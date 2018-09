Megérkezett az új iPhone X

Egyetlen grafikonon megmutatjuk: 2007, vagyis az első generációs telefon megjelenése óta ekkora részt tettek ki a mindenkori iPhone-eladások az Apple teljes bevételéből:

Hát, nem túlzás azt mondani, hogy az iPhone egymagában tette a világ legértékesebb cégévé az Apple-t.