A Westworld készítőitől futott be az Amazon Prime-ra a Fallout nyolc részből álló első évada, egy olyan videójátékos adaptáció, amelyet egy lapon emlegetnek a Last of Us című HBO-szériával. Nem véletlenül, a Jonathan Nolan és Lisa Joy által vezetett stábnak sikerült szépen megfogniuk a szatírába hajló, de azért helyenként véresen komoly és ultraerőszakos posztapokaliptikus világot. A Fallout-sorozat remekül idézi meg a játékokat, és bár a története a Fallout 3-ból és a Fallout 4-ből összeollózottnak érződik, izgalmas új karaktereket is bevezet a köztudatba, például a 33-as Vaultból az apját megmenteni igyekvő naiv Lucyt (Ella Purnell, a bukott színészből lett westernhős Ghoult (Walton Goggins) és a félelmetes páncélzattal harcoló Maximust (Aaron Moten).

Nem csoda, hogy a széria felkeltette az emberek kíváncsiságát, vélhetően olyanokat is leültetett a Bethesda videójátékai elé, akik eddig nem nagyon foglalkoztak a Fallouttal, illetve a franchise körüli kiugró érdeklődésben benne lehet az is, hogy egykori rajongók most újra kontrollert vettek a kezükbe az Amazon újdonsága miatt.

Erre utal legalábbis, hogy a SteamDB adatai szerint kilőtt a Fallout-játéksorozat népszerűsége Steamen, van köztük olyan felvonás, amely rekordszámokat produkál a játékosbázisát illetően. Igen, a Fallout 76 című multiplayer játékról van szó, amelynek a fogadtatása a szedett-vedett narratíva és az NPC-k hiánya miatt is nagyon gyenge volt még 2018-ban, amikor polcokra került. Azóta a Bethesda sokat foltozgatott rajta, és jobb állapotban van. A Fallout 76 a legmodernebb, grafikailag az egyik legszebb rész, így nyilván sokakat bevonzott, volt olyan pont, amikor cikkünk írásának pillanatáig Steamen keresztül 42 ezren nyüstölték egyszerre. Steamen soha nem játszottak még vele ilyen sokan.

A Fallout 4, a legutóbbi single player Fallout is bőséggel csábította maga elé az embereket, a napokban 90 ezernél többen játszottak vele, ami igaz, hogy a SteamDB által írt 472 ezres rekordérdeklődéstől elmarad, mégis szép eredmény egy lassan 10 éves videójátéktól. Ha azt nézzük, a Fallout 4 a sorozat premierje előtt 24 ezres adatokat produkált egy héttel korábban, a sikert tehát nem lehet máshoz kötni, csak az új tévésorozathoz.

A jóval régebbi, 2008-ban megjelent, de a rajongók által nagyon kedvelt, már-már nosztalgikus élményt jelentő Fallout 3 esetében is hasonló hype-ot hozott a széria, cikkünk írásának pillanatában, az elmúlt 24 órában volt olyan pont, amikor 6815-en kalandoztak a nukleáris háború után elsivatagosodott világban. A Fallout 3-mal kapcsolatban pletykálják, hogy a közeljövőben „remastered” változat készülhet belőle. Hasonló grafikai felújítás azonban nem csak ezt a részt fenyegeti, biztosan tudjuk, hogy április 25-én egy nagyobb update keretein belül a Fallout 4-et a következő generációs konzolokra frissítik.

És, hogy mi a helyzet a Fallout 5-tel? Úton van, a Bethesda már többször beszélt róla, konkrétan megemlítve a játékot, de a készítők nem éppen a gyorsaságukról híresek, tekintve hogy masszív, nyílt világú sci-fi RPG-kről beszélünk, amelyeket nem öt perc összerakni. Egyesek a Fallout 5 megjelenését 2030-ra teszik, és itt az optimista becslésekről van szó. Főleg hogy a játék az Elder Scrolls VI után van a sorban, és még az sincs a kanyarba’ se.