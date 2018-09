Már élesben tesztelik a Facebook Tinderét

A Messenger újra használhatóra egyszerűsödik, az Instagramot úgy feldíszítik, mint egy karácsonyfát. A botrányok után megint boldog Zuckerberg az adatvédőknek is tett egy gesztust a cég éves konferenciáján.

Most már nem látják a hekkerek, hogy kinek ki tetszett az appban.

A Facebook négy hónapja jelentette be, hogy a Tinder sikerén felbuzdulva ők is megcsinálják a saját társkereső szolgáltatásukat. A fejlesztések jól haladnak, Nathan Sharp termékmenedzser pedig a Verge-nek elmondta, Kolumbiában már élesben is tesztelik a szolgáltatást.

A nem túl kreatívan Facebook Datingnek nevezett új szolgáltatás a Facebook-applikáción keresztül mindenki számára elérhető lesz (asztali verziója egyelőre nincs), bár csak 18 éven felüliek használhatják majd. Reklámokat egyelőre nem tettek bele, de a Facebookot ismerve idővel ez biztos változni fog.

A szolgáltatás használata állítólag nagyon egyszerű: a felhasználó a hamburger menüben ki kell kiválasztja a Facebook Datinget, majd leokézza, hogy használni akarja azt.

vagyis csak azok a felhasználók lesznek elérhetőek a Facebook datingen, akik ott is akarnak lenni, nem kerül oda mindenki automatikusan.

A felhasználó ezután elkészíti a randizós profilját, ami sokkal kevesebb személyes adatot tartalmaz majd a normál profilnál: például csak a keresztnevet és az életkort jeleníti meg, illetve csak 9 (iOS)-12 (Android) képet enged feltölteni. Továbbá kell írni egy rövid bemutatkozó szöveget, ami majd megjelenik a többi párkeresőnél, ha a profilunkat böngészi.

A szolgáltatást használónak kötelező lesz megadnia a tartózkodási helyét, hogy csak a közelben lévő profilokat listázza a rendszer.

Ezt annyira komolyan veszi a facebook, hogy csupán a felhasználó valódi tartózkodási helyének 100 kilométeres körzetében jelenít meg találatokat (GPS-szel ellenőrzi a facebook). Tehát egy budapesti felhasználó nem nézheti meg, kik keresnek párt debrecenben vagy New Yorkban.

Fotó: mashable / Twitter Facebook Dating app

Ráadásul a listán nem szerepelnek azok a párkeresők, akik a felhasználó ismerősei közé tartoznak. Vagyis a Facebook szerint, ha a Nagy Ő ismerősöd, akkor bizony légy bátor és hívd el randira Messengeren (ha már élőben nem mered). Így a Facebook Dating csak a barátaid barátait, illetve a teljesen vadidegen embereket listázza majd ki.

A sok hasonlóság mellett azért próbált újítani a Facebook. Például a Tinderen csak azok kommunikálhatnak egymással, akik előtte kölcsönösen szimpatikusnak találták a másikat (vagyis jobbra húzták a másik profilját a képernyőn). A Facebook Datingnél ilyen nincs, bárki írhat bárkinek, cserébe viszont bárkit le lehet tiltani. Illetve