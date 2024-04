Han Solo női verziójával a főszerepben érkezik az Ubisoft-féle, Star Wars Outlaws című nyílt világú sci-fi – és már azt is tudjuk, hogy mikor. Augusztus 30-án kerül polcokra a videójáték, mely PlayStation 5 mellett Xbox Series X/S-en és PC-n is elérhető lesz. Valamilyen szinten a mai napig eseményjellege van, amikor egy új, a messzi-messzi galaxisba kalauzoló produktum napvilágot lát, de a Disney által birtokolt kultikus franchise mostanra lesüllyedt arra a szintre, hogy egyre kevésbé üti át a mainstream ingerküszöbét. Kivéve persze, amikor az utálkozásról van szó, ez utóbbi fronton a Star Wars Outlaws éppen nagyot megy az interneten.

A Star Wars Outlaws finoman szólva sem kapott eddig jó fogadtatást, X-en és Redditen a legtöbben a generikusnak kinéző története miatt kezdték ki a Massive Entertainment által fejlesztett alkotást. A főszereplő egy Kay Vess nevű csempész, aki egy nagy hatalmú gengszterbirodalom karmai közé kerül, és az egyetlen kiút számára, ha megvásárolja szabadságát. A trailer villogtat jó pár közönségkedvenc elemet, látjuk a Sarlacc Pitet, Jabbát, a huttot és még a karbonitba fagyasztott Han Solo is felbukkan, egyértelműsítve, hogy a játék A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér között játszódik. Ám mindez kevés az üdvösséghez láthatóan.

Nehéz ez az alapján az egy-két perc alapján megmondani, hogy csak egy rosszul összerakott, lelketlen előzetesről van szó, vagy pedig a Star Wars Outlaws tényleg ennyire semmilyen lesz, olyan párbeszédekkel, melyek azt a szintet sem ütik meg, mintha mesterséges intelligencia írta volna őket.

Akadtak olyan fórumozók, akik már most elkezdtek a fenti előzetes alatti YouTube-kommentekben hevesen kampányolni a látottak miatt, hogy senki ne rendelje elő ezt a játékot, elvégre az Ubisoftról van szó, akik teljesen kiszámíthatatlanok a minőséget tekintve. Van, hogy közepes szintet sem elérő borzalmakkal jelentkeznek, mint az Avatar-játék volt, és olyan is, amikor mindenkit meglepnek, mint tették a legutóbbi Prince of Persia-felvonással.

Bizakodásra ad okot, hogy legalább a pár hónapja közzétett játékmenet-előzetes elég izgalmas látképet festett az Outlawsról, ugyanakkor vannak itt más red flagek is. Például az, hogy a játék Ultimate Editionje mekkora lehúzásnak tűnik. Merthogy ez a pakk csak digitálisan jön ki, és a 130 eurós ár kicsengetéséért cserébe kiszúrják a szemünket egy art bookkal, pár ötlettelen skinnel, egy 2 sztori DLC-t tartalmazó season passzal meg egy háromnapos korai hozzáféréssel. Nem kifejezés tehát, hogy a Star Wars Outlaws ezen változatát aranyáron adják, e fejleményen legalább annyian kiakadtak, mint a legújabb, rendkívül trehány előzetesen.

Persze van még remény rá, hogy értelmes Star Wars-játékot kapunk a közeljövőben, de a Star Wars Jedi: Fallen Order és a Star Wars Jedi: Survivor hősének, Cal Kestisnek a visszatérése még évekbe telhet a trilógia zárórészében, és a Quantic Dream-féle Star Wars Eclipse-ig is legalább 2028-ig várnunk kell, ha minden igaz. Egy dolog biztos, hogy a Star Wars Outlaws egyelőre egy hatalmas kérdőjel, hogy vajon mi sül majd ki belőle.