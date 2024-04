A Life Is Strange mindig is arról volt híres, hogy a társadalom peremén élő, kisebbségben lévő embereket állított középpontjába. Így volt ez a Dontnod Entertainment által fejlesztett első játékban, mely az időmanipulálásra képes, a fiúkhoz és a döntéseink hatására akár a lányokhoz is vonzódó Max Caulfield történetét mesélte el, de a szintén általuk megálmodott Life Is Strange 2-ben is, ahol Sean Diazról derült ki, hogy biszexuális, és valami hasonló valósult meg a 2017-es előzményjátékban, a Life Is Strange: Before the Stormban, amelyet már a Deck Nine csapata adott ki a kezei közül, a leszbikus Chloéval a főszerepben.

Aztán 2021-ben polcokra került a Life is Strange: True Colors, amelyet minden korábbinál büszkébben vállalt színes reprezentációja miatt körbetapsolt a fél játéksajtó, és a 33. GLAAD Media Awardson az év legkiemelkedőbb videójátékának járó szobrot hozta el.

Épp ezért annyira kínos, amit az amerikai IGN előásott a Deck Nine-nal kapcsolatban, a lap tényfeltáró cikkéből ugyanis kiderül, hogy a cég fejlesztői még a múlt év elején neonáci szimbólumokra (a 88-as és a 18-as számra), és fasiszta, valamint rasszista mémekre és rúnákra lettek figyelmesek a játéksorozat legutóbbi felvonásában elrejtve. A szakemberek a kezdeti értetlenkedés után arra jutottak, hogy valaki szánt szándékkal helyezhette el ezeket a kirekesztő, fehér felsőbbrendűséget hirdető jeleket a True Colorsban.

A Deck Nine menedzsmentje, miután jelezték feléjük a dolgot, sokáig hallgatással válaszolt. A vezetőségről a leleplező cikk azt írja, utat engedtek a toxikus munkahelyi viszonyoknak, de a játékiparban folyamatosan jelen lévő, és kiirthatatlannak tűnő túlóráztatás ellen se tettek lépéseket. Az IGN-nek a Deck Nine egyik, a neve elhallgatását kérő beosztottja úgy nyilatkozott, előfordult, hogy heti 70-80 órákat görnyedtek a gép előtt, három-négy hetekre rúgó etapokban, mert szorította őket a határidő, és a True Colors nem csúszhatott.

Úgy tűnik, nemcsak a Deck Nine volt azonban sáros, hanem a Life Is Strange kiadásáért felelős Square Enix is, akikkel szoros együttműködésben dolgozott a cég, és akiket a fejlesztők egyenesen zsarnokoknak neveztek. A Square Enix döntése volt az is, hogy a korábban híresen inkluzív Life Is Strange kvázi harmadik részének protagonistájáról hallgassák el, hogy biszexuális, mert nem akarták, hogy a franchise-t meleg videójátékként emlegessék. Történt mindez addig, míg az első kritikák ki nem jöttek a True Colorsról, amelyek a játékot a bátor reprezentációja miatt dicsérték. Innentől már a Square-nek sem volt gondja azzal, hogy a játék főszereplőjének beállítottságát a nevén nevezzék.

Súlyos vádak hangzanak el mindezek felett is a Deck Nine-nal szemben:

a fejlesztők alacsony fizetésekről,

az előléptetések teljes hiányáról

és kirekesztő munkakörnyezetről is beszélnek,

amellett, hogy a felsőbb vezetők közt volt, aki női beosztottakat zaklatott.

Természetesen az IGN megkereste a cég dolgozóinak állításaival kapcsolatban a Deck Nine-t is, lehetőséget adva nekik, hogy reagáljanak ezekre. A fejlesztőcég közleménye szerint elkötelezetten állnak ahhoz, hogy diverz, mély és emberi történeteket meséljenek el az odaadó közönségüknek. Kicsi, sokszínű csapatként írják le magukat, akik fontosnak tartják, hogy jó munkahelyi körülményeket teremtsenek a beosztottjainak, és arra is igyekeznek figyelni, hogy az anyagiakat illetően megfelelően kompenzálják a fejlesztőiket, törekedve arra, hogy elkerüljék a túlóráztatást. Mindazonáltal az amerikai IGN írását és az abban olvasható állításokat nem cáfolták egy szóval sem, ami önmagában beszédes.