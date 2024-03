Az Insomniac Games jó pár elemet csent el előző játékából, a kriminálisan alulértékelt Sunset Overdrive című posztapokaliptikus lövöldéből, na és persze nem bevallottan az Arkham-szériából, hogy összehozzák nekünk a közelmúlt legjobb szuperhősös játékát. Ez volt a 2018-ban megjelent Marvel's Spider-Man, amely nem csak a történetét, karaktereit, hanem az akciót tekintve is lazán mozifilmes minőséget rakott le elénk PlayStation-konzolon. Aztán a siker, a sokmilliós eladott példányszám persze további folytatásokhoz vezetett, jött a játék spin-offja, immár Miles Moralesszel a főszerepben, majd befutott a Marvel's Spider-Man 2, amelyben nem egy, hanem rögtön kettő Pókemberrel lengedezhettünk a megmentésre váró New Yorkban.

A Spider-Man 2-játék végéből tudjuk, hogy Peter Parkerék kalandjainak még nincs vége, úton van az újfent az Insomniac által fejlesztett harmadik és egyben záró rész mellett egy Venomra fókuszáló spin-off is. Már amennyiben utóbbit nem kaszálják el, mert így járt – vagyis lefújták – azt az új multiplayer alapokra felhúzott Spider-Man: The Great Webet, amelyben barátainkkal online is hálószövő hősnek állhattunk volna.

A Spider-Man: The Great Webről pár napja szivárgott ki egy előzetes, melyben a Yuri Lowenthal által megszólaltatott eredeti Pókember vázolta fel nekünk az alapfelállást. Azaz, hogy néha nehéz magányos farkasként szuperhősködni, jobb az, ha van az ember mellett segítőtárs, főleg, ha a Sinister Six nevű bűnbanda is a környéken ólálkodik.

A trailerben több ismert Marvel-karakter is felbukkan, többek között a 2099-es év Pókembere, Spider-Gwen és maga Venom is, és a képsorokon bevezetésre kerül a multiverzum koncepciója, amely nem érheti azokat váratlanul, akik a Marvel's Spider-Man 2-vel is nyomták. Mert ott is vendégszerepelt egy másik világ, amelybe egy ismerős portálon keresztül kukucskálhattunk át. Ahogy a Kotaku felhívja rá a figyelmet, a The Great Webben a látottak alapján a harcrendszer és a város felfedezése egy az egyben a Spider-Man 2-ből lett átemelve, ám mielőtt a co-op mókákat kedvelő gamerek fellelkesednének, jobb még egyszer tisztázni,

ez az online Pókember-játék sosem lát már napvilágot.

Vélhetően azért, mert az Insomniacnál úgy látták, nem lennének képesek értelmes live-service játékot hozni a rajongóiknak. Hasonlóképpen járt a The Last of Us című multiplayer játék is nemrégiben, amelyre a Naughty Dog húzta rá a redőnyt. Úgy néz ki, egyedül a Warnernél képtelenek belátni, hogy a sztorialapú PvE-knek, a folyamatosan frissített videójátékoknak egyszerűen nincs jövőjük.