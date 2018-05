A Facebook beszáll a randizásba, és fullba tolja a VR-t

Elkezdődött a Facebook éves fejlesztői konferenciája, a kétnapos F8, amelyen a cég vezetői rendre bejelentik a legérdekesebb vagy annak szánt újdonságokat. Mostanra a kellemetlen szenátusi meghallgatása után Mark Zuckerberg cégvezér arcára is visszaköltözött a techcézárokra jellemző túlfűtött lelkesedés, amellyel bejelentette a főbb újításokat:

jön a facebookos randizás;

a Facebook fullba tolja a VR-t, ehhez megjött az új Oculus is;

újra használhatóra egyszerűsödik a Messenger (viszont lefordítja az üzeneteket);

az Instagram viszont csillivillibb lesz, mint valaha; és

az adatvédelem miatt aggodalmaskodóknak is dobott Zuckerberg egy koncot.

Tinder meglepetés

A Facebook kedvelt tevékenysége, hogy máshol már bevált tevékenységeket próbál meg a saját felületére becsatornázni, hogy az embereket az oldalon, a hirdetési bevételeket meg a zsebében tartsa. Legutóbb az apróhirdetések és az álláskeresés piacát bolygatták meg, most pedig a társkereső szolgáltatásokra fogják a frászt hozni:

itt a facebookos párkereső,

amellyel a minket érdeklő csoportok és események résztvevőivel ismerkedhetünk meg közelebbről.

Ehhez csak létre kell hozni egy randiprofilt, ami a rendes profiltól független, csak a keresztnevünket kell hozzá megadni, és se az ismerőseink nem látják, se a hírfolyamunkba nem fog betüremkedni. Ezzel a diszkrét profillal lehet szétnézni a többi résztvevő között, és ha valaki felkelti az érdeklődésünket, privát üzenetben kapcsolatba lehet vele lépni.

Zuckerberg szerint az új funkcióval egyéjszakás kalandok helyett a valódi kapcsolatok létrejöttét szeretnék segíteni, bár az nem világos, milyen ellenintézkedést terveznek, ha az új funkción keresztül megismerkedők csak dugni szeretnének egyet. Mindenesetre a bejelentés hatására a Tinder és az OKCupid fejlesztőjének részvényei hirtelen 21 százalékot zuhantak.

VR, VR mindenhol!

Zuckerberg már évek óta mondogatja, hogy a virtuális valóság a Facebook jövője, meg úgy általában a jövő is, és az idei F8 alapján úgy tűnik, továbbra se változott a véleménye. A VR-élmény központjában a cég első saját önálló, számítógép nélkül működő headsetje, az Oculus Go áll, amelyet még tavaly októberben jelentettek be, de Zuckerberg előadása pillanatában már elkezdték kiszállítani az első vevőknek.

Erre a kütyüre épül egy sor új szolgáltatás:

Több mint ezer apphoz és játékhoz lehet vele hozzáférni.

Élő közösségi eseményeken lehet részt venni VR-ban: koncertekre, meccsekre, filmvetítésekre tudunk ellátogatni a fotelben ülve. A meccseken például egy virtuális stadionban lehet más valódi emberekkel virtuálisan együtt szurkolni (ami kísértetiesen hasonlít egy Black Mirror-epizódra, bár ez a Facebook esetében elég sok mindenről elmondható). Mindehhez olyan partnereket nyert meg a Facebook, mint az AEG (koncertek), az NBA és az MLB (kosár- és baseballmeccsek) vagy a Lionsgate (filmek).

De hogy ne kelljen arra várni, hogy legyen elég VR-tartalom, addig is lehet az Oculusszal hagyományos 2d-s tartalmat is nézni: az Oculus TV-n keresztül első körben a Facebook saját videóit, később az ESPN, a Netflix, a Showtime és más csatornák tartalmait lehet majd streamelni.

Az Oculus Go 32 gigabájtos verziója 199 dollárba (52 ezer forintba), a 64-es meg 249 dollárba kerül.

Fotó: Justin Sullivan / Getty Images Hungary

További VR-os újdonság a virtuális nosztalgiázás: a Facebook algoritmusai fotókból rekonstruálnak egy 3d virtuális teret. Például régi fényképek alapján megrajzolják a gyerekkori otthonunkat, ezek alapján összeraknak egy komplett virtuális teret, amelyben a fotók közti teret mesterséges intelligenciával kiegészítik (persze nem fotorealisztikusan, inkább úgy, mint egy impresszionista festő), és ebbe a térbe helyezik bele a régi emlékeket, hogy abban aztán családostul el lehessen merülni és merengeni a régi szép időkön.

Végül jön az interaktív AR- (vagyis kiterjesztettvalóság-)kamera is. Ha a hírfolyamban belebotlunk egy 3d tárgyba, a telefon kamerájának segítségével egy gombnyomással elhelyezhetjük a valós térben, például belepróbálhatunk egy kávéfőzőt a konyhánkba, mielőtt megvennénk. Ez a funkció a következő hónapban indul, először nyilván Amerikában.

Nyáron pedig jönnek a 3d fotók: a mobil hagyományos kamerájával lövünk egy képet, amelyet 3d-ben töltünk fel az oldalra, így a képet pont úgy lehet majd mozgatni, ahogy 120 évvel ezelőtt is megmozdultak a térhatású felvételek.

