd a készítőgárda az Öngyilkos osztag tagjait, például a Jokerrel. Már amennyiben nem áll a földbe úgy a Kill the Justice League, mint a Marvel's Avengers tette.

A Suicide Squad-játék történetének középpontjában olyan kultikus DC-gonoszok állnak, mint Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot és King Shark, akiknek a Task Force X-be verődve rögtön kőkemény küldetéssel kell megbirkózniuk: az Igazság Ligájának az agyát kimosta Brainiac, és valakinek meg kell mentenie a bolygót. Amennyiben ellentmondanak, jön persze a kobakszétrobbantás, ergo, sok választásunk nincsen. Menniük kell antihősködni.

Kissé szomorú belegondolni, hogy a PlayStation 5-re, PC-re és Xbox Series X/S-re érkező Suicide Squad: Kill the Justice League a Batman: Arkham-játékszériának a spin-offja, ránézésre ég és föld a kettő között a különbség, a live service modell pedig önmagában aggodalomra ad okot. De nyilván a Suicide Squad-játékot tesztelni fogjuk, és hamarosan elmondjuk, tényleg olyan rossz lett-e.