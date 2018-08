Már a Skype is lehallgathatatlan

Májustól nem engedi a cég a csúnya beszédet és a meztelen képeket a termékeiben. Cortanának sem szólhatunk be.

A Skype januárban jelentette be, hogy már tesztelik a kétoldali titkosítást, ami lehallgathatatlanná és feltörhetetlenné teszi a platformon zajló üzenetváltásokat. A funkció most elérhetővé vált az androidos és iOS-es mobilalkalmazásban, illetve a linuxos, maces és windowsos verziókban is.

A privát beszélgetés megkezdéséhez ki kell választanunk a menüből vagy a címzett profiljánál a New Private Conversation menüpontot. A címzett ekkor meghívót kap, és innentől fogva minden beszélgetés és üzenetváltás titkosított lesz, amíg meg nem szakítják a kapcsolatot.

A titkosítás annyi korlátozással jár, hogy egyszerre csak egy felhasználó vehet részt egy privát beszélgetésben egy eszközről. A titkosított beszélgetést más eszközről is folytathatjuk, de a küldött és fogadott információk mindig az éppen használt eszközhöz kötődnek.

A Skype korábban is kínált titkosítási lehetőséget, de a kétoldali titkosítással a küldött és fogadott üzeneteket csak a feladó és a címzett olvashatja el. Ezt a módszert használja a WhatsApp, a Facebook Messenger, illetve az Apple iMessage is.

(The Verge)