Shoot the Messenger

Amikor az üzenetküldés évekkel ezelőtt külön appba költözött, sokan örültek, mert a kismillió funkcióval teleaggatott Facebook nélkül is lehetett végre csetelni egy gyors és letisztult felületen. Aztán eltelt pár év, és sikerült a Messengert is közel akkorára fújni, mint a nagy testvérét.

Most úgy tűnik, a Facebook is belátta ennek a hátulütőit, mert Zuckerberg bejelentette, hogy visszavágják a sok fölösleges funkciót, és megtisztítják az appot, hogy alkalmas legyen arra, amire elsősorban való: üzenetküldésre. (Könnyen lehet egyébként, hogy nem maguktól jöttek rá erre, hanem a Messenger Lite nevű egyszerűsített appra váltó felhasználók számából vonták le a következtetést.)

Kerül azért a Messengerbe is pár újdonság:

beépítenek egy fordítót, hogy ismeretlen nyelven beszélő ismerősökkel is tudjunk csetelni; és

lesz egy sötét mód is, vagyis egy választható fekete hátterű felület is.

Állítólag év eleje óta dolgoznak a redizájnon, és most már „nagyon hamar” meg is érkezik.

Karácsonyfa lesz az Instagramból

Pont az ellenkező irányba viszik az Instagram fejlesztését: úgy feldíszítik mindenféle funkcióval, hogy lassan már tényleg csak egy karácsonyi égősor hiányzik róla:

Például több AR-maszkot lehet majd ráhúzni a képekre. Eddig csak az Instagram által kiadott szűrők voltak használhatók, ezentúl bizonyos cégek és hírességek is kreálhatnak bárki által reciklálható filtereket.

A Storiest még a Snapchettől nyúlták le pár éve, de olyan jól sikerült ez a kompetitív inspirálódás, hogy mára ez az Instagram legnépszerűbb funkciója. Ebbe most több integráció érkezik, például Spotifyból és GoPróból is közvetlenül be lehet majd kötni, amit hallgatunk vagy levideózunk.

Az Explore nevű tartalomfelfedező szekció kibővül, mostantól az érdeklődéseink szerint témákba rendezve.

Közben egyre inkább csetalkalmazássá is válik az Instagram, most a március elején bejelentett videóhívások is megérkeznek az appba.

A netes zaklatás ellen úgynevezett bullying filtert vezet be a cég, amely elrejti a zaklatónak ítélt üzeneteket – bár érdekes lesz látni, hogy ez a gyakorlatban mennyire működőképes, és mennyire csap át szándékolatlan cenzúrába.

Bár az instás tűzijáték mellett épp csak pislákoltak a WhatsApp újdonságai, azért ezekről is emlékezzünk meg: jönnek a csoportos videóhívások és a matricák. Itt is jól pörög egyébként a közelmúltban bevezetett Stories, napi 450 millióan használják (és összesen már napi 65 milliárd üzenetet küldenek WhatsAppon). Az is kiderült, hogy a WhatsApp tovább fog nyitni az üzleti felhasználók felé, bár részleteket erről még nem árultak el.

Much biztonság, so adatvédelem

2016-ban lassúak voltunk az orosz beavatkozás azonosításában

– vallja be most már rutinszerűen Zuckerberg, amit korábban még nevetséges feltételezésnek tartott. Mindenesetre a matricák, VR-fotók és egyéb nyalánkságok közepette azért ennek a témának is szentelt néhány mondatot az F8-on.

Felsorolta, milyen lépéseket tettek eddig a politikai hirdetések megregulázása és álhírek visszaszorítása érdekében: tavaly a Facebook mesterséges intelligenciára épülő eszközei a francia választás előtt több ezer gyanús fiókot szúrtak ki és szüntettek meg; a német hatóságokkal is együttműködtek a választások előtt; Amerikában, az alabamai választáson is felléptek az álhírek terjesztői ellen; idén áprilisban bejelentették, hogy minden politikai hirdetés feladójának azonosítania kell magát, és júniustól még átláthatóbbá teszik a hirdetéseket; illetve világszerte egyre több tényellenerző partnerrel működnek együtt (bár amíg mi magunk lelkesebben osztjuk a kamut, mint a cáfolatát, a tényellenőrzés leginkább szembeszélben pisálásnak tűnik). A folyamat pedig folytatásaként bejelentette, hogy idén októberre már 20 ezer ember fog figyelni a biztonságra és áttekinteni a tartalmakat.

Ami a Cambridge Analyticával történt, az a bizalom elleni óriási csapás volt. Ezért biztosítanunk kell, hogy ez soha többé ne történjen meg újra

– mondta Zuckerberg a Facebookot is magával rántó adatvédelmi botrány kapcsán.

Ennek érdekében a Facebook korlátozza az adatok körét, amelyeket a fejlesztők elkérhetnek a felhasználóktól; és minden egyes appot egyesével átnéznek, hogy kiszűrjék, ha van még olyan, ami visszaélt az adatainkkal.

Dolgoznak egy olyan felületen is, ahol bárki egyszerűen törölheti a böngészési előzményeit, vagyis hogy mikre kattintott, milyen oldalakat látogatott meg. A funkció neve Clear History lesz, és egy egyszerű gombbal ki is lehet kapcsolni, hogy a Facebook a jövőben ezeket tárolhassa. Hogy ez mennyire csillapítja le a cég elleni indulatokat, nem tudni, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a VR, a Stories és hasonlók továbbra is fontosabbnak bizonyulnak: a Facebookhoz minden felháborodás ellenére ugyanúgy dől a pénz, mint eddig.

/via F8, Verge, Techchrunch/

(Borítókép: David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images Hungary)