Nagy várakozás előzte meg a FromSoftware legújabb dobását, az Elden Ring Nightreign előrendelései pedig az egekbe szöktek annak rendje és módja szerint – mostanra közel 4 millió eladott példányszámnál tarthatunk. Az Elden Ring spinoff május végi megjelenése óta folyamatosan pörög, csak Steamen száz-százötven ezer aktív játékost mozgat meg a multiplayer, és ezzel együtt Twitchen is nagy az érdeklődésre tett szert a játék. Mivel nagy sztorira nem kell számítani az Elden Ring esetében, ezért ennek felfedezését meg is hagyjuk azoknak, akik első kézből szeretnék megtapasztalni. Sokkal érdekesebb lesz számunkra az a kevert elemekből összeállt mechanika, amely

egyszerre lesz zavarba ejtően ismerős, mégis újszerű a maga nemében.

Mivel a japán FromSoftware hírhedten szereti felhasználni az előző megjelenéseikben látott elemeket, így ezúttal is ismerős ellenfeleket, helyszíneket, vagy fegyvereket láthatunk majd, ami régebbi gamereknek talán előnyt is jelenthet. A Nightreign viszont azoknak is jó kiindulópont lehet, akik eddig elkerülték a 2010-es évek legizzasztóbb játékait megálmodó csapat címeit.

A történet szerint az Elden Ring Nightreign egy alternatív univerzumban, a Lands Betweenben játszódik, ahol a Shattering – azaz ősi sötétség – ereszkedett világra, elárasztva a birodalmat egy kataklizmikus eseménnyel, amely mágikus szörnyetegeket, különféle rémeket és örökös esőt hoz magával. Ezek felett az istentelen lények fölött a Nightlordok állnak, vagyis az a nyolc fő ellenfél, akiket az előre megadott hőseinkkel kell meggyaláznunk. Ahogy azt megszokhattuk, utóbbi állítás csak akkor hangzik jól, ha a szörnyek állnak a fegyvereink dolgosabbik végén – de nem lesz ez mindig így. Sőt!

Ugyan a Nightreign egy nyúlfarknyi kis tutorialt szolgál a játékosoknak, tapasztalatból mondható, hogy aligha lesz az ott megszerzett tudás bármire is elég, kivéve talán az alap mozdulatsorok és támadások elsajátítására. Ezen értékes skillek után megismerhetjük a továbbiakban bázisunkként szolgáló The Roundtable Hold elnevezésű kastélyt. Beszédes helyszín, hiszen az itt található kerekasztalnál tömörülnek össze az Éjjeli Vándoroknak nevezett harcosok, akiket irányítva felvehetjük a kesztyűt elnyomóinkkal. De hogyan is néz ki ez a gyakorlatban?

Kezdetben hat alapkarakter lesz elérhető: Wylder, Guardian, Ironeye, Raider, Recluse, Executor, de az első fő bosst (Gladius) legyőzve Duchess-t, illetve a kastélyban szellemként fellelhető Revenan-tot is csatasorba állíthatjuk. Előbbit úgy szerezhetjük meg, hogy odaadjuk a papnőnek a régi zsebóráját, míg utóbbinál a kastélyi bazárosnál meg kell vegyük a Besmirched Frame nevű tárgyat, hogy láthatóvá váljon környezetünkben a fehér szellem. Miután kapcsolatba kerülünk vele, egy rövid, ám annál intenzívebb harcban kell felülkerekedjünk rajta, és „voilà” meg is vagyunk.

Óvakodj a sötétségtől

Ha már odáig eljutottunk, hogy feloldjuk az összes játszható karaktert, akkor minimum két-három környi ízelítőt már kaphattunk abból, mivel is lesz dolgunk. Mindenkinek egyből feltűnhet, hogy a gyorsan szűkülő pálya nagyban emlékeztet a Fortnite vagy a PUBG-ban megismert battle royale-koncepcióra, csak egy körökre osztott változatát kapjuk esetünkben. Ami azonnal szembetűnő, hogy nem játszhatunk PVP-t a cikk megírásának pillanatában, hanem az egyjátékos módot leszámítva hárman tudunk belevágni egy kalandba. Ezzel sajnos több gond is adódik:

random arcokkal dob össze a rendszer, és látszólag teljesen lutri, hogy ki milyen szintet képvisel tudásban.

Tetszik vagy nem, a játék átfogó ismerete a győzelem kulcsát jelenti szinte minden esetben, így nagyon nem mindegy már az sem, ha csak egy játékos nincsen a helyzet magaslatán. Elég egy-két hibásan kijátszott manőver, és könnyen nagy bajban találhatja magát az egész csapat, így bebiztosítva a bukásukat.

Természetesen időbe telik elsajátítani a menetek dinamikáját, ezt elősegítendő egy gyakorlótér, ahol kipróbálhatjuk mindegyik karakterünk képességeit, fegyvereit, elsődleges és másodlagos támadásait. Mindezt azonban néhány tuskón tehetjük meg, szóval abban ne is reménykedjünk, hogy az ellenfelek ütemjátékát itt fogjuk kigyakorolni. Na de kinek van szüksége ilyesmikre, hiszen az élet egy nagy tanulás, védtelen farönköket csapkodni meg olyan, mint halottnak a csók. Nincs tehát más választásunk, mint a tettek mezejére lépni.

Senkit nem fog meglepni, hogy a Nightreignben egymást követik majd a boss fightok, szóval akiknek a szíve vagy az idegei ezt nem bírják, azok talán jobb, ha más elfoglaltság után néznek. Ellenben azok, akik ebben az élményben fürdőznek, számukra vidámpark lesz, ahol végtelen hurokban ülhetnek fel a szellemvasútra, hogy időközben rendezhessék a soraikat egy kísértetkastélyban.

Szeresd meg a fájdalmat, legyen a kudarc a legjobb barátod

Más választásod úgysincs. Ezen a ponton essen szó arról is, hogy pontosan hogyan épül fel egy PVE kör, hiszen a játék közel teljes részét ebben a környezeteben fogjuk eltölteni. Kezdetben a kerekasztalnál kiválaszthatjuk, hogy melyik Nightlord ellen szeretnénk felvonulni, majd a triónk tagjai eldönthetik, hogy melyik karakterekkel szeretnének lenni.

Bár papíron minden felállással győzelmet arathatunk, mégis érdemes odafigyelni az egyensúlyra,

– vagyis, hogy legalább egy távol- és közelharcban erős tagja legyen a csapatunknak. A karakterek erősségei, statisztikái nagyban eltérnek egymástól, ami teret ad ahhoz, hogy egyenként elsajátíthassuk az irányításukat, és megtaláljuk a stílusunkhoz leginkább illőket. Lesz itt egyszerű kardforgató, igazi nehézfiú, sasszemű íjjász, varázslónő, de még nekromanta és berserker is – így bizonyára mindenki találhat majd kedvére valót.

Az első és legfontosabb teendőnk azonban az legyen, hogy a kerekasztal melletti oltárt alaposan szemügyre vesszük, mert ez lesz az egyik leghasznosabb képességnövelőnk. Minden menet végén ugyanis kapni fogunk relikviákat, amelyek az oltáron található kelyhekbe elhelyezve extra attribútumokat adnak, vagy éppen a Small Jar Bazaar kereskedőnél elkölthető pontokat érnek számunkra. Az előrehaladásunk során itt egyre több fejlesztés válik elérhetővé számunkra, de fontos mindenkinek a figyelmébe ajánlnunk a Scenic Flatsone nevű tárgyat, ami nagyszerű relikviákat rejthet a legtöbb esetben. Hamar elérhetők lesznek ezenkívül extra kelyhek, melyekbe egyéb színezetű relikviákat tehetünk. Ha pedig igazán szerené valaki kiokosítani magát, tanulmányozza az olvasószobában található kézikönyvet, ami tételesen részletezi a lefontosabb tudnivalókat a karakterekről.

Útravalóként néhány hasznos tippel is szolgálunk az expedíciókra, mert hozzávetőlegesen több mint negyven percig is eltarthat egy-egy nekifutás. Jó hír, hogy a pörgős tempó magával hozza a gyorsabb, agilisabb hősöket, ám ez nem jelenti azt, hogy kényelmesen lesz időnk úton-útfélen megállni a pályákon. Mindig célirányosan haladjunk, és ahogy lehetőségünk adódik, fejlesszük magunkat kettes szintűre a legközelebbi Grace-nél, amik nem mellesleg a HP és FP helyreállítását, valamint az életerő flaska újratöltését, és az aktív debuffok eltávolítását is szolgálják.

Érdemes lesz megválasztani a harcainkat, mivel az egyre szűkülő határkör ádáz módon a nyomunkban lesz, és ha meglátjuk a horizonton, akkor jobb lesz szörnyet, rémet hátrahagyva felvenni a nyúlcipőt. A kisebb ellenfelekkel amúgy sem érdemes bajlódni, hiszen a legjobb fejlesztéseket a szétszórva található mini bossok adják. Az ellenségek kiismerése természetesen ezúttal is a győzelem kulcsát jelenti, de legalább ennyire, ha nem fontosabb a pályák kiismerése. A Nigtlordok gyengeségeit minden esetben igyekezzünk figyelembe venni, vagyis itt visszautalnék a megfelelő csapat összetételre, ami nagyban megkönnyítheti az életünk.

Egy életem, egy halálom

Sose felejtsük el, hogy egységben az erő, vagyis mindig haladjunk csapatban és nézzünk szembe együtt a ránk leselkedő veszélyekkel. Összesen két napot kell túléljünk rögtönzött véd- és dacszövetségünkkel, hogy aztán a harmadik nap megvívhassunk az aktuális főellenséggel. Ne feledjük, a fejlődő szakaszban akárhányszor meghalunk, akkor egy szintet vesztve újraéledünk a közelben, ám ha egy boss harcban esünk el, akkor a csapattársainkra számíthatunk, hogy néhány ütést ránk mérve talpra állítanak. Ha viszont mindhárman padlót fogunk, akkor véget ér az aktuális expedíció.

Haladásunk közben keressük a romos templomok oltáránál található életerő flaskákat, amikből alapesetben három van nálunk, de ezek számát jelentősen növelhetjük, ha útba ejtjük őket. De ne feledjük, ezek mit sem fognak érni, ha nem vagyunk a harmadik nap végére elég magas szintűek. Ne legyünk telhetetlenek, hiszen a készletünk újratölthető lesz a Graceknél, így fókuszáljunk a fejlődésre elsősorban. Értelemszerűen a fegyverünkről se feledkezzünk meg, a pályán található vándor árusoknál lesz lehetőségünk csiszolni rajtuk a megfelelő pontokért cserébe, így növelve azok sebzését, tulajdonságait. Három jobb és három balkezes fegyver lehet egyszerre nálunk, és bátorítunk is rá mindenkit, hogy használja ki őket.

A fentiek ismeretében elmondható, hogy továbbra sem teljesen egyértelmű, hogy kiknek is készült a FromSoftware legújabb videójátéka valójában, hiszen aránylag merészen vegyíti a zsánereket. Tekintve, hogy egy kooperatív élmény, szinte értehetetlen, miért maradt ki a cross-play funkció, és mért csak egyedül vagy hárman játszható. De ha már annyira össze kell, hogy játszanak a csapattagok, akkor miért nincs benne semmilyen voice chat funkció?

Ezeket mihamarabb orvosolnia kellene a japán fejlesztőnek, hiszen így nem egy átgondolt, végleges gémet kapunk. de kár lenne tagadni, hogy célközönségre találhat a merész koncepció.

Azoknak tudjuk bátran a figyelmébe ajánlani, akik nem várják el, hogy kézen fogja őket egy játék, hanem szeretik kezükbe venni az irányítást és nem félnek a kudarctól. Az Elden Ring Nightreign kevésbé megbocsájtó, cserébe elképesztő nehéz, kivéve persze azoknak, akik a Dark Souls-okon edzették a lelküket. Mindenki más háromszor is gondolja meg, hogy szeretne-e benevezni erre a menetre. Bárki, aki abba a tévképzetbe ringatná magát, hogy elsőre végigszánt majd a Nightlordokon, higgye el, nem fog. De azok, akik valamilyen oknál fogva szeretik, ha újra és újra felmossák velük a padlót, nagy örömüket fogják lelni a tesztünk alanyában. Hozzátesszük: könnyen lehet, hogy velünk, játékosokkal van a baj, akik az évek során túlságosan elszoktak az igazán izzasztó kihívásoktól, és elkényelmesedtünk a végletekig könnyített terepeken.

7/10

Az Elden Ring Nightreign PlayStation 4 és 5-re, Xbox Series X/S-re, valamint PC-re is megjelent.