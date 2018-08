Ma érkezik az új Android

A Google bejelentette, hogy a mai naptól elérhető az Android új, 9-es verziójának végleges változata, és egyben a nevét is elárulták: Android Pie, vagyis pite – írja a Verge.

A Google a májusi I/O fejlesztői konferenciáján jelentette be az új – akkor még csak P néven emlegetett – rendszer legfontosabb újításait, ezekről az akkori cikkünkben bővebben is olvashat. Ezek közül több is arra hivatott, hogy a felhasználó láthassa, sőt a reményteli elképzelés szerint hatékonyabban kontrollálhassa, mennyit nyomkodja a kütyüjét, így a cég – és egyébként több társa, például az Apple és az Instagram is – segítene elkerülni a mobilfüggőséget, amelynek a kialakulásához éppen ők járultak leginkább hozzá.

Az ilyen önellenőrző-önkorlátozó funkciók közül viszont még több hiányzik a most bejelentett végleges – ezek szerint inkább "végleges" – verzióból. Ahogy a slices nevű újdonság is, amelynek a lényege, hogy a Google úgy okosítja a keresőjét, hogy megnyitja külső appok előtt is, és már rögtön a találatok között lehet majd mozijegyet foglalni, ha egy filmre keresünk, vagy látni, mikor ér oda az autó, ha fuvart várunk a Lyfttől.

Az Android Pie a szokás szerint első körben a Pixel-felhasználóknak lesz elérhető, akik már a még hiányzó funkciókat is kipróbálhatják, de még csak béta verzióban. A teljes rendszert ősszel adják ki, és a Pixelek mellett az Android One program mobiljaira is ekkor érkezik meg.

Ami viszont szokatlan, és ha valóban így lesz, minden új funkciónál fontosabb változás, hogy már nemcsak a ezek a kitüntetett készülékek, de egy sor másik gyártó bizonyos mobiljai is szinte azonnal megkapják az új rendszert. A Google szerint ugyanis azok a partnerek, akik részt vettek a Pie béta tesztjében, már szintén ősz végéig számíthatnak rá, hogy megkapják a végleges változatot. Ezek a gyártók: Sony, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus és Essential.