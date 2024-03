Hozzák a szégyent mostanában a live-service modellre az olyan játékok, mint a Suicide Squad: Kill the Justice League és a Marvel’s Avengers, holott akadnak azért bőven címek, amelyek ebben a zsánerben is képesek értéket felmutatni. Ezek közül már-már őskori leletnek számít az Ubisoft taktikai lövöldéje, a Rainbow Six Siege, mely 2015-ben jött ki, egy olyan évben, amikor olyan nagy címek még a kanyarban sem voltak, mint a Fortnite, a Destiny 2, az Apex Legends és a PUBG.

A Rainbow Six Siege, hiába írunk már 2024-et, napjainkig erős kontentekkel frissül, a meglévő pályákat újradolgozzák, hibákat javítanak, új mapok kerülnek be a videójátékba, emellett pár havonta új operátoroknak, történetet bővítő lore-videóknak örülhetnek az 5v5-ös online FPS rajongói. Nyilván vannak árnyoldalai is a dolognak, a kazuároknak kedvező Quick Match-módot például egy az egyben kiszedték a Rainbow Six Siege-ből, és más multis játékokhoz hasonlóan a csalók is megkeserítik az ember életét. Távolról sem lehet temetni még viszont ezt a lövöldözős játékot, ami a realisztikus shooterek tekintetében talán az egyetlen komolyan vehető vetélytársa a Call of Dutynak.

Adja is magát a kérdés, hogy vajon az Overwatch 2-höz és a Counter Strike 2-höz hasonlóan vajon tervez-e folytatást az Ubisoft ennek a már-már kultikus alkotásnak.

Erről beszélt nemrég a kreatívdirektor, Alexander Karpazis, egyszer és mindenkorra lelombozva mindenkit, aki Rainbow Six Siege 2-ben reménykedett valaha.

„Magabiztosan mondhatom, hogy nekünk van az egyik legjobb játékmotorunk a világon, ha PvP-lövöldékről van szó. Elképesztően jó csapatunk van, amelynek tagjai biztosítják, hogy robusztus új tartalmakkal tudjunk jelentkezni, megbízhatóan és stabilan, ameddig csak lehetséges. A játékmotor cseréje szóba sem jöhet egy olyan kompetitív játéknál, mint a Siege. Nem akarok ujjal mutogatni, de látni, hogy azok a játékok, amelyek folytatást kaptak mostanában, hatalmas hibát követtek el ezzel, mert mindent újra kellett építeniük az alapoktól” – nyilatkozta Karpazis.

Az Ubisoft szakembere hozzátette, a Rainbow Six Siege egy olyan játék szerinte, ami a végtelenségig talpon maradhat, megvannak hozzá az eszközeik. A többi már a gamereken múlik, és azon, hogy fennmarad-e akkora játékosbázis PC-n, Xboxon és PlayStation-konzolokon, hogy megérje a live-service-t életben tartani.