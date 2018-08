Felfedeztek egy 228 millió éves semmit

Egy kínai kutatócsoport fölfedezett egy 228 millió évvel ezelőtt élt ősi valamit, ami teknős lenne elvileg, de épp most bizonyították be, hogy nem volt teknője, szóval bajban vagyunk, ha meg kell neveznünk, hogy pontosan mi is lett itt fölfedezve. De a délnyugat-kínai Guizhou tartományban talált fosszília 228 millió éves, és akkora, mint egy franciaágy, az ilyesmit meg ritkán hagyják szó nélkül, így közmegegyezéses alapon Eorhynchochelys sinensis lett a neve, ami a csőrös kínai ősteknős latin neve, de mivel a latin holt nyelv, senki nem fogja a semmit valaminek nevezni, pláne latinul.

Fotó: Xiao-Chun Wu

Dr. Nicholas Fraser, az edinburghi Nemzeti Múzeum természettudományi szakértője szerint a lelet úgy néz ki, mint egy teknős, de alul-fölül hiányzik róla az összes, a páncél jelenlétére utaló vonás. A páncél illeszkedési pontjainak megvannak a körvonalai, de a páncélja sehol.

Csőrös kínai ősteknős mínusz teknő egyenlő csőrös kínai ős.

A teknősöknél a teknő nemcsak öndefiníciós, hanem létfenntartási szempontból is fontos (bár létfenntartás nélkül nincs öndefiníció se [v.ö.: a lét határozza meg a tudatot]). Nemcsak megvédi őket a sérülésektől, hanem a víz alatt is tovább maradhatnak. A páncél káliumot és magnéziumot tartalmaz, ami megakadályozza a tejsav felgyűlését a szervezetükben.

A teknősök nagyon különleges állatok. Gyakorlatilag kényszerzubbonyként hordják a páncéljukat. Képzeld csak el, milyen lenne, ha a vállaid a bordakosaradon belül lennének; ez sok mindenben korlátozna. Nagyon szokatlan élőlények, mégis túléltek több mint 200 millió évet.

– mondta dr. Fraser.

A kutatókat régóta foglalkoztatja, hogy a teknősök páncélja hogyan változott az evolúció során, de nem olyan régóta, mint a teknősöket, akik több százmillió éve foglalkoznak a témával. Az eddig felfedezett primitívebb ősteknősök maradványainak mind volt kifejlett páncélja. A legősibb teknősfélének, az Odontochelysnek is volt páncélja – de csak a hasán, a hátán nem.

Az új fölfedezés segítheti a kutatókat a páncél kialakulásának pontosabb megértésében. Viszont a vizsgálatok folytatásához egy legalább ennyire különleges fosszíliát kéne fölfedezniük, hogy egy újabb láncszemből következtethessenek az eddig ismeretlen változásokra.

(BBC News | Nature